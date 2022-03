Todo lo que tienes que saber del Tarot y cómo iniciarte en el arte de leer las cartas

Horóscopo Negro e Isa Muguruza se unen en esta práctica guía iniciarse en el arte de leer cartas.

¿QUÉ SON LOS ARCANOS MAYORES?

«Si un tarot completo consta de 78 cartas, los arcanos mayores ocupan 22 de ellas y representan acontecimientos que pueden marcar la diferencia. Digamos que se trata de sucesos importantes, cambios considerables a los que todos podemos llegar a enfrentarnos en algún momento de nuestra vida. De esos que lo agitan y lo revuelven todo, para bien

o para mal. Cada una de las cartas de los arcanos mayores representa un arquetipo y, aunque es verdad que normalmente se refieren a situaciones relevantes, también pueden proporcionarnos información sobre pequeños detalles, sobre cosas mucho más concretas. Es cierto que los arcanos menores complementan algunas lecturas para así tener más precisión y rigor en la interpretación. Aun así, las lecturas que hemos clasificado en este libro se realizan tan solo con los arcanos mayores, por lo que no necesitarás nada más que lo que contiene este pack para tus tiradas.

PREPARACIÓN Y CONSEJOS PARA ECHAR LAS CARTAS

Lo primero que hay que procurar es estar en un entorno agradable. Es importante que la luz sea cálida, que invite a la relajación y a la concentración. Una lectura de tarot puede llegar a ofrecer muchísima información, cosas que te gustarán un montón y otras que no te gustarán absolutamente nada. Así que, cuanta más tranquilidad haya en el

ambiente, mejor lo aceptarás todo.

Puedes buscar elementos como incienso o velas que, además, hagan del momento algo aún más íntimo.

Recuerda que las cartas deben echarse en un tapete, y si este es de color morado, negro o azul, mucho mejor. El diseño

o el material van a gusto del tarotista, así que elige cualquiera con el que te sientas bien y sea de tu agrado.

RITUALIZAR LAS CARTAS

Una de las cosas más apasionantes del proceso de lectura es, sin duda, ritualizar las cartas del tarot. Cada maestrillo tiene su librillo, sí, y algunos tarotistas prefieren que el consultante toque las cartas para dejar parte de su energía en ellas. También es lícito que quieras ser tú quien, a través de tu energía, traslades a la baraja sus dudas o sus preguntas

sin necesidad de que tenga que tocarla.

Este ritual es muy personal y también muy importante, tienes que sentirte bien eligiendo una cosa u otra. Tú vas a saber mimar y cuidar tu baraja, y tú sabrás también cómo quieres ritualizar tus cartas en cada lectura.

Baraja con soltura, con agilidad, con seguridad, y mientras lo haces, recuerda la pregunta en tu mente de forma clara. Tienes que concentrarte todo lo que puedas, debes agrupar toda tu energía y tu fuerza interior, y dirigirla a la baraja que tienes entre las manos.

CORTAR LA BARAJA

Si prefieres ser la única persona que toque tu baraja, serás tú también quien realice el corte. Si no, el consultante también puede cortar. Puedes hacerlo indistintamente con una mano o con otra. Hay algunas lecturas de este libro que directamente te dicen cuál es la adecuada. La mano izquierda tiene una connotación inconsciente, y la derecha, consciente. Dependiendo de la tirada que hagamos y del tono de la pregunta, utilizaremos para el corte una u otra. Por ejemplo, si hablamos de sentimientos o de emociones, lo más habitual es utilizar la mano izquierda, pero si es de algo más concreto como el trabajo o la salud, suele usarse la derecha.

Puedes cortar una vez o dos. Si cortas dos veces, pon el primer montón encima del segundo, y este, encima del tercero.

UNA ACLARACIÓN SOBRE EL TIEMPO VERBAL

Verás que en esta guía casi siempre se habla en presente o en futuro. Es importante que entiendas que, si en alguna lectura tienes que interpretar algo relacionado con el pasado, deberás conjugar la esencia de la carta en ese tiempo verbal. En menor medida, porque habitualmente se emplean estos tiempos, puede que tengas que hacerlo también con el presente y el futuro. Un ejemplo: si la carta del Loco (al derecho) sale en una lectura en la que se habla de tu pasado en el amor, su significado, sin entrar en demasiados detalles, podría ser este: “… pasaron cosas increíbles, una energía te decía que no te pusieras limitaciones, que vivieras conforme a lo que la vida te traía, que sintieras que la transformación estaba muy cerca. Y seguramente lo hiciste. Estabas preparada para casi cualquier cosa, fue una etapa emocionante y las oportunidades surgían casi sin que las buscases.

