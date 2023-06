Exposición fotográfica de Bernard Plossu sobre Madrid

El legado del fotógrafo Bernard Plossu (1945, Vietnam) en la exposición Madrid. Bernard Plossu, se podrá visitar gratuitamente en el complejo cultural «El Águila» de la capital hasta el próximo 17 de septiembre.

La muestra, comisariada por Rafael Doctor, cuenta con una selección de 140 imágenes del autor y ha sido organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y PHotoESPAÑA, y ofrece un recorrido único por la ciudad de Madrid. La consejera de Cultura, Turismo y Deporte en funciones, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado “la belleza y singularidad de unas instantáneas que nos acercan, nuevamente a ese Madrid que se ha ido transformando desde la llegada de la democracia hasta nuestros días”.

Durante su dilatada carrera, Plossu ha recorrido el mundo recalando en múltiples ocasiones en la capital de España, su ciudad europea predilecta. En sus numerosos viajes desde finales de los años setenta, no ha dejado de sumar icónicas imágenes que ahora se muestran en conjunto como un particular mapa del alma de Madrid: no solo un retrato documental de sus calles y sus habitantes, sino también una manera de sentir y estar.

Hablar del Madrid de Plossu es hablar de su verdad subjetiva a través de la cual la vida se manifiesta en lo inesperado, la sorpresa, los instantes decisivos y la observación cómplice de un autor que lleva más de medio siglo viajando e interpretando el mundo a través de una pequeña cámara.

El artista, inmerso en un proceso de documentación en el que huye de todo artificio, ofrece un retrato particular de la ciudad, en la que coincidió con comisarios y artistas como Luis Baylón o Pablo Pérez Mínguez, entre otros. Las imágenes son naturales, casi inasibles y fugaces y, sin embargo, se han fijado para siempre en el imaginario madrileño.

Encuentro con el artista

Paseos por rincones a veces solo insinuados pero que no tardamos en identificar, fotografías con movimiento y narrativa que remiten al cine y a la literatura porque esconden, a la vuelta de cada esquina, un relato: Madrid, sus gentes y formas de habitarla.

La propuesta se complementa con un encuentro en exclusiva con Plossu, que se celebrará esta tarde en el auditorio Lolita Franco de El Águila, a las 17:00 horas. El fotógrafo entablará un diálogo con el público repasando su amplia trayectoria profesional y su influencia en la creación de generaciones posteriores.

Del mismo modo, los visitantes tendrán a su disposición un catálogo que estará disponible para su compra en la sala de exposiciones, durante el horario de apertura habitual y en librerías comerciales.