Casa de América/ José Saramago: un diálogo con América Latina

La exposición ‘José Saramago: un diálogo con América Latina’ pretende establecer un diálogo y profundizar más pausadamente sobre la figura de Saramago a través de un repertorio fotográfico que es al mismo tiempo exponente del tiempo, de la memoria y de los espacios que Saramago hizo propios en América Latina. Así, se hace a su vez un recorrido por Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, Perú y Uruguay como escenarios en los que personajes, anécdotas y escenarios confluyen como parte complementaria que la obra Saramago: Sus nombres: un álbum biográfico (Alfaguara, 2022).

Tras dos años de investigación en archivos públicos y privados de Iberoamérica, Alejandro García Schnetzer y Ricardo Viel organizaron un álbum biográfico de José Saramago, donde la propia voz del autor se entrelaza con un notable repertorio fotográfico. A partir de cuatro ejes semánticos –lugares, sentidos, escritos y personas– la obra despliega en 350 páginas más de doscientos nombres clave, 450 imágenes y 1.500 textos procedentes de toda la producción literaria y testimonial del único premio Nobel de la lengua portuguesa.

«Las responsabilidades de esta región de Europa [Portugal y España] en cuanto a América Latina son muy grandes y estamos dimitiendo de ellas. No tendremos una vida muy larga, desde un punto de vista cultural, si no nos alineamos con América Latina. No nos damos cuenta de que estamos ligados por algún motivo, que, en el fondo, pienso que nos une tanto a los españoles y portugueses. Nos liga tanto como nos liga a Europa. Es como si América Latina hubiera sido abandonada esperando la caída completa para después recoger los restos e imponer nuestra propia ley. Ahora, en la medida de lo que estuviera a nuestro alcance, deberíamos fomentar lo más posible, portugueses y españoles, el diálogo con América Latina, por todos los medios, al estar en la Comunidad. No vamos a poder tener políticas económicas diferenciadas, ni de defensa, pero aún queda un campo que es el cultural. Tenemos que defenderlo y, si dimitimos de esa tarea, que en términos de prioridad debería ser justamente la relación con América Latina, entonces vamos a perder algo que es nuestra propia justificación, nuestro propio lugar en el mundo».

– José Saramago –

Diario 16 (Suplemento Culturas), Madrid, 11 de febrero de 1989

«Una foto-biografía de José Saramago es, necesariamente, también un retrato de la historia universal del último siglo, de los momentos, autores, corrientes de pensamiento y debates que aún nos conforman, tanto a los que hemos sido sus contemporáneos como a aquellos que le suceden. Es una publicación que adquiere un simbolismo particular en el momento en que se celebra el centenario del nacimiento de José Saramago, pero que se reviste de un valor atemporal […]. Esta fotobiografía contribuirá, confío, a que más lectores vuelvan a recordar o descubran la exhortación a que “los ciudadanos comunes tomen la palabra y la iniciativa”, y no prescindan nunca de ese derecho».

– António Guterres, secretario general de la ONU –

Fechas

Del 31 de marzo al 27 de mayo de 2022.

Horario

De lunes a viernes de 11.00 a 19.30. Sábados de 11.00 a 15.00.

Domingos y festivos cerrado.

Lugar

Sala Guayasamín.

Casa de América de Madrid

Entrada libre hasta completar aforo.