Probablemente alguien se cruzó en tu vida, quizá en el lugar en que menos esperabas que lo hiciera, y tú no quisiste quedarte con las ganas de nada…”». pp. 5 – 6

ALGUNOS EXTRACTOS DE LA INTRODUCCIÓN LA SACERDOTISA Y EL AMOR

«Tu poder es magnético, atrapas a los demás, tienes ese don de “llamar” a quien quieras hacia ti, sobre todo si eres mujer. Sería perfecto que utilizaras este poder siempre con responsabilidad e inteligencia. Tus relaciones sentimentales ahora pueden darse de manera maternal y no con tanta pasión como en otros momentos.

Quizá no necesitas algo salvaje ahora, quizá es momento de pasar a lo suave, a lo tierno, al cariño…

LA SACERDOTISA Y EL TRABAJO

Vas a saber más de lo que dices. Y eso es lo que ahora te conviene. Aunque a tu alrededor haya gente que quiera descompensarte y desequilibrarte, juega tus cartas. Tienes que ser más fuerte que los chismes o las noticias que te rodean, ¿ok? Es importante.

La oportunidad de conseguir un trabajo está ahí, o incluso la oportunidad de ascender de alguna manera, pero sé más lista que el resto y no destapes todo lo que vales.

LA SACERDOTISA Y EL DINERO

Si esta carta ha salido en alguna tirada, lo cierto es que es sinónimo de éxito, pero también de precaución sobre cómo se llega a ese éxito. Así que, si a la hora de cerrar cualquier trato financiero sigues teniendo tus dudas, no te lances. Intenta llegar hasta el final de todo, que no haya dudas para que después no haya lamentaciones. Todo irá bien si pones prudencia en tus operaciones. A lo loco no, por favor.

LA SACERDOTISA Y LA SALUD

¿Estás pensando en quedarte embarazada? ¿Alguien muy cercano a ti se lo está planteando? Pues créeme, esta carta tiene muchos vínculos con la fecundidad, así que, de alguna manera, puede que sea el momento perfecto para lanzarte a buscarlo.

También es probable que te llegue información sobre tu salud, quizá el resultado de algunas pruebas, de análisis o

simplemente de ese chequeo rutinario. Si notas que hay algo que no marcha bien dentro de ti, busca la manera de averiguarlo al cien por cien. No te quedes pensando que “no será nada…”»

SOBRE HORÓSCOPO NEGRO E ISA MUGURUZA

HORÓSCOPO NEGRO es el portal líder en el terreno de la astrología con millones de seguidores en redes. Sus descripciones zodiacales y predicciones astrológicas se han ganado el favor de millones de usuarios de internet. En esta ocasión dan un paso más allá y nos introducen en el apasionante mundo del tarot.

ISA MUGURUZA (Irún, 1994) es ilustradora.

En 2012 comienza las carreras de diseño y de publicidad, ambas en la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). Durante el período universitario, realiza prácticas como diseñadora gráfica en las agencias de publicidad Mirada21, Knom Design y Visualizarte. En este último estudio trabaja también como ilustradora.

Tras graduarse en 2016, continúa con su formación en la conocida escuela de diseño Saint Martins de Londres. En diciembre de este mismo año es seleccionada para el libro Flamantes, que presenta artistas de habla hispana menores de 35 años de todas las disciplinas. Esta aparición le brinda la oportunidad de mostrar su trabajo en la Feria

de Arte Contemporáneo Affordable Art Fair en Milán (febrero de 2017).

En 2017 empieza a trabajar como diseñadora gráfica en Tantanfan, marca de papelería que incluye productos de los ilustradores nacionales con más renombre, y tras dos años como diseñadora gráfica asciende a directora creativa.

En mayo de 2019 decide emprender su camino propio y dedicarse exclusivamente a la ilustración. Es autora de Venuscentrismo (Destino Infantil y Juvenil, 2020) y ha participado en varios libros, como Inglés para rubias, de La Vecina Rubia, y la biografía ilustrada de Madonna, junto a Los Prieto Flores. También ha trabajado para Vogue, Glamour, Tiger, Netflix, El País, Campofrío y New Era, entre otras empresas.

Su estilo realista, a la vez que psicodélico y con un trasfondo claramente metafísico, consigue transportarnos a un universo lejano y extraño, atrapándonos a través de las pantallas de nuestros móviles y ordenadores.