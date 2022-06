Arturo Pérez-Reverte tira por la borda al actor que dice haber convertido a Elcano en un personaje de izquierdas

¡Ojito al personaje!

Álvaro Morte, actor reconocido por ser todo un fenómeno mundial gracias a su rol en la serie ‘La casa de papel‘. Ahora interpreta a Juan Sebastián Elcano en ‘Sin limites’, ya en Amazon Prime Video.

Al actor ha debido de subírsele la fama (o la tontería) a la cabeza porque vean lo que respondió en una reciente entrevista en el diario El Mundo.

A esta pregunta:

Morte respondió de esta guisa:

Sí, podía pasar. Por eso, para evitar que se lo apropien, lo que he hecho con el personaje de Elcano es un tipo muy de izquierdas, que busca siempre el consenso entre sus hombres, que persigue el bien común y no el bien propio y que somete a votación las grandes decisiones que toma. Mi Elcano es muy de izquierdas y cero totalitario.

Arturo Pérez-Reverte, que maneja como nadie la ironía, se pronunció de esta guisa en cuanto tuvo constancia de las declaraciones del artista.

El académico dejó bien claro que no estaba dipuesto a perder su preciado tiempo en ver una serie que ya parte, según el propio Álvaro Morte, de la ideologización de un personaje como Juan Sebastián Elcano.

Para Reverte, no se puede manipular ni la Historia ni a los televidentes de esa manera tan burda:

Los seguidores del escritor y excorresponsal de guerra en TVE aplaudieron su tuit:

Gracias, @AlvaroMorte , gracias a ti no voy a ver la serie. Creía que un actor debía ser fiel a la historia, al personaje, pero no, vienes tú a soltar tu soflama ideológica.

Con permiso, un corte en el que aparece el fenómeno explicando la «conquista de América». A este tiparraco que le dé de comer su santísima madre, la serie la va a ver… su «santa madre». No la veáis, copón, tened un poco de dignidad, que es de lo poquito que nos queda. pic.twitter.com/AmxpvacteX

Después se ver, que la vi, las última de «Los últimos de Filipinas» me juré no volver a ver cine histórico español progre, y yo mantengo mis juramentos, que no soy un cualquiera.

June 17, 2022