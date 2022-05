Ouka Leele, artista referente de la Movida, muere a los 64 años de edad

Triste noticia para el mundo de la cultura. Bárbara Allende Gil de Biedma, más conocida como Ouka Leele, falleció el pasado martes 24 de mayo de 2022 en el hospital Ruber de Madrid a los 64 años tras una larga enfermedad, según han informado fuentes cercanas a la familia. La artista lleva bastante tiempo luchando contra ella. Sus restos serán trasladados al Tanatorio de San Isidro este miércoles 25 de mayo a las 10.00 horas, y hasta allí podrán acercarse todos aquellos que deseen darle su último adiós.

Fue uno de los rostros más destacados de los años ochenta, siendo protagonista de la Movida Madrileña. Fue, además, todo un referente del arte contemporáneo. Motivo por el cual fue homenajeada con varios premios como el Premio Nacional de Fotografía 2005 y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, entre otros. La inolvidable artista fue representante de lo que se llamó ‘posmodernidad’ y arte contemporáneo.

Inseparable de otros rostros imprescindibles de la Movida madrileña como Alaska, Alberto García-Alix, El Hortelano o Pedro Almodóvar, Ouka Leele – nombre inventado por ella misma como pequeño símbolo de rebeldía y originalidad – se convirtió rápidamente en un icono de la modernidad y sus fotografías la hicieron famosa en todo el país.

Su última exposición fue presentada hace apenas un años, exactamente en junio de 2021, en el Círculo de Bellas Artes, dentro del festival PHotoEspaña. Aunque muchas de sus obras están repartidas por todo el mundo.

Ouka Leele, desde que era solo una niña ya mostraba sus deseos de ser artista. Según comentó hace tiempo en una entrevista con el periódico ABC:

«Yo quise ser artista desde que tuve uso de memoria. Mi padre era arquitecto, y su padre, al que no conocí, pintor y fotógrafo. Yo veía sus obras, sus cámaras, los libros de arte que había en casa… Me alucinaba uno de Ortiz Echagüe. Fue mi madre la que me habló de la existencia de la carrera de Bellas Artes. Yo no podía creer poder estudiar para aquello que me gustaba tanto, y fui abocada»