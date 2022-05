Sesenta peruanos de la «Generación del 60»

SESENTA poetas peruanos comienzan a ser difundidos desde hoy en España y el mundo gracias a Elena Zurrón Rodríguez una profesora de Alicante que viajó al Perú y completó allí una recopilación de textos literarios en mérito de un convenio con el Agregado Cultural del Perú en España, Eduardo González Viaña.

Estos sesenta peruanos, así como la época y el rostro del Perú que les ertenecen, podrán ser conocidos de hoy en adelante en todo el mundo gracias a publicaciones casi simultáneas en Boston y Lima, y luego en una biblioteca virtual de Alicante.

“ 60 poetas peruanos de la generación del 60” es el título del libro publicado en el Lima y Boston y que también se comenzará a difundir en el mundo gratuitamente de forma electrónica. La presentación del mismo se hará en breve en la librería Juan Rulfo del Fondo de Cultura Económica.

Elena Zurrón acababa de ver aprobada su tesis sobre la generación poética del 60 en la Universidad de Alicante cuando se entrevistó con el escritor González Viaña quiedn la animó a publicar un libro sobre el ema y le consiguió su publicación en Boston.

-Me vino a ver en la embajada y me habló sobre su proyecto. En 15 minutos, armamos un proyecto y le conseguí vivienda gratuita en Lima por los 6 meses que iba a duirar su trabajo, y ella cumplió. Me gusta trabajar con gente así. La hemos ayudado a publicarla y la ayudaremos a difundirla- dice el agregado cultural.

La generación poética del 60, una de las más importantes de la historia literaria, comprende a los vates que, en los años 60, comenzaron a escribir influidos por acontecimientos históricos como la exploración del espacio y la revolución cubana,

Javier Heraud, César Calvo, Arturo Corcuera Antonio Cisneros, Rodolfo Hinostroza, Luis Guillermo Hernández Camarero, Marco Gerardo Martos Carrera, Antonio Cisneros y Antonio Cillóniz de la Guerra, son algunos de sus principales representantes.

González Viaña, premio nacional de literatura en narración, hizo el prólogo del libro que, según señala, es un testimnonio de la época que nos tocó vivir y originó en nootros un sabor de lucha y poesía-

En el semestre que lleva como Agregado Cultural del Perú en España, el escritor ha organizado proyectos importantes que, como éste, se hicieron pràctiamente sin inversión económica.

La semana pasada realizó en Sevilla un encuentro académico mundial en torno de la obra de César Vallejo. Profesores y escritores de España, Francia, Italia, Inglaterra, Bélgina y el Perú participaron en él. El evento fue realizado en convenio con la Universidad de Sevilla y la Universidad César Vallejo del Perú.

Igualmente, en Madrid, un musical llamado “Kutimuy, Garcilaso” colmó las 500 butacas del céntrico teatro Amaya. La comunidad peruana pudo gozar de una exhibición de danzas de todas las regiones andinas que recorriera Garcilaso Inca de la Vega, así como disfrutar de un excelente pisco sour brindado por los establecimientos auspiciadores.

Al mismo tiempo, la embajada del Perú ha convocado a un concurso de testimonio en el que los peruanos inmigrantes están invitados a narrar su vida en este país. Con los textos se hará un libro. Un premio mayor de 3 mil euros, donados por un empresario minero, y otros para el segundo y tercero animan a participar.

-Quiero participar en este nuevo descubrimiento del Perú porque poca gente sabe lo que ese país significa. – dice Elena Zurrón cuando explica sus razones.

Y cuando le preguntamos cómo hizo para vivir en Lima con poco presupuesto, cuenta que fue a la embajada a hablar con el agregado cultural.

-No tengo presupuesto- me dijo- pero se quedó mirando el techo menos de un minuto, y me respondió.