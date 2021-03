El recado de Toni Cantó a ‘Soy una pringada’ por sus bromas sobre ETA: «Eres un atentado contra el humor»

La gala de los Premios Feroz 2021, celebrados el 2 de marzo de 2021 en Madrid, dejaron una actuación que con el paso de los días se está volviendo viral.

Su protagonista es la controvertida youtuber Esty Quesada, más conocida en el mundillo por ‘Soy una pringada‘.

Esta joven no tuvo mejor ocurrencia que dedicar su tiempo en el escenario a burlarse abiertamente del daño que ha causado el terrorismo de ETA.

Aquí van algunos pasajes de la ‘performance’ de Quesada ante un auditorio que no hizo amago de levantarse ante tamaño desprecio hacia quienes han sufrido la lacra del terrorismo en España. Es más, muchos le rieron la presunta gracieta:

Cuando vi que era de ETA se me iluminaron los ojos, se me dibujó una tímida sonrisa y dije ‘qué guay, ¿no?’. ¿Sabéis esto de que solo los gays pueden hacer chistes de gays? Pues lo mismo. Si en vuestro DNI pone que sois de Murcia no podéis hacer chistes de ETA. Os jodéis que yo sí. ETA, ETA, ETA, ETA.

‘Soy una pringada’ se cachondeaba de los atentados o de los avisos de colocación de las bombas de ETA:

¡Qué buenos recuerdos! Me acuerdo yo cuando estaba en el Max Center de Baracaldo y me desalojaban porque había aviso de bomba y me acuerdo también de cuando estaba en el casco viejo y me tenía que esconder en un bar porque estaban tirando cócteles molotov y todo eso. ¡Ay, ETA!.Yo puedo, vosotros no. Os podéis reír, eso sí.

E insistía en recordar esos tiempos con añoranza:

Los buenos tiempos, ¿verdad? Una cosa que pasa cuando te crías en Euskadi es que todo es una bomba de ETA. Una mochila tirada en el suelo, bomba de ETA; un clip de un centímetro de largo, bomba de eta; Berto Romero, Bomba de ETA, un disco de Ed Sheeran en la sección errónea del Eroski, bomba de ETA, también. Y aquí iba un chiste sobre ETA volviendo a las armas, pero me lo han quitado porque ahora parece que una no puede hacer un chascarrillo sin que la metan en la cárcel.

Toni Cantó, parlamentario de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, no dudó en saltar a la yugular de esta supuesta humorista y monologuista para espetarle la falta de respeto y de consideración que había tenido hacia las víctimas del terrorismo de ETA. Amén, por supuesto, de que llamar humor a ese esperpento en la gala de los Premios Feroz era poco menos que un insulto hacia los verdaderos profesionales en hacer reír al público: