Abderrahmán El Fathi: «España tiene que sustituir en Marruecos a Francia, que lo ha hecho francamente mal en África»

Pistoletazo de salida del IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en Cádiz, ciudad que acoge la multitudinaria sede de esta edición del 27 al 30 de marzo, con la presencia de SS. MM. los Reyes de España; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, entre otros.

Uno de los ponentes más destacados y esperados es el catedrático y jefe del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán (Marruecos), Abderrahmán El Fathi, además de poeta y cervantista, uno de los más ilustres representantes de la lengua española en el país vecino. Intervendrá el próximo 29 de marzo en la mesa “Retos de la enseñanza del español como lengua extranjera, segunda o de herencia” que coordinará Cecilia Tello, pero adelantamos en exclusiva algunas de sus principales ideas, cazadas a vuelapluma por entre las callejas de la capital andaluza, camino del Gran Teatro Falla. Le preguntamos entre ponencias y mesas plenarias, en efecto, sobre el estado de la cuestión palpitante (lingüística y política) con respecto a ambas naciones, España y Marruecos.

Profesor Abderrahmán El Fati. ¿Es el español un puente óptimo entre ambos países?

El caso de Marruecos es paradigmático, porque los retos que tenemos por delante con la lengua española son los que competen a su enseñanza como lengua extranjera, secundaria o de herencia. El español es imprescindible como lengua de negociación, entendimiento y paz entre Marruecos, España e Hispanoamérica.

¿Hay más acuerdos o desacuerdos en español entre Marruecos y España?

Hemos perdido mucho tiempo estos años y promuevo un movimiento para retomar de nuevo la importancia de la lengua española como herramienta de diálogo entre ambos países y los veintitrés países de Hispanoamérica.

¿Son incompatibles la cultura y los políticos?

La cultura es la alfombra roja de las relaciones hispano-marroquíes; la cultura no es un lujo, es imprescindible. En los momentos más difíciles, la cultura es la que viene a solucionar la crisis entre países y, en el caso de Marruecos, esa cultura en sentido amplio, ha sido vital.

¿Hay que volver siempre a Tetuán, parangonando uno de su poemarios más célebres?

Tetuán es el faro del hispanismo marroquí y empezamos este año una nueva hoja de ruta en la que el pasado colonial no debe permanecer, sino que reiniciamos de nuevo un camino común con el pilar básico de la lengua. En este sentido, el hispanista marroquí es clave en las negociaciones en todos los ámbitos –político, económico y cultural– y, desgraciadamente, desaprovechamos esta palanca porque «los políticos no son conscientes del valor de la cultura».

Marruecos tiene un déficit cultural en España. En cambio, España invierte en la lengua y la cultura españolas en Marruecos. Por eso estamos impulsando a través del Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Tetuán el Máster Marruecos, España y Latinoamérica: Gestión Cultural y Diplomática, cuyo objetivo es apostar por este hermanamiento, un nuevo espacio de entendimiento y diálogo.

¿Qué representa para usted el hispanismo en Marruecos?

Cada hispanista es un mundo, venimos a reflexionar sobre la palabra en español. Yo considero una lengua como la española como mía. España es la tribuna para que Marruecos llegue a todos los países hispanoamericanos; de hecho, Marruecos cuenta con cuatro millones de hispanohablantes, más que Panamá o Uruguay, países donde sí es lengua oficial y nativa, mientras que nosotros no la tenemos como lengua oficial. Sin duda, la mejor herencia es la lengua y esta nueva hoja de ruta no consiste en otra cosa que en el respeto mutuo.

¿Las nuevas generaciones de marroquíes aman nuestro país?

No solo lo aman, sino que creen en él, creen en España, un protagonista vital para que Marruecos experimente ese despertar, porque ha de ser su espejo en el que poder mirarse y evolucionar, por encima de todo, por encima de cualquier otro país como Francia.

«Ahora asistimos a ese nuevo despertar hispánico de la nueva hoja de ruta de Marruecos hacia el mundo, aunque la francofonía norteafricana no esté de acuerdo. No nos importa, porque sus resultados en nuestro continente han sido francamente negativos. España tienen que sustituir a Francia en Marruecos, no como si esta fuese una de sus excolonias, sino mostrándose como modelo de progreso y desarrollo. Si creemos en Europa, tenemos que creer en España».

