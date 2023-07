El Ayuntamiento inaugura la programación de Veranos de la Villa 2023

El Ayuntamiento de Madrid inaugura esta noche la 39ª edición de Veranos de la Villa, el festival organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte, que hasta el 27 de agosto despliega más de 200 actividades, incluyendo 75 representaciones artísticas en 29 espacios repartidos por doce distritos de la ciudad y a cuya inauguración asistirá la titular del área, Marta Rivera de la Cruz.

Esta edición tendrá un marcado carácter internacional y cuenta con China como país invitado, cuando se cumplen 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y el país asiático.

Más del 50 % de las actividades que se ofertan este año y entre las que se encuentran circo, danza, música, flamenco y exposiciones, son de carácter gratuito y llegan de la mano de artistas procedentes de España, Alemania, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Japón, Mali, México, Italia, Portugal, China y Suiza.

La compañía alicantina Aerial Strada será la encargada de levantar el telón esta noche con Sylphes, un espectáculo de danza aérea en gran formato que el público podrá disfrutar de forma gratuita a partir de las 22:30 h en el Puente del Rey. Se trata de una creación llena de alegorías y símbolos que recuerda mitos y leyendas ancestrales a través de un ballet aéreo a 35 metros de altura y de la acrobacia.

La música en directo corre a cargo de la Orquesta Sinfónica Verum, con el hilo conductor de Las cuatro estaciones de Vivaldi en la adaptación del compositor germano-británico Max Richter. Este número se repetirá mañana jueves, 6 de julio, en el mismo espacio y a la misma hora.

El Espacio Cultural Serrería Belga acogerá la exposición In Your Face: In Your Face: Chicano Art After C.A.R.A. (6 julio-27 agosto), en colaboración con la Embajada de México en España y AltaMed, que por primera vez exhibe en España obras pertenecientes a la colección privada AltaMed y abarca diferentes disciplinas, desde la escultura a la fotografía, pasando por grabados, pinturas y técnicas mixtas.

A partir del 11 de julio, el mismo espacio, en colaboración con el Centro Cultural de China en Madrid y Casa Asia, entre otras instituciones, acogerá la exposición Seasonal Proximities, del artista chino Cao Yuxi, que aborda la influencia de la tecnología y la era digital en nuestra percepción de la realidad, a través de pantallas interactivas e imágenes en movimiento que representan paisajes naturales en una experiencia cinematográfica inmersiva de 360 grados.

Otra de las actividades que se realizan en colaboración con instituciones internacionales, será el concierto de clausura 100 cellos, que se celebrará el 27 de agosto en el Auditorio del parque Enrique Tierno Galván, de la mano de Giovanni Sollima y Enrico Melozzi, entre un centenar de violonchelistas y que se organiza con el Istituto Italiano di Cultura di Madrid y la Embajada de Italia en España.

Música en el Centro Cultural Conde Duque

El Centro Cultural Conde Duque será el escenario principal de la programación musical, que llegará a su Patio Central los días 21 y 22 de julio con la Orquesta y Coro de RTVE a través de la cita con la zarzuela, que nunca falta en el festival y que en esta edición representa El barberillo de Lavapiés. A continuación, el 23 de julio, acogerá el concierto 50 años de música y amistad a cargo de Guangzhou Symphony Youth Orchestra, con el apoyo del Centro Cultural de China en Madrid.

También pasará por el mismo espacio la Banda Sinfónica Municipal de Madrid (25 de julio) o YAMATO (Los tambores de Japón). Además, se escucharán las voces de la maliense Oumou Sangaré (26 de julio), la alemana Ute Lemper (30 de julio), el cubano Eliades Ochoa (6 de agosto), la de Sole Giménez (10 de agosto) y la del estadounidense Lee Fields (13 de agosto).

A estas actuaciones se sumarán las de Sonidos en el Patio, la cita dedicada a nuevas bandas madrileñas (16 de agosto), además de los conciertos de Carlos Sadness (17 de agosto) y Rusowsky (19 de agosto), el espectáculo Lentejuelas y castañuelas (18 de agosto), un tributo travesti a divas del folclore español, así como la propuesta Algo inesperado, un concierto sorpresa de un artista cuya identidad se conocerá cuando suba al escenario.

Pero la música se expande también a otras sedes del festival, como el Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro, donde estarán Brainsnachers (16 de agosto), Ruiseñora y Antía Muíño (24 de agosto), Lucas Vidal (25 de agosto) y Marina Herlop + Angélica Salvi (26 de agosto).

