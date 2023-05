Almeida entrega la Medalla de Madrid a la bailaora y coreógrafa Blanca del Rey

El flamenco reina en la capital de España. Blanca del Rey ha recibido la Medalla de Madrid de manos del alcalde José Luís Martínez-Almeida este lunes 15 de mayo en el Palacio de Cibeles, por su trayectoria como “una de las coreógrafas y bailaoras más importantes de la historia de este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

“Cordobesa de nacimiento, Blanca del Rey ha llevado el arte del flamenco por todo el mundo, llegando a actuar con artistas de la talla de Yehudi Menuhin y Ravi Shankar. Hablar de Blanca del Rey es hablar del Corral de la Morería, el epicentro del flamenco, en el corazón del Madrid de los Austrias; es hablar de la soleá del mantón, nacida de su inigualable genio artístico, capaz de transformar un pedazo de tela en un objeto con alma propia”.

Almeida definía así a Blanca del Rey este lunes 15 de mayo día de San Isidro, tras entregarle la Medalla de Madrid “por ser una de las coreógrafas y bailaoras más importantes de la historia del flamenco”. “Esta medalla es un premio también a la relevancia del flamenco en la capital de España”, apunta Blanca del Rey, que ha presentado numerosos espectáculos con su propia compañía en los teatros más ilustres del mundo.

En los últimos años también ha recibido ‘La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes’, nuestro premio más prestigioso de las artes, entregada por sus Majestades los Reyes de España; el Premio Nacional de Flamenco, la Medalla de Oro de la ciudad de Córdoba, el Premio de Honor del Concurso Nacional de Flamenco, el título de Embajadora de la ciudad de Jerez o el Desplante Honorífico del Festival de Las Minas, entre una larguísima lista de galardones.

Blanca del Rey fue nombrada ‘Representante de la Danza Española en la Unión Europea’, ha sido estrella del Ballet Nacional de España y ha creado una de las coreografías fundamentales de la historia del flamenco, la Soleá del Mantón.

Además, ha protagonizado espectáculos junto a estrellas mundiales de la danza como Maya Plisetskaya, Sylvie Guillem o Peter Schauffus. Creó junto al mejor violinista del mundo Yehudi Menuhin y Ravi Shankar la producción internacional ‘Del Sitar a la Guitarra’ y fue musa de Maurice Bejart, protagonizando su espectáculo ‘Carte Blanche’.

Actualmente, es propietaria y directora artística de Corral de la Morería, recién elegido por The New York Times como el primer lugar de culto que visitar en Madrid, por delante del Museo del Prado y el Palacio Real en su lista de atractivos culturales.

Corral de la Morería, considerado un icono mundial de la cultura y la catedral del flamenco en España, ha conseguido además este año el Tercer Sol de la Guía Repsol, que lo sitúa en la cumbre de gastronomía de nuestro país gracias a su chef David García, y que se une a la Estrella Michelín. Este lugar, único en el mundo, ha abierto un nuevo camino en la vanguardia gastronómica, uniendo la alta cocina con el arte al máximo nivel.

En palabras de Blanca del Rey: “Para mi recibir la Medalla de Madrid es un gran honor. Llegué a esta maravillosa ciudad con 14 años. Aquí he creado todos mis espectáculos de flamenco que he llevado a los grandes teatros de todo el mundo, pero siempre volviendo a mi Madrid. Esta ciudad me lo ha dado todo, mi marido, mis hijos… Y en el Corral de la Morería he tenido la suerte de conocer, charlar y establecer amistad con los personajes más relevantes de la historia de los últimos 60 años. Reyes, Reinas, presidentes de gobiernos, estrellas del Rock o de Hollywood. De John Lennon al Ché Guevara, del Sha de Persia a Mohamed Alí, o más recientemente Tim Burton, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, una lista interminable. Una vida de ensueño… gracias a Madrid”.