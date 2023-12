La Comunidad de Madrid programa por Navidad conciertos gratuitos en 12 bibliotecas regionales

La Comunidad de Madrid ha organizado una extensa variedad de actividades navideñas en 12 de sus 16 bibliotecas públicas. Estas actividades abarcan desde campamentos infantiles hasta espectáculos de magia, teatro de títeres y conciertos. Se llevarán a cabo del 26 al 29 de diciembre e incluirán talleres con 230 plazas disponibles para inscripción hasta el próximo día 11. Los interesados pueden completar los formularios disponibles en la Agenda del Portal del Lector.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha ideado iniciativas para niños a partir de tres años con una amplia gama temática, desde artes plásticas y manualidades en ExperimentARTE, hasta espectáculos de circo como 1,2,3,4, circo!!

Los jóvenes también tendrán oportunidades, convirtiéndose en investigadores en Pueblos del mundo o en magos que crearán sus propias pócimas en Hechizos en Navidad. Habrá espacios dedicados a la ciencia en Sci-Tech Navidad, la Historia del Arte con jugArt, un proyecto de iniciación a la lectura llamado Tras las huellas de la Navidad y Programa y diseña tu Navidad, donde podrán crear videojuegos o programar con Lego Spike.

Además, la biblioteca Miguel Hernández de Puente de Vallecas llevará a cabo un taller inclusivo llamado Diversa Navidad… Navidad diversa, con quince plazas disponibles, y animará a los niños a participar en actividades relacionadas con el invierno. En este mismo lugar, los niños podrán poner a prueba su creatividad en Navidades gráficas, donde se ilustrarán cuentos tradicionales con diversas técnicas. Por último, se organizará el campamento en inglés From the page to the stage.

Aparte de lo mencionado, otros espacios para estos talleres son las bibliotecas José Acuña, Antonio Mingote, Elena Fortún, Javier Marías, José Hierro, José Luis Sampedro, Luis Martín-Santos, Luis Rosales, María Moliner, Pedro Salinas y Rafael Alberti. Para más información, se puede visitar https://www.comunidad.madrid/portal-lector/actividad/bibliotecas-navidad.

Además de las bibliotecas, los centros culturales y museos se suman a la programación navideña con música, cine, exposiciones y artes escénicas. El Centro Paco Rabal en Puente de Vallecas iniciará sus actividades el 15 de diciembre con la proyección de O corno, incluyendo también teatro musical con Territorio Violeta y el espectáculo A que voy yo y lo encuentro. Se presentará danza con Sara Calero, el Joven Ballet Impulsa y La Horizontal, así como teatro para toda la familia con Spasmo Teatro y sus propuestas La mejor obra de la historia y Los amigos de ellos dos de Producciones (Off).

En el Centro Cultural Pilar Miró de Villa de Vallecas se llevarán a cabo espectáculos como los de Mago Murphy y The Majestic; Silbatriz Pons con Esquizofonia; Teloncillo Teatro con Coser y cantar; Swing for kids y Tiriguiri teatro de títeres y Clic, clac, muu.

Estas fechas festivas son perfectas para visitar las exposiciones de la Comunidad de Madrid, como la de Luis Gordillo, dime quién eres Yo en la Sala Alcalá 31; Cartas al director de Cristina de Middel en la Sala Canal Isabel II o las muestras del Centro de Arte Dos de Mayo en Móstoles.

Además, la Casa Museo Lope de Vega ofrecerá sesiones de esgrima del 2 de diciembre al 4 de enero; el Museo Casa Natal de Cervantes en Alcalá de Henares tendrá actividades para toda la familia, como las Animaciones Teatrales con Pingüi (el 16 y 23) y la actuación del coro Hora Ludens el día 20.

En Buitrago del Lozoya, el Museo Picasso albergará un concierto de Navidad, Picasso, 50 años sin su mirada, con la soprano Ana María Castillo y el pianista Matthew Crawford. Y en el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, el 16 de este mes se llevará a cabo el taller El león de nuevo Baztán y sus fieles compañeros.