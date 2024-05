Fantasia Ibiza Festival (FIF) calienta motores para celebrar su segunda edición

Ibiza ha sido y es cuna de artistas de todo el mundo que eligen esta isla como su hogar. Juntos crean esta esencia que tanto gusta y que llamamos “la otra cara de Ibiza””, reflexiona Lucía Barbiero, creadora de Fantasía Ibiza Festival. Con este objetivo, de mostrar la faceta artística de Ibiza, yendo más allá de la percepción común asociada al entretenimiento nocturno y las paradisíacas playas, ha creado Fantasía Ibiza Festival, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza y con el departamento de promoción turística del Consell de la isla.

Así, los próximos días 17, 18 y 19 de mayo de 2024 se celebrará la segunda edición del festival con más fuerza que nunca. Se trata de una plataforma que promueve la cultura, el arte y la creatividad de los artistas locales e internacionales. Y es que, como afirma, la creatividad y la unión de diferentes culturas, permite vivir en Ibiza una experiencia única.

Además, coincide con la conmemoración del 25º aniversario de Ibiza como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, para posicionar a la isla como un destino cultural, abanderando valores como la sostenibilidad, inclusión social, multiculturalidad, creatividad, conciencia, arte, belleza, compromiso, así como visión a largo plazo, entre otros.

En cuanto a artistas musicales estarán Alas de luz, Hijas de la Tierra, Kirtan Project, Ibossim Flamenco, Rebecca Gamboa con la Band…James Band, Yasmina Visconti, We All Are Music, entre otros. Invitada especial la artista internacional LAOR.

En cuanto a escénicos: Cia.Las Moira, ellebannA, ArtCo, Marta Chandra, o Susana Paz. De grafitti: PIEF, Zsar, Fossi, MondoBiq o RuinSeñor. De artistas plásticos, la surrealista Danchú, el renombrado ibicenco Miguel Ángel García López, Dino Cortiana, Suzanne Frings, Maria Vila Rebolo, entre otros y la participación de la Escuela de Arte de Ibiza que sigue siendo un pilar fundamental en la escena artística local, contribuyendo al enriquecimiento cultural, al desarrollo de talento y a la promoción del arte en nuestra isla desde hace casi 90 años: testimonio de su importancia continua en la comunidad artística y cultural de Ibiza.

El FIF 2024 se llevará a cabo en emplazamientos emblemáticos de Ibiza cuidad, tales como el Parque Reina Sofía, el Baluard de Sant Pere, la Plaza del Parque, el Paseo de Vara de Rey y en EBUSUS sociedad cultural.

Entre las conferencias relacionadas con el arte destacan la Mesa Redonda: “Estrategias medioambientales, impartida por NAMI Project – microrganismos para sanara las aguas,» por la ONG for the planet, compuesta además por artistas que exhibirán sus esculturas gigantes realizadas con plásticos recogido del mar y PlusticLab, que impulsa una economía circular de forma creativa, para reflexionar sobre el medioambiente tomando acción concreta con soluciones que estas empresas ya tienen en marcha, así como “Laboratorio de Música e inteligencia artificial para la salud y el bienestar” realizada por la investigadora colombiana Anne Catherine Ruiz Bohorquez y el Dr. Rafael Ramírez-Meléndez.

«Nuestra intención es enriquecer la experiencia de los visitantes al sumergirlos en la rica historia de la isla, explorando lugares que forman parte de su distinguido Patrimonio de la Humanidad», enfatizó la activista cultural.

El Fantasía Ibiza Festival, un evento de acceso gratuito, aspira a consolidarse como una cita anual de arte multidisciplinar en las calles del centro histórico de la ciudad de Ibiza, al mismo tiempo que impulsa la proyección de la isla como un destino cultural accesible para un amplio público.