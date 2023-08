Veranos de la Villa supera los 100.000 espectadores en el ecuador de su programación

El festival Veranos de la Villa, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, llega a su ecuador con una amplia oferta de actividades culturales y de ocio en diferentes espacios de la ciudad, de la que han disfrutado ya más de 100.000 personas.

En total se han ofrecido 21 actividades en 20 espacios de la capital. El 5 de julio el festival arrancó su programación con Sylphes, un apasionante espectáculo de danza aérea ofrecido por Aerial Strada, al que asistieron 46.000 personas entre las dos funciones llevadas a cabo en Puente del Rey.

Este mes continúan tanto las dos exposiciones ubicadas en el Espacio Cultural Serrería Belga (Seasonal Proximities y In Your Face: Chicano Art after C.A.R.A), como la propuesta de paseos Un Madrid de cine. Mientras las exposiciones tienen una afluencia de público de más de 2.000 personas cada día, los paseos agotan rápidamente las entradas para los sábados, que, durante el mes de julio llevaron a los asistentes por la ciudad de Madrid a través de las películas de Almodóvar y, durante agosto lo harán a través del Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Artes escénicas y circo

Durante el primer mes de Veranos de la Villa, las artes escénicas y el circo han recibido una gran acogida agotando casi todas las entradas en los espectáculos celebrados. Para comenzar, el público pudo disfrutar del estreno de una obra de Miguel de Cervantes nunca llevada a los escenarios, La casa de los celos y selvas de Ardenia, programada del 12 al 16 de julio en la Fundación Juan March. Y lo más pequeños pudieron pasar una noche en el Teatro Circo Price los días 14 y 15 de julio en Soñar el Circo.

Asimismo, el festival ha extendido la cultura por calles y espacios singulares de Madrid con proyectos como Radio-grafía (s). Viaje al interior de un hospital del laboratorio teatral Yo Cuento, que tuvo lugar del 21 al 23 de julio, y que presentó las apasionantes historias que tienen lugar en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, o Raquetistas, en la Residencia de Estudiantes los días 18 y 19 de julio, un homenaje de Kukai Dantza a las primeras deportistas mujeres de España.

El Teatro Conde Duque también acogió a la compañía Tanttaka Teatroa los días 26 y 27 de julio con Sexpiertos, una historia de crecimiento personal con humor y dolor. Por último, los italianos Stalker Teatro trajeron su proyecto interactivo Steli a cinco espacios de la ciudad del 28 al 30 de julio.

Patio Central de Conde Duque

En esta edición, ha sido la compañía Antonio Gades la encargada de inaugurar la programación del Patio Central de Conde Duque con Bodas de sangre y Suite flamenca los días 18 y 19 de julio, pieza imprescindible del repertorio universal de la danza que cumplirá cinco décadas el próximo año. Por otra parte, la Compañía Nacional de Danza de Portugal (Companhia Nacional de Bailado), regresó a Madrid (28 y 29 de julio), bajo la dirección artística de Carlos Prado, después de dos décadas para mostrar dos de sus últimas piezas de danza contemporánea: Symphony of sorrows y Cantata.

El 26 de julio fue el turno de la cantante internacional e icono feminista, Oumou Sangaré, que presentó en una sesión íntima y cautivadora su último proyecto, Timbuktu. Y la gran diva del cabaret alemán, Ute Lemper, fue la encargada de decir adiós al mes de julio con su espectáculo homenaje a otra diva como Marlene Dietrich, Rendezvous with Marlene.

Zarzuela y ópera

Este año, la inauguración de la programación musical en el Patio Central tuvo lugar el 21 y 22 de julio con la representación del clásico El barberillo de Lavapiés por la Orquesta y Coro de RTVE, bajo la dirección de Miquel Ortega y con Diego Carvajal como director de escena. Por su parte, el 23 de julio la Guangzhou Symphony Youth Orchestra visitó por primera la ciudad 50 años de música y amistad, con el apoyo del Centro Cultural de China en Madrid, país invitado de esta edición.

El 25 de julio fue el turno de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid bajo la dirección de Jan Cober y Antonio Serrano como artista invitado. Para finalizar el mes, del 27 al 29 de julio, Ópera Garage recreó la ópera Rigoletto en un formato inédito, acercándola a un público amplio, en la Nave 16.1 de Matadero Madrid.

Otras propuestas

En Veranos de la Villa tampoco faltan otras propuestas innovadoras como el festival La Sub25, organizado por 21distritos en Madrid Río, para impulsar y difundir el trabajo de jóvenes artistas de la ciudad de entre 18 y 25 años con conciertos, danza y talleres de customización de ropa, entre otras muchas actividades, que tuvieron lugar del 25 al 29 de julio. Esta tercera edición la disfrutaron cerca de 8.000 personas.

Otra actividad singular es Cine caliente, que proyecta clásicos del celuloide en el cine de verano del Parque de la Bombilla con una invitación a interrupciones y tertulias alrededor de la película como en los antiguos cines de barrio, salpicado por la música del momento amenizada por Djs. Todavía quedan tres citas con este ciclo los próximos 1, 8 y 16 de agosto.

Próximamente en el festival

Veranos de la Villa continúa durante el mes de agosto con una agenda de espectáculos para todos los públicos en el Centro Cultural Conde Duque, Instituto de San Isidro, el Parque de la Bombilla, Espacio Cultural Serrería Belga, Plaza Mayor y Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, entre otros espacios. Todas las propuestas culturales se pueden encontrar en la web oficial www.veranosdelavilla.com.

Información sobre entradas

Las entradas están disponibles a través de la web www.veranosdelavilla.com, en el Centro de Turismo de Plaza Mayor y a través del correo electrónico [email protected], destinado específicamente para la solicitud de las entradas reservadas para personas con discapacidad. Además, en las taquillas de los respectivos espacios se podrán adquirir las entradas de las actividades programadas en ellos. El acceso a las actividades gratuitas se realizará por orden de llegada hasta completar aforo, excepto en Algo inesperado (con descarga o recogida previa de entradas desde el 14 de agosto a las 12 horas).