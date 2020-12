Todos los ‘secretos’ del escándalo del Estado español y la tauromaquia en la UNESCO

Más de un antitaurino se llevó una ‘cornada’ en la UNESCO.

La cuenta oficial de la UNESCO tuvo que usar el calificativo de «falso» la información de diarios progres que a lo largo del 30 de noviembre de 2020 afirmaron que el organismo de la ONU «había rechazado una petición para que la Tauromaquia fuera considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad».

Una decepción que se agravó aún más.

Periodista Digital accedió al documento presentado por la Delegación Permanente del Reino de España ante la UNESCO, donde el Gobierno reconoce ante el organismo de la ONU a la Tauromaquia como Patrimonio Cultural y, además, adquiere el compromiso de ayudar económicamente a la tauromaquia.

William Cárdenas, presidente de la Asociación Internacional de Tauromaquia, analiza el documento del gobierno español ante la UNESCO, que reconoce a la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial del pueblo español y que se opone la aplicación de medidas urgentes de salvaguardia al sector taurino.

¿Qué dio origen a la existencia de este documento?

La AIT utilizó un mecanismo de consulta previsto en las directrices y decisiones del Comité de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial de la Unesco. Se utilizó esa vía ante la situación de extrema urgencia en la que se encuentra la Tauromaquia española producto del Covid-19, y solicitamos la adopción de medidas urgentes de salvaguardia. Nunca se trató de una candidatura como los antitaurinos han querido hacer ver, pues eso sólo lo pueden llevar a cabo los estados. Era un procedimiento específico para el cual estamos facultados por las directrices operativas de la organización que brinda ese espacio de comunicación con las ONGs.

¿Y qué ocurrió dentro de la UNESCO?

La UNESCO le dio curso a nuestra solicitud, y conforme a lo establecido en el artículo 17.3 de la Convención efectuó la consulta al estado español a través de su embajador ante la organización. El resultado de esta consulta es que hemos logrado el posicionamiento del Estado español ante la UNESCO mediante un documento que contiene la respuesta de su representante de más alto nivel ante el organismo, que reconoció a la Tauromaquia, entendida ésta en su concepto más amplio que incluye tradiciones y festejos populares vinculados al mundo del toro, como PCI del pueblo español, como señal de identidad protegida por leyes ancladas en la Constitución. Asimismo, reconoció que los profesionales del sector forman parte de las industrias culturales lo que les beneficia para ser protegidos por el Estado en situaciones de estados de alarma y emergencia nacional.

¿La carta, hace mención a las ayudas frente a la pandemia del Covid?

El embajador señaló que la Tauromaquia española no se encuentra en situación de extrema urgencia, por lo que enumeró una serie de medidas constitutivas de ayudas financieras a las que la Tauromaquia puede acudir, argumentos en los que se fundó para oponerse y bloquear nuestra solicitud de medidas de salvaguardia. De acuerdo a los intercambios subsiguientes con la UNESCO, nos toca ahora la supervisión del cumplimiento de esos compromisos del gobierno español ante la UNESCO, y que la tauromaquia sea ciertamente protegida, ya que, como dice una de las comunicaciones de nuestros intercambios con la UNESCO, el asunto podrá ser presentado en una futura oportunidad.

¿Por qué los antitaurinos dieron como noticia que se había rechazado la candidatura de la Tauromaquia para ser reconocida por la UNESCO?

Porque habían sido mal informados desde despachos gubernamentales afines ideológicamente a esos movimientos, concretamente por Diego García Torres, Director de Bienestar Animal, como así lo reportaban ellos mismos.

¿Es de ahí donde surge la campaña que se montó el 30 de noviembre contra la tauromaquia?

Sí, y además demuestra gran desconocimiento e ignorancia. De hecho, los antitaurinos comenzaron su campaña en septiembre, animados por el funcionario del gobierno español, y comenzaron a señalar que se había presentado una candidatura y ya de ahí partió todo de un error. Vale destacar que sobre ese error también se montaron algunos medios de comunicación españoles generalistas, lo que los deja en muy mala posición respecto a lo que debe ser la información veraz. Se hablaba de un procedimiento iniciado por nosotros y nunca nos llamaron para contrastar la información.

¿Qué hizo la UNESCO?

Ante la avalancha de informaciones equívocas, la UNESCO emitió un tweet en la noche del 30 de noviembre aclarando efectivamente, como venimos diciendo, que en la UNESCO no se había presentado ninguna candidatura ni producido ninguna decisión vinculada a la Tauromaquia, señalando como falsas las informaciones que estaban circulando. Ello obligó a los medios antitaurinos a retractarse, pero los medios de comunicación vinculados a la izquierda como El País y el Diario.es, continuaron desinformando, esta vez basados en opiniones de taurinos que estaban igualmente desinformados, pero que de una forma deshonesta se convirtieron en fuentes de informaciones falsas y equívocas.

¿En qué consistieron esas desinformaciones?

En afirmar que habíamos presentado una candidatura, algo imposible y desmentido por la propia UNESCO, que la habíamos presentado a destiempo; lo que es un sin sentido, al contrario, hemos sido la única organización de la sociedad civil del sector taurino español que ha informado y hecho un llamado de atención a la UNESCO sobre los efectos negativos de la pandemia en el sector taurino español, eso fue un acto responsable. Se ha dicho que nos habíamos dirigido a la Directora General de la UNESCO, cuando nuestro trámite fue realizado ante el Comité adecuado y por eso le dieron trámite y tenemos la respuesta del Estado español; que existieron errores de forma y de fondo relacionados con el procedimiento de candidatura, cuando reiteramos que la UNESCO ha reconocido que no existió candidatura.

¿Quiénes son los responsables de ello?

Principalmente los señores Francois Zhumbiel y André Viard, el primero como fuente soterrada del diario El País, y en a través de un artículo publicado en El Mundo; y el segundo, en las declaraciones suministradas al diario ABC. Podríamos decir que ambos son grandes expertos en la intriga, pero profundamente ignorantes del derecho internacional y de los procedimientos ante organizaciones internacionales. No han asesorado correctamente a medios de comunicación, incluso, han hecho errar a asociaciones taurinas mostrando un gran desconocimiento del expediente y, curiosamente, ambos concentrados en criticar el procedimiento, pero ninguno ha emitido comentario sobre la importancia de la Carta del Embajador español ante la UNESCO donde están los elementos relevantes para el sector taurino español.

¿Qué mensaje quiere transmitir a la afición?

Que hemos logrado un documento de gran importancia para la defensa de la Tauromaquia que se suma a la protección de las leyes que protegen a la tauromaquia en España. La carta del Embajador de España ante la UNESCO tiene un valor persuasivo extraordinario para ser utilizado en trámites y reclamos ante la administración española y sus tribunales, ya que emana de un Alto Representante del Estado español ante la Organización Internacional más importante para el sector cultural. De hecho, puede ser la última declaración de más alto nivel que pueda provenir del ejecutivo en los próximos cuatro años y que estamos seguros que será ampliamente citada en trámites y reclamos ante la administración ya que la postura del Estado no puede entrar en contradicciones entre lo internacional y lo nacional. Es decir, no puede irse a decir algo en la UNESCO y luego ir contra la tauromaquia a nivel nacional. Eso es precisamente lo que no podemos permitir, por lo que se debe seguir luchando por las ayudas y el tratamiento no discriminatorio contra la tauromaquia en España para lograr la protección del sector.