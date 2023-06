El Ayuntamiento reúne al sector audiovisual en el III ‘afterwork’ de Madrid Film Office

Madrid Film Office, oficina de promoción de los rodajes y el audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Área Delegada de Turismo, celebró ayer su tercer Afterwork “Cortamos para…”, con el que busca fomentar la colaboración público-privada, apoyar a la industria audiovisual madrileña y continuar posicionando Madrid como gran centro de producción audiovisual en Europa.

Planteado como un lugar de encuentro destinado a reunir a la industria audiovisual madrileña y a otras empresas e instituciones vinculadas con esta actividad, estos encuentros informales tienen por objeto fomentar las relaciones profesionales entre el sector, promover el contacto y establecimiento de acuerdos de colaboración con Madrid Film Office, impulsar la ciudad como centro de producción audiovisual y establecer un punto de encuentro entre creadores y productores. Además, permiten promocionar las medidas y actividades de apoyo al audiovisual desarrolladas por el Ayuntamiento de Madrid y dar a conocer espacios susceptibles de ser utilizados como escenarios de rodaje.

En esta tercera edición, la primera celebrada en 2023, el encuentro contó con más de 300 profesionales de la industria, gestores de espacios e instituciones vinculadas con el audiovisual, reunidos en la terraza del Hard Rock Hotel Madrid. En la presentación que tuvo lugar durante el evento participaron Pedro González Torroba, coordinador general del Área de Economía, Comercio, Consumo y Partenariado del Ayuntamiento de Madrid; Héctor Coronel, director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid; Javier Polo, general manager de Hard Rock Hotel, y Raúl Torquemada, director de Madrid Film Office.

En sus palabras iniciales, Pedro González Torroba subrayó la importancia de eventos como el afterwork, no solo por las sinergias que puede generar en el sector audiovisual, sino para la propia administración. “Tenemos que escuchar a los profesionales si queremos evolucionar en nuestro compromiso con el sector audiovisual, y espacios como éste nos permiten vernos y conocernos personalmente”. Además, enfatizó que “para que las políticas públicas funcionen es necesaria la colaboración de todos los departamentos del Ayuntamiento”, siendo ejemplo de ello la colaboración que mantiene Madrid Film Office con el área que coordina.

Por su parte, el director de Turismo, Héctor Coronel, recalcó que Madrid “está viviendo una de los mejores momentos que ha vivido nunca tanto en el sector turístico como en el audiovisual”, poniendo en valor la capacidad de estos eventos organizados por Madrid Film Office para “reunir al sector en un entorno distendido que permita hablar de futuro, de desarrollo y del liderazgo de Madrid”. En este sentido, apeló al sector audiovisual y su importancia para proyectar la imagen de Madrid: “Necesitamos todo vuestro talento y profesionalidad para hacer de Madrid una ciudad para contar grandes historias”.

Finalmente, Raúl Torquemada subrayó la importancia de estos encuentros informales para la generación de contactos, proyectos y sinergias, mostrándose satisfecho ante la progresiva consolidación de los Afterwork “Cortamos para…” de Madrid Film Office, que “se ha establecido como una cita bianual ineludible para el sector audiovisual en la capital”.

Buena muestra de ello fue la amplia asistencia de empresas del sector, entre las que cabe mencionar representantes de plataformas, cadenas y majors como Amazon Studios, HBO, Movistar Plus+, Atresmedia, Paramount o Warner Bros; de productoras afincadas en Madrid como Aquí y Allí Films, Atlantika Films, Avalon, Babieka Films, Bambú Producciones, Buendía Estudios, Buenapinta Media, Dopamine, Elamedia Estudios, Elastica Films, Federation Spain, Focus Films, Good Mood, Isla Audiovisual, Lacima Producciones, Mediacrest, Morena Films, Salon Indien Films, Second Gen Pictures, Secuoya Studios Services, Solita Films, Tándem Films, Tornasol Media, White Leaf Producciones o Zeta Studios; agentes de ventas como Begin Again Films, Latido Films o Sideral; representantes del sector de los proveedores como Aluzine y la asociación ALIA Alianza Audiovisual; así como empresas especializadas en la gestión de localizaciones, entre ellas Filmland Locations, Mambo Crew, Spiral Locations, Tao Plus Localizaciones o Zafarrancho Film Locations. A ellas se suman otras empresas que forman parte del Clúster Audiovisual de Madrid, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid.

El evento contó con la colaboración de Hard Rock Hotel Madrid, inaugurado en 2021 en una ubicación privilegiada, frente al famoso Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y desde cuyo rooftop bar los asistentes pudieron disfrutar de unas imponentes vistas panorámicas de la puesta del sol sobre la ciudad. El evento también contó con el apoyo de la empresa de personal para eventos Workout Events.

Webinar para productoras canadienses

Antes del evento, Madrid Film Office participó por la tarde en el webinar “Co-production Opportunities with Spain”, destinado a dar a conocer a productoras canadienses las oportunidades que ofrece España, y más concretamente Madrid, para el desarrollo de coproducciones audiovisuales con empresas locales.

Organizado por la Embajada de Canadá en España en el marco de sus relaciones con el foro de coproducción Ventana CineMad, el webinar contó, además, con la colaboración y participación de Telefilm Canadá, organismo público canadiense dedicado financiar, desarrollar y promover la industria audiovisual del país, la Canadian Media Producers Association (CMPA), principal asociación de productores audiovisuales independientes de Canadá, y Madrid Film Office y Film Madrid, las oficinas de promoción de los rodajes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Durante el encuentro, los productores canadienses que asistieron pudieron informarse sobre la situación actual de Madrid y el resto de España como centro de producción audiovisual, tanto en el caso del cine independiente como de producciones destinadas a plataformas nacionales e internacionales.

También se puso en valor el acuerdo bilateral existente entre España y Canadá para la coproducción audiovisual, que establece un marco normativo que facilita el desarrollo de alianzas entre empresas de ambos países. Finalmente, se promocionaron la ciudad y región de Madrid como potencial escenario de rodajes, y se instó a los participantes a visitar la ciudad con motivo de la próxima edición de Ventana CineMad, foro de coproducción impulsado por la Asociación Madrileña del Audiovisual con el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Madrid Film Office

Madrid Film Office es un servicio público del Ayuntamiento de Madrid que tiene como misión promocionar la ciudad como escenario de rodaje de producciones audiovisuales, asistir a las empresas y a los profesionales que eligen la ciudad de Madrid para llevar a cabo sus proyectos, apoyar al sector audiovisual madrileño y estimular la inversión y el desarrollo local. Madrid Film Office colabora desde la fase de preproducción para facilitar la búsqueda de localizaciones, asesorar en materia de permisos y acompañar durante el desarrollo de los proyectos audiovisuales en la ciudad de Madrid.