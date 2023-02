La Fundación RFK Human Rights Spain y el éxito del programa educativo Speak Truth to Power en España

Desde 2015, la Fundación RFK Humans Rights Spain trabaja con el programa global Speak Truth To Power en varias autonomías de nuestro país.

Dirigida por María Díaz de la Cebosa, la Fundación RFK Human Rights España, con sede en CIS University, es una organización sin ánimo de lucro, creada en 1968 por amigos y familiares del senador Robert F. Kennedy.

Esta sociedad tiene como misión principal promover los valores fundamentales del senador estadounidense Robert F. Kennedy, como son la defensa de los Derechos Humanos (DD. HH.), la justicia social y el poder de la acción individual.

Asimismo, se inspira en el apoyo a los defensores de los DD. HH. en todo el mundo y en todos los apartados contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en París en 1948. Entre ellos, se destaca la concienciación de la sociedad con respecto a estos valores y la formación de las generaciones futuras para mejorar la concordia y el respeto a los DD. HH.

Programa educativo Speak Truth To Power

El programa educativo, buque insignia de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights Foundation data del año 2000 y está basado en el libro de Kerry Kennedy, “Speak Truth to Power: Human Rights Defenders Who Are Changing Our World”. Su autora recogió en este libro numerosas entrevistas realizadas durante años a distintos defensores de DD. HH. y la justicia social en más de 40 países.

La obra se nutre de testimonios de encarcelados, torturados y amenazados de muerte. De igual forma, dichas declaraciones se abordan con una elocuencia convincente, máxime cuando algunos de estos personajes han dedicado y sacrificado sus vidas por sus ideales, que engloban desde la libertad de expresión hasta el estado de derecho, pasando por los derechos de las mujeres, sin olvidar, la erradicación de la esclavitud.

Durante dos años, Kerry Kennedy recorrió el mundo para recoger historias de personajes como Václav Havel, Helen Prejean, Marian Wright Edelman y los Premios Nobel de la Paz, el Dalai Lama, Desmond Tutu, Elie Wiesel, Oscar Arias Sánchez, Rigoberta Menchú , José Ramos-Horta y Bobby Muller.

A raíz del libro, se creó el programa didáctico “Speak Truth to Power”, cuyo objetivo es educar en materia de DD. HH. en las escuelas y universidades de todo el mundo.

La metodología del programa de educación consiste en examinar las vicisitudes a las que se enfrentan los defensores de DD. HH., además de sus causas, en todo el mundo. A través del programa, se recrean sus historias con sesiones educativas, prácticas, exposiciones fotográficas, juegos y concursos. Éstos proporcionan a los jóvenes un punto de entrada único para comprender las temáticas de DD.HH, a la vez que se les anima a convertirse en activos y empáticos defensores de la justicia en sus vidas cotidianas.

Hasta la fecha, el programa ha llegado a unos 5,7 millones de estudiantes, profesores y líderes de la comunidad en todo el mundo, y en nuestro país, su objetivo es acercarse a los más jóvenes en las Comunidades Autónomas.

La Fundación RFK Humans Rights en España

En 2018, se constituyó RFK Human Rights España, tras varios años de éxito en el desarrollo de su programa “ Speak Truth to Power” y colaborando en nuestro país con socios como la Fundación International Studies del CIS University, The College for International Studies, las Fundaciones Gregorio Peces-Barba y Fullbright España, así como la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, la fundación cuenta con un equipo de abogados y expertos en la materia que trabajan con socios por todo el mundo que, a través de la defensa legal, han logrado liberar a prisioneros políticos, defendido el estado de derecho en regímenes autocráticos y han alzado las voces de los defensores de los DD.HH tanto en Estados Unidos como en otros países.

Sobre María Díaz de la Cebosa

María Díaz de la Cebosa es una profesional formada en el área de las humanidades y la música, con una dilatada y reconocida trayectoria en el mundo de la educación, tanto en España como en Estados Unidos. Su liderazgo empresarial y su compromiso con los proyectos sociales han marcado toda su carrera profesional, recibiendo diferentes galardones y premios por ello. Honorary Doctor of Humane Letters, otorgado por Endicott College, Beverly, Massachusetts, EE. UU., el 19 de mayo de 2007.

Además, posee en su haber un BBA in International Business Administration y un Máster en Quality Management, por Columbia State University, EE. UU. Asimismo, ostenta desde 1998 el cargo de Presidenta de la CIS University, una universidad americana fundada en Madrid en 1981.

Su figura se distingue con otras actividades como la Presidencia, como miembro fundadora, de la ONG Cruzada por los Niños desde 1995, la Fundación International Studies desde 2007, la International Studies Foundation USA desde 2012, y la Fundación RFK Human Rights Spain desde Diciembre de 2018.

En 2017, la Alcaldía de la Ciudad de Miami, honró a María Díaz de la Cebosa por su compromiso e implicación con los jóvenes de la comunidad, por promover y organizar un proyecto de entendimiento y mutuo compromiso entre estudiantes españoles y estadounidenses, así como por su loable contribución al mundo de la educación, proclamando el día 6 de noviembre como el día de Maria Díaz de la Cebosa.

Entre sus distinciones, destacan el otorgamiento de la llave de oro de la ciudad de Miami en abril de 2018. La relevancia de tal galardón, llevó a que el Alcalde de Miami proclamase el día 26 de marzo como el día de María Díaz de la Cebosa en 2019.