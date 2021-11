Noruega: "Cuando Harry encontró a Papá Noel... y era gay"

Los tiempos cambian una barbaridad y da la impresión de que estamos en un momento en el que todos corren y quien no corre, vuela.

El servicio postal de Noruega (Posten Norge) estrenó este lunes en su canal de YouTube y en otras redes un comercial que gira en torno a la relación de Papá Noel con un hombre llamado Harry.

El anuncio publicitario, titulado ‘Cuando Harry encontró a Santa’, en alusión a la famosa comedia estadounidense ‘Cuando Harry encontró a Sally’, fue lanzado con motivo del 50.º aniversario de la despenalización de la homosexualidad en el país escandinavo.

En el arranque del video, Harry se deprime al ver cómo Santa Claus desaparece por la chimenea y saber que tendrá que pasar otro año para que vuelva a visitarlo.

Deseoso de volver a encontrarse con su amigo, el protagonista se decide a escribirle una carta que reza:

Finalmente, el servicio postal asume parte del volumen de entrega de los regalos navideños, lo que hace posible el reencuentro de Harry y Santa, que cierran el ‘spot’ con un beso.

«Posten es un lugar de trabajo inclusivo con gran diversidad y queremos celebrar el 50.º aniversario con esta bonita historia de amor. En la campaña del año pasado, Papá Noel estaba enfadado con Norway Post porque le quitaba el «negocio», pero este año se alegra de que le alivie un poco para poder estar con la persona que ama», comentó el anuncio al portal LGBTQ Nation Monica Solberg, directora del marketing del Posten.

Desde su publicación, el video ya tiene cientos de miles visualizaciones, acumulando numerosos comentarios a favor y en contra de la representación de Papá Noel como homosexual.

El miembro de la Cámara de los Comunes de Canadá, Randall Garrison, trasladó su agradecimiento al Posten Norge por tan «fuerte y conmovedor mensaje de inclusión». «Es realmente encantador, ¿no? Demuestra que ninguno de nosotros es demasiado mayor para soñar», escribió un usuario.

«Brillante. No estoy llorando. Lo estás haciendo», le siguió otro, que acompañó su tuit con un GIF del personaje animado Stitch gimoteando.

