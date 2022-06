Libros: «Civilización Olvidada», del geólogo Robert Schoch

Sobre la base de su teoría revolucionaria de que los orígenes de la Gran Esfinge de Egipto se remontan mucho más allá del 2500 a.C., el geólogo Robert Schoch analiza la evidencia científica de una civilización avanzada anterior al antiguo Egipto, Sumeria y Grecia, así como la catástrofe que destruyó la alta cultura temprana hace casi 12.000 años y lo que su legado puede enseñarnos sobre nuestro propio futuro.

Combinando evidencias de múltiples disciplinas científicas, Schoch argumenta que el abrupto final de la última edad de hielo, alrededor del 9700 a.C., se debió a una agitada actividad solar, con su consecuente impacto en las culturas y civilizaciones superiores de la época y un retraso para la humanidad de miles de años.

CIVILIZACIÓN OLVIDADA

Erupciones solares del pasado y del futuro

Autor: Robert M.Schoch | Catherine Ulissey

Traductor: Carme Font

Editorial: Ediciones Luciérnaga

Formato: 15 cm x 23 cm. 500 páginas. Rústica con solapas.

PVP c/IVA: 25,95€

A la venta el 15 de junio de 2022

Los estallidos solares desencadenaron descargas eléctricas y de plasma sobre la Tierra, lo que provocó un espectacular cambio climático, así como un aumento de la actividad sísmica y volcánica, incendios, altos niveles de radiación en la superficie del planeta e inundaciones masivas a medida que los glaciares se derritieron y los rayos evaporaron el agua, produciendo así lluvias torrenciales. Schoch explica cómo estos eventos tuvieron un impacto en las culturas y

civilizaciones superiores de la época y supusieron un retraso para la humanidad de miles de años.

Después de seis milenios de una Edad Oscura inducida por el Sol, la civilización resurgió alrededor del 3500 a.C. Schoch explora, dentro de este marco, cuántos monumentos megalíticos antiguos, petroglifos, ciudades subterráneas, tradiciones indígenas y leyendas encajan lógicamente en su lugar, incluidos los orígenes de los glifos rongorongo reinterpretados de la Isla de Pascua y el antiguo entierro del complejo Göbekli Tepe en Turquía.

Schoch presenta la evidencia científica que sugiere que la historia podría repetirse con un estallido solar lo suficientemente poderoso como para dejar un panorama devastador en la sociedad moderna. Debemos prestar atención a la advertencia megalítica del pasado y prepararnos colectivamente para futuros episodios.

Este libro se trata de una edición revisada y ampliada de una obra que se publicó originalmente en italiano y en inglés en el año 2012.

Actualmente, La Civilización Olvidada de Schoch está traducida a 6 idiomas, aunque nunca antes se había publicado en

español. Para quienes lean este libro por primera vez en castellano cabe decir que el autor añade anotaciones a pie de página de sus propias teorías, algunas de ellas para incidir en ideas anteriormente expuestas y otras para revisar comentarios.

El texto de esta edición mantiene el original (desde el capítulo 1 al 14 y los apéndices del 1 al 5) con el añadido de estos comentarios.

La propuesta principal en la que Schoch se centra para escribir este libro es que la repentina aparición de la civilización en la que se basan científicos como Clark, y que data hacia el año 3000 a.C, no es la primera, sino que más bien se

trata de un resurgimiento de una era anterior.

Este primer contacto con la civilización ha sido olvidado, por mucho que se hagan alusiones en las leyendas urbanas, los textos antiguos o las sagradas escrituras. El objetivo de Schoch será traer de nuevo a tema de debate el origen de

la humanidad refiriéndose a esta civilización primordial, para reconocerla y extender su legado.

Uno de los apuntes más interesantes que plantea Schoch en La Civilización Olvidada es que nuestro Sol no es tan estable como creemos. Más allá de las convicciones generales, el Sol atraviesa periodos de inestabilidad que desembocan en grandes estallidos. Esto ocurre con cierta variabilidad de once mil a trece mil años, y se debe no solo al “bamboleo” que genera el eje de rotación de la Tierra, también a una teoría que el geólogo mantiene en este libro y que dicta que el Sol, y por ende, nuestro Sistema Solar, es miembro de un sistema estelar binario.

Así pues, la controversia sobre la actividad solar, ligada a su misterio, plantea muchas otras cuestiones a las que Schoch busca dar respuesta. Otro de los temas principales, es, por tanto, si nuestro Sol podría de alguna manera causar o promover terremotos (u otra actividad geológica). En este estudio, el geólogo declara su convicción sobre que la conexión solar-terrestre y actividades relacionadas es una realidad.

Tal y como evidencia Schoch en su obra, la verdadera civilización existió al final de la última era glacial, pero fue diezmada por una serie de catástrofes naturales —en concreto, erupciones solares— que provocaron el final precipitado de la última era glacial, aproximadamente en el año 9700 a. C.

«Considero que existen indicios para argumentar que la inusual actividad solar fue la causa tanto del comienzo como del final del Dryas Reciente (el final de la última Edad de Hielo)»

SOBRE EL AUTOR

El Dr. Robert M. Schoch obtuvo su doctorado en Geología y Geofísica en la Universidad de Yale en 1983 y es profesor

titular de la Universidad de Boston. Algunos de sus libros son: El misterio de la Pirámide de Keops, Los viajes de los

constructores de pirámides, Escrito en las rocas: grandes catástrofes y antiguas civilizaciones, Stratigraphy, Enviromental Science, The Parapsychology Revolution y Origins of the Sphinx.

En 2014, el Dr. Schoch recibió el título de Profesor Honorario de la Academia Naval Nikola Vaptsarov, Varna, Bulgaria. Schoch conoció a Catherine Ulissey en 2007 y se casaron en la isla de Pascua en 2010. Con una trayectoria de veinte años como bailarina profesional de ballet en Brodway, y licenciada en el Emerson College en Artes visuales y Comunicación.

En la actualidad Ulissey disfruta contribuyendo a la investigación de su esposo y ha sido una pieza fundamental para la revisión de esta nueva entrega revisada.