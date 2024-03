Madrid celebrará la «Semana del Arte» y el «Día Internacional de la Mujer»

Cineteca, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, se suma este mes de marzo a la Semana del Arte de Matadero Madrid, que se celebra del 5 al 10 de marzo, con una programación que se adentra en el eterno debate entre el amor y el rechazo que mantienen el cine y el arte reivindicando la complejidad de esta historia compartida.

A través de un programa de películas que se han aproximado a las artes plásticas desde distintas perspectivas como documentales sobre artistas, cine de vanguardia, conferencias performativas y obras de ficción, Cineteca explora innumerables puntos de encuentro y motivos de discordia entre el cine y el arte.

Además, en la órbita del Día Internacional de la Mujer, Cineteca ofrece retrospectivas de mujeres cineastas que proponen nuevas vías para el medio cinematográfico. También habrá un ciclo dedicado al director finlandés Aki Kaurismäki.

Las redes de la tarde: mujeres artistas tras la cámara

El programa titulado Las redes de la tarde, como homenaje a Meshes of the Afternoon, de la pionera y artista Maya Deren, ofrece películas de cuatro artistas plásticas y visuales que han desarrollado también carreras en el mundo del cine. Estas creaciones han jugado un papel importante en la exploración y la ruptura de los límites de los medios artístico y cinematográfico.

El programa se compone de tres sesiones de cortometrajes de las artistas Maria Lassnig, Carolee Schneemann y Deborah Stratman, y la proyección de dos películas de la directora austriaca Valie Export: Invisible adversaries (Austria, 1977) y The practice of love (Austria, 1985).

Cine ciego: cuatro conferencias performativas de Marta Azparren

También dentro de la programación especial de la Semana del Arte en Matadero Madrid, la artista visual Marta Azparren propone cuatro sesiones de proyecciones comentadas en torno a las películas monocromas o sin imagen. Distintas performances, enmarcadas en los espectros cromáticos del blanco, negro, rojo y azul, invitan a una reflexión sobre la mirada exhausta contemporánea, la ceguera física y simbólica y la necesidad de una interrupción en el flujo incesante de las imágenes que abra nuevas posibilidades de percepción.

El programa de proyecciones de este ciclo comienza el miércoles 6 de marzo con Blanco: crear como acto de ceguera, y el jueves 7 continúa con Negro: la obra monocroma. La representación de Rojo: el espectador ciego y Azul: la ceguera total, la detención tendrán lugar durante el fin de semana del 9 y 10 de marzo.

Día Internacional de la Mujer: Not a pretty picture y retrospectiva de Su Fiedrich

Cineteca se suma a la celebración del Día Internacional de la Mujer con el estreno de la restauración en 4K de Not a Pretty Picture (EE. UU., 1975), la ópera prima de Martha Coolidge que Céline Sciamma seleccionó como su película favorita en la Berlinale de 2023. Entre el documental y la ficción, la directora estadounidense examina su propia experiencia como víctima de agresión sexual durante la secundaria, recreando las circunstancias que rodearon su violación.

También, y bajo el título Lazos que unen, Cineteca agrupa una selección de obras de la cineasta Su Friedrich que parten de sus experiencias personales, emociones, sueños, miedos y deseos para explorar formas de autoconocimiento y conocimiento del mundo a partir de una serie de procesos íntimos. En este ciclo, organizado en colaboración con el Festival Punto de Vista, Filmoteca de Catalunya, Filmoteca de Galicia y Filmoteca de Valencia, se podrán disfrutar de las siguientes películas del 16 al 21 de marzo: Today (EEUU, 2022, 57’), Gently down the stream (EEUU, 1981, 13’), Hide and seek (EEUU, 1996, 65’), Sink or swim (EEUU, 1990, 48’), Rules of the road (EEUU, 1993, 31’), The ties that bind (EEUU, 1985, 55’), I cannot tell you how i fell (EEUU, 2016, 42’), The odds of recovery (EEUU, 2002, 65’).

El universo de Aki Kaurismäki

Después de desempeñar trabajos de toda clase (cartero, lavaplatos, crítico de cine…), Aki Kaurismäki empezó su carrera en el mundo del cine colaborando con su hermano mayor Mika. Ha mostrado un talento único como director, guionista, montador, actor y promotor de la cultura cinematográfica en Finlandia, su país de origen. Sus películas se caracterizan por la sencillez, el humor sutil y el humanismo.

Durante este mes Cineteca presenta 14 de sus películas más representativas, elaboradas entre 1983 y 2006, entre las que se encuentra la multipremiada en los festivales de Cannes y San Sebastián Un hombre sin pasado (Finlandia-Alemania-Francia, 2002), que narra la historia de un hombre que pierde la memoria, en un ejercicio rebosante de humor y ternura del director finlandés.

Confesionario dedicado a Narcisa Hirsch y estrenos

En la sesión del programa mensual Confesionario comisariado por Pablo Marín descubriremos la obra de la artista y cineasta argentina de vanguardia Narcisa Hirsh. Creadora prolífica, reivindica un cine casero y artesanal, hecho en total libertad, al margen de la industria, subversivo, que explora la abstracción y trasciende los límites del lenguaje cinematográfico. Se proyectarán tres de sus películas: Andrea 1973 (Argentina, 1973, 9’), Rafael 1975 (Argentina, 1975, 11’) y Seguro que Bach cerraba la puerta cuando quería trabajar (Argentina, 1979, 27’)

Además, entre los estrenos de este mes en Cineteca veremos Clorindo Testa (Argentina, 2022), del también argentino Mariano Llinás, un peculiar ensayo que gira en torno a la relación de su padre con el arquitecto argentino Clorindo Testa.

Asimismo, forman parte de la programación especial de actividades de la Semana del Arte en Matadero dos estrenos que retratan a artistas fundamentales de los últimos años en nuestro país: Guillermo Pérez Villalta. Del agua y el Mediterráneo (España, 2023, 65′) recupera una excelente entrevista concedida por el pintor al director de cine Pablo Llorca en 1996, y el pase especial de Jordi Teixidor. Retrospectiva (Miguel Álvarez-Fernández, Álvaro Oliveros, Bruno Dozza, España, 2023, 50’), repasa la trayectoria del célebre pintor abstracto.

También se estrenan la espléndida restauración en 4K de Las hermanas Munekata (Japón, 1950), del maestro Yasuhiro Ozu, Zarata (Tamara García Iglesias, España, 2023) que cuestiona las dinámicas masculinas de poder en el mundo del cine, el ambicioso thriller psicológico The Restoration (David M. Mateo, 2024) y Arnasa Betean. A pulmón (Bertha Gaztelumendi, Rosa Zufia, 2023), donde tres buceadoras realizan un viaje submarino a través de la historia del cine dirigido por mujeres.

Otros

El pase especial de la película de anime Life After BOB: The Chalice Study contará con la presencia de su director, el estadounidense Ian Cheng, que además estrena exposición en la Nave 0 de Matadero Madrid el próximo 7 de marzo. Con motivo de esta inauguración, tras la proyección Cheng conversará con la comisaria Julia Kaganskiy acerca de sus procesos creativos mediante herramientas de aprendizaje automático y motores de videojuegos.

Forman parte de esta variada programación mensual la IX Muestra de Cine Francófono, las películas familiares de Cineteca en familia, el pase de Relatos del ruido – Capítulo XI: Recuerdo de Luigi Nono (España en el corazón), las sesiones de Cinezeta: Jóvenes programando, y las habituales secciones La noche Z, Ciclo Docma, Así son las cosas o CIMA en corto.

Más información: www.cinetecamadrid.com