Disputas de película entre padres e hijos del glamuroso universo de Hollywood

Ser padres no es tarea fácil, sobre todo si además son celebridades. Nadie es inmune a los dramas familiares.

El origen de muchos de estos problemas surgen tras disputas relacionadas con el dinero, contratos de representación y carreras que pueden estar en juego.

Incluso, algunos han tenido interminables y despiadadas peleas.

¿Cuáles son las disputas más conocidas entre padres e hijos famosos?

Todavía muy joven cuando se vio en medio de una desagradable pelea por su custodia entre su madre y su padre, quien fungía como mánager del astro de «Home Alone» («Mi pobre angelito»).

Durante la batalla judicial, un juez aprobó sumergirse en las ganancias de Culkin como niño actor para comprar un apartamento para su madre y sus hermanos en Nueva York y evitar que quedaran en la calle.

El abogado de Culkin presentó una moción para retirar a sus padres como tutores legales cuando el actor tenía 15 años. Su madre eventualmente recibió la custodia de Culkin y sus hermanos, luego que el padre retiró su oposición al proceso judicial.

Por muchos años, todos hemos sido testigos de la tensa relación entre Angelina Jolie con su padre, Jon Voight.

Su relación siempre ha estado en el foco de la polémica. No obstante, tras divorciarse de Brad Pitt, Jon se acercó a su hija.

Angelina aseguró en una oportunidad sobre su separación y sus hijos:

La actriz Lily Collins es la hija del artista ganador del Grammy, Phil Collins.

Ha asegurado sentirse abandonada por su padre. Es más, para contarle cómo se sentía, Lily le escribió una carta abierta que, según Daily Mail, decía que:

Estoy aprendiendo cómo aceptar tus acciones y expresar cómo me hicieron sentir. Acepto y honro la tristeza y la ira que sentí por las cosas que hiciste o no hiciste, hiciste o no me diste.

Te perdono por no haber estado siempre que te he necesitado y por no ser el padre que esperaba.