¿De qué va a tratar su décimo poemario?

Llevará por título Diván de las siete puertas y es una reflexión sobre la última pandemia, además de un gran interrogante, cómo se puede vivir sin una madre, solo, en medio del confinamiento. Incluso los animales piensan en el refugio materno. Sin duda, ese desgarro del año 2000 nos pasará factura. Yo perdí a mi madre Rkia en 2014, que murió tan solo veinte días después que mi padre, y en este libro trato de reflexionar poéticamente, averiguar cómo podemos sobrevivir sin ese pilar fundamental en el que sostienes tu día a día, tu conversación cotidiana, pero que ya no existe. Dios es piadoso y misericordioso, pero nos quita lo que más queremos. Ya que hablamos de la importancia del español, creo que «la peor palabra del Diccionario de la Real Academia es “huérfano”. Siempre se habla de la mejor palabra, la más hermosa, que para mí es “mamá”, pero en mi teléfono ya no suena esa palabra, ya no la veo en mi pantalla desde 2014». Antes, siempre. ¿Quién no tiene memorizada en su teléfono esa palabra? Es la más mágica, la mejor y más universal. Mi padre murió con 96 años, pero es injusto: mis padres, los padres, deberían ser inmortales, y que se mueran es la mayor injusticia de Dios. Él nos da la vida, pero a la vez nos la quita: nos da y nos quita lo mejor.

¿Qué aporta la poesía al entendimiento de los pueblos?

La poesía es fundamental, la que nos hace humanos; la humanidad sin la poesía no sería lo mismo, nos distingue de lo que no es humano. En el caso de la poesía en español, sirve para poder recuperar el amor de tu madre, por ejemplo, en esta lengua. Parafraseando al escritor y Premio Cervantes Sergio Ramírez en este primer día de congreso, no hay exilio posible, porque la lengua es mi patria. Nadie puede quitármela ni desterrarme. «Las palabras somos las personas, dejan huellas y cicatrices, lastiman, hieren… Algunas palabras incluso matan».

¿Qué palabra le ha hecho a usted más daño?

La desconfianza, que es una palabra que hiere. Yo me divorcié por las palabras: si alguien desconfía de uno, no hay amor. Todas estas palabras me las ha ofrecido la lengua española, para lo bueno y para lo malo, palabras que me han hecho feliz para después hacer que mi vida se rompiese en dos. Yo soy un ludópata del amor, en cualquier caso.

¿Quién es Miguel de Cervantes para usted?

«Cervantes se acerca a Dios: es el Corán, la Biblia y hasta la Torá. Si me dieran a elegir cuál sería mi dios, elegiría a Cervantes». Si existiera la Inquisición hoy en día, yo ya habría sido quemado en la hoguera [risas]. Cervantes invita al verbo, mientras que la censura inquisitorial lo castiga, y hoy vivimos tiempos oscuros de cancelación, en los que el pudor emerge como la peor palabra del español, porque se ha vuelto sinónimo de miedo, otra palabra que no debería existir, junto a vergüenza. Son todas palabras que limitan el pensamiento y la libertad.

Primera jornada del IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE)

La jornada inaugural se ha completado con una sesión plenaria bajo el título «La fuerza del español en Europa y en la escena internacional», actividad que ha contado con el ministro José Manuel Albares; la doctora en Literatura Española e Hispanoamericana Ruth Fine; la presidenta de la Asociación Alemana de Hispanistas, Inke Gunia; la doctora en Lingüística por la Universidad de París Nanterre y actualmente catedrática de Lengua y Literatura Alexandra Oddo, y la directora general de Interpretación de la Comisión Europea, Genoveva Ruiz Calavera.

El Congreso acoge a 300 participantes procedentes de todo el mundo hispánico para debatir sobre la realidad del español, su pasado, su presente y su porvenir, a través de ponencias y debates que tienen lugar en el Palacio de Congresos gaditano, así como en otros emblemáticos enclaves de la ciudad. Entre los invitados a este encuentro, que se celebra con periodicidad trienal y de manera itinerante, destaca la presencia de un centenar de académicos de la RAE y de ASALE, organizadores del congreso junto al Instituto Cervantes, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ayuntamiento gaditano.

