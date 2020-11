Gabriel Albiac: «Una pandemia se combate con medidas sanitarias, no suspendiendo nuestras libertades»

Adiós a las grandes ideologías, a los grandes sueños. Cada entrada es una despedida sin retorno. Ruinas. ¿Qué nos depara pues el futuro?

Cada una de las entradas de este personalísimo glosario es un breve ensayo; se refiere a los problemas centrales del mundo de hoy, particularmente a la situación de la sociedad, del individuo, de la filosofía, del arte y la literatura en el marco temporal que va de mayo del 68 a la caída del muro de Berlín y al periodo subsiguiente a la caída, es decir, a las raíces de la contemporaneidad y al ahora mismo.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Gabriel Albiac nos da una lección magistral de filosofía para entender el horror del siglo XX y los horrores que pueden venir por no haber sabido comprender el pasado:

«Qué son 100 millones de muertos cuando estás a borde tocar el absoluto. Lo que el siglo XX ha pagado no debemos repetirlo jamás»

«La novela negra americana arranca con la Gran Guerra, con el estallido del sujeto novelístico del XIX que se ha hecho añicos. Solo queda jugar con las esquirlas»

«La verdadera tragedia del mundo moderno se inicia en 1794 en Jena con las lecciones inaugurales de Fichte cuando les dice a los alemanes que «ustedes tienen la tarea de elaborar una filosofía que imponga su sentido a la realidad»

«Esa idea la continuarán Hölderin, Schelling y Hegel y por eso los románticos son los grandes culpables»

«Hay una fascinación de los bolcheviques y los nazis por el Terror de la Revolución francesa. Pero ninguno de ellos parece detenerse en el pensador clave que es Condorcet. Dedica un artículo crucial sobre el Gobierno revolucionario que defiende la supremacía del Terror»

«El significado de revolución como lo entendemos hoy es bastante moderno. Anterior a 1789, revolucionario era un movimiento astronómico o astrológico. Su primera utilización política aparece en Hobbes»

«Cada vez que oigo a estos peleles decir que están preparando el asalto de los cielos, lo que no saben es que están preparando un genocidio. No son exageraciones»

«El Poder Legislativo y el Poder Judicial se idearon para controlar al Poder Ejecutivo, como previeron los constitucionalistas del siglo XVIII y XIX. Si no juegas a esa contraposición de poderes, estamos perdidos como ciudadanos»

«Ante una pandemia se lucha con medidas sanitarias, no con suspensiones constitucionales»

«Madurar es ver como tus ensueños ocultaban delirios»

«Recomiendo leer ‘Los endemoniados’ de Dostoievski para entender cómo el discurso de la pureza lleva a la ejecución del mal absoluto»

El texto posee las virtudes propias del estilo de Gabriel Albiac: a un tiempo conciso y de elocuencia fulgurante, desengañado y entusiasta, lleno a la vez de coraje y desolación. No menos que un repertorio filosófico o una recapitulación ideológica, el presente libro es en la mejor tradición de los grandes pensadores, una brillantísima obra literaria.

Gabriel Albiac nació en mayo de 1950. Aunque él diga no haber abierto los ojos hasta mayo de 1968. Lo que vio no debió gustarle demasiado. Intentó cambiarlo. Y descubrió que los hombres cambian sólo a peor. Decidió escribirlo. Y ya no hizo otra cosa. La escritura se lo tragó sin condiciones, como dice Platón que es de rigor que lo haga el juego de alto riesgo al que él llamó filosofía.

Albiac ha escrito libros de filosofía, sobre todo. Por uno de ellos, La sinagoga vacía, obtuvo el Premio Nacional de Ensayo. Ha escrito varias novelas. Ha escrito, incluso, un casi clandestino libro de poesía. Ha escrito columnas, muchas columnas, algunos piensan que demasiadas columnas. En el diario ABC, durante estos últimos años. Ha sido también —y eso es anécdota— catedrático de Filosofía en la Complutense, y, tras su jubilación, profesor emérito de la misma. Ha vivido sólo en los libros. En Confluencias ha publicado Blues de invierno (2015), y Alá en París (2016) y Mayo del 68. Fin de fiesta (2018).