Julio Iglesias rompe su silencio: «Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil»

A sus 81 años, Julio Iglesias, uno de los artistas más icónicos de la música internacional, ha decidido romper el silencio tras semanas de especulaciones sobre su estado de salud y una supuesta retirada definitiva. En un contundente comunicado publicado por la revista ¡Hola!, el cantante desmintió categóricamente las informaciones que apuntaban a un deterioro físico severo o a problemas graves derivados del osteoblastoma, un tumor benigno que padeció hace más de seis décadas.

«Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil y me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre», declaró con humor característico. Según explicó el propio artista, fue operado del osteoblastoma en 1963 tras sufrir complicaciones relacionadas con este tumor óseo benigno. Sin embargo, aseguró que desde entonces no ha tenido secuelas ni problemas relacionados con esta dolencia.

La polémica declaración sobre «500 años»

El revuelo mediático comenzó cuando Carlos Herrera, periodista y amigo cercano del cantante, comentó públicamente que Julio tenía “500 años” de cintura para abajo debido al desgaste físico acumulado por los años. Aunque estas palabras generaron alarma entre sus seguidores, Iglesias aclaró: “Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada… Pero sí tengo que matizar sus palabras”. El intérprete insistió en que actualmente goza de buena salud dentro del contexto natural para alguien octogenario.

Desde las Bahamas —donde reside junto a su esposa Miranda Rijnsburger— Julio afirmó estar disfrutando una vida tranquila pero activa: “Acabo de nadar en la piscina como un pez al que persigue un tiburón”, bromeó durante la entrevista telefónica.

Proyectos actuales: Netflix y memorias

Lejos del retiro definitivo o el abandono profesional sugerido por algunos medios sensacionalistas, Julio Iglesias confirmó estar inmerso en varios proyectos creativos. Entre ellos destaca una serie biográfica producida por Netflix basada en su extraordinaria trayectoria musical. Según reveló el propio artista: “Estoy trabajando mucho en esta serie; dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar desarrollándola”. Además, está escribiendo sus memorias personales como parte complementaria al proyecto audiovisual.

Aunque reconoce haber reducido considerablemente las giras internacionales desde 2019 debido al desgaste físico asociado a los conciertos masivos —que implican ensayos intensos— subrayó enfáticamente: “De retirada nada; sigo teniendo pasión aunque ya no tenga tanta fuerza física como antes”.

Reflexiones sobre soledad elegida

En medio del bullicio mediático generado alrededor suyo durante décadas enteras gracias tanto a éxitos musicales globales como titulares sensacionalistas recurrentes acerca aspectos privados (salud incluida), Iglesias reflexionó profundamente respecto cómo convive actualmente consigo mismo:

«Convivo maravillosamente bien junto mi compañera inseparable llamada soledad… Pero ojo ¡Es completamente elegida! No impuesta bajo ninguna circunstancia externa» confesaba reiteradamente mientras añadía sentirse cada día más feliz abrazando dicha elección personalista alejada focos públicos constantes previos etapas anteriores carrera artística meteórica .

Diez curiosidades fascinantes acerca fortuna legado cultural