Danza

Veranos de la Villa realiza también una gran apuesta por la danza, con propuestas como la conmemoración del 50 aniversario del estreno de Bodas de Sangre por parte de la Compañía Antonio Gades (18 y 19 de julio en el Patio Central de Conde Duque) o un programa doble del Ballet Nacional de España (BNE), en colaboración con la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, para conmemorar el Año Picasso, compuesto por Estampas flamencas y El sombrero de tres picos (del 2 al 5 de agosto). El programa de danza que se desarrollará en Patio Central de Conde Duque contará además con la Compañía Nacional de Danza de Portugal (28 y 29 de julio) y con el bailaor Eduardo Guerrero, junto a la voz de Pasión Vega y las guitarras de Javier Ibáñez y Benito Bernal (11 y 12 de agosto).

También estará presente la danza en la Residencia de Estudiantes, donde se podrá ver Raquetistas, un espectáculo protagonizado por las bailarinas de Kukai, con música y canto de Maite Larburu en directo, sobre historia del deporte femenino.

Teatro

La amplia programación de artes escénicas se distribuye por varios espacios de la ciudad, entre los que se encuentra el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, donde tendrá lugar la ruta guiada y dramatizada Radio-grafía (s). Viaje al interior de un hospital, a cargo de la directora y dramaturga Lucía Miranda (del 21 al 23 de julio). Un lugar tan particular como la Nave 16.1 de Matadero Madrid será el escenario del Rigoletto de Ópera Garage (del 27 al 29 de julio).

El Teatro de Conde Duque acogerá Sexpiertos (26 y 27 de julio), dirigida por Mireia Gabilondo y de la compañía donostiarra Tanttaka Teatroa, y Olvido (25 y 26 de agosto), del creador colombiano Jimmy Rangel. En el Claustro del Pozo del Instituto de Educación Secundaria San Isidro se podrán ver otros dos títulos, El amor enamorado (del 18 al 20 de agosto), de Lope de Vega, antiguo alumno del instituto más antiguo de España, en versión de Fernando Sansegundo, dirección de Borja Rodríguez y una Venus interpretada por Teté Delgado, y La vida chulapa (22 y 23 de agosto), de Orquestina MadriZ, un monólogo musical escrito por Pedro Víllora, dirigido por Alberto Frías e interpretado por Olga María Ramos.

Circo

Entre las propuestas circenses se encuentran actividades singulares como Soñar el Circo (14 y 15 de julio), en la que público de todas las edades duerme una noche bajo la carpa del Teatro Circo Price, una propuesta de Sara San Gregorio y Laura Bañuelos. Asimismo, estará presente la compañía madrileña Faltan7 con el espectáculo circense Express (2 y 3 de agosto), en el Teatro del Centro Cultural Conde Duque, mientras la compañía mallorquina D’Es Tro mezclará malabares y peonzas en el Patio Sur, con su espectáculo POI (23 y 24 de agosto).

Verano de cine

Con el parque de la Bombilla como sede, el cine será uno de los protagonistas de Veranos de la Villa con el ciclo Cine Caliente, comisariado por La Juan Gallery, que consiste en aunar lo típico de las proyecciones de verano con música y humor. Por otro lado, en colaboración con Madrid Film Office, la oficina de promoción del audiovisual del Ayuntamiento de Madrid, Veranos de la Villa ofrecerá durante los sábados de julio y agosto Paseos Un Madrid de Cine, una actividad gratuita para disfrutar de los escenarios más cinéfilos de la ciudad. Los días 8, 15, 22 y 29 de julio se podrán visitar los lugares que han servido de escenario a las películas de Almodóvar y los días 5, 12, 19 y 26 de agosto se ofrecerá un recorrido del Paisaje de la Luz.

Tercera edición La Sub 25

En colaboración con 21distritos, programa del Área de Cultura, Turismo y Deporte, en el marco de Veranos de la Villa se organiza la tercera edición de La Sub 25, que incluye actividades de todo tipo de disciplinas en las que participan artistas de hasta 25 años.

La oferta no acaba aquí, sino que Veranos de la Villa extenderá su programación por las plazas y las calles, con espectáculos en la Plaza Mayor, el paseo del Prado y en los barrios.

Todas las propuestas del festival se pueden encontrar en la web www.veranosdelavilla.com./