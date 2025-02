Así nacen las armas culturales

La palabra «woke» es hoy, al mismo tiempo, un participio, un adjetivo y un bumerán.

En las dos primeras calidades, lo encontramos en expresiones como «stay woke» («permanece alerta»), una de las consignas del progresismo estadounidense, o «cultura woke», que ha pasado a definir ese campo difuso que va desde Greta Thunberg hasta las manifestaciones a favor de Hamás.

El tercer uso del término –un arma arrojadiza de la guerra cultural- resulta algo más complejo. Sirve igual para describir la movilización islamista en los campus estadounidenses que para sintetiar el programa político del Partido Demócrata. Lo «woke» inspira las políticas climáticas y económicas de la Comisión Europea y la influencia política que USAID ejerció durante décadas en los países en los que opera.

Ahora bien, ¿cómo vio la luz esta palabra? ¿Cómo se hizo tan popular?

Empezó con un artículo de periódico durante los años de la contracultura.

Los Estados Unidos vivían una misteriosa combinación de prosperidad económica, poder político y división interna. La influencia comunista, que se remontaba a la década de 1920, había logrado abrirse paso entre la intelectualidad. El novelista William Melvin Kelley registró el término «woke» entre los términos de origen afroamericano de los que los «beatniks» se habían apropiado. En 2014, el Oxford English Dictionary reconocería al propio Melvin Kelley como creador del término a partir de un artículo publicado en el New York Times el 20 de mayo de 1962 y titulado «If You’re Woke You Dig It; No mickey mouse can be expected to follow today’s Negro idiom without a hip assist». Sin embargo, todavía no tenía el intenso sentido de reivindicación social que tiene hoy. Se trataba, más bien, de describir la actitud de quien está dispuesto a escuchar cosas nuevas y a reconsiderar las convenciones. Durante muchos años, sin embargo, la palabra caería en el olvido.

El término regresó del silencio en 2008 de la mano de una cantante y un videoclip gracias al vídeo «Master Teacher» de la cantante de hip-hop Erykah Badu, cuya estribillo repite «I stay woke» mientras reivindica la búsqueda de «un mundo bello», «algo diferente» y denuncia las mentiras de los predicadores. Toda la letra, en general, rezuma una insatisfacción con el actual estado de las cosas, frente al cual la cantante afirma estar despierta y estar alerta, el doble sentido del término. La cantante, por cierto, retomaría el término en 2012 en un tuit de apoyo a las cantantes del grupo Pussy Riots, a las que habían detenido en Rusia.

Luego todo se precipitó un poco. Dotado de un doble significado de«alerta» e«iluminación», se convertiría en una de las consignas del movimiento marxista Black Lives Matter («Las vidas negras importan»). En efecto, a partir de 2010 la expresión «stay woke», «permanece despierto», se convirtió en una consigna de los jóvenes indignados por las muertes de jóvenes negros a manos de la policía en los Estados Unidos. En 2016, el cortometraje titulado precisamente «Stay Woke: The Black Lives Matter Movement», producido por FarWord y dirigido por Laurens Grant, daría carta de naturaleza al término y lo introduciría en la cultura de masas; especialmente entre los movimientos sociales identitarios negros. Un año más tarde, el cortometraje resultaría nominado al Image Award, el premio que la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color concede a personas destacadas en el cine, la televisión, el teatro, la música y la literatura. Ese mismo año el término entraría en el Oxford Engish Dictionary.

De este modo, las industrias culturales -el periodismo, la música, el cine- fueron popularizando un término que serviría como bandera y bumerán en la guerra cultural que vivimos. En efecto, la definición del diccionario Oxford advierte que esa alerta a que se refiere la palabra«woke» está orientada a las injusticias raciales y sociales. La lexicografía constata, pues, a la altura de 2017, que se trata de un término conectado con la lucha antirracista y social. El efecto expansivo de estas luchas -que ampliarán su espectro a la «justicia ambiental», la causa LGTBI, etc.- terminarán ampliando este primer sentido de la palabra a la vigilancia y la reacción frente a pretendidas injusticias de muy distinto tipo.

Como arma cultural, «woke» ha resultado muy útil. Sirve al mismo tiempo como contraseña de progresismo y como talismán frente a Occidente. Quien toma esta bandera quedaba liberado de los pretendidos estigmas del racismo, la xenofobia y la destrucción climática. Quien la pronuncia pasa a estar en el lado correcto de la historia. O tal vez no. Tal vez sólo sea una nueva consigna como los viejos lemas comunistas.

En realidad, el propio término ha pasado a designar la guerra contra el sentido común. Desde la teoría crítica de la raza y el género hasta la reescritura de la historia, «lo woke» encarna hoy el progresismo contra lo que votaron en masa los estadounidenses el pasado 5 de noviembre. Los excesos del movimiento fueron tantos y tan prolongados en el tiempo que ha habido una reacción de regreso a la naturaleza, al sentido común y a la sensatez que han vuelto el arma cultural contra sus creadores. Ante lo «woke» se han alzado los «wokebusters».