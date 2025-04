‘El Gatopardo’: La novela de Lampedusa revive en una serie de Netflix visualmente deslumbrante

«Algo debe cambiar para que todo siga como está».

La frase encapsula el tema central de la obra: la resistencia al cambio verdadero en las estructuras de poder.

Netflix ha apostado este 2025 por adaptar El Gatopardo, la icónica novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en una miniserie de seis episodios dirigida por Tom Shankland y coprotagonizada por Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel y Saul Nanni.

La historia, ambientada en la Sicilia del siglo XIX durante los tumultuosos años del Risorgimento, aborda el declive de la aristocracia frente a los cambios políticos y sociales que trajo consigo la unificación italiana.

La novela, publicada póstumamente en 1958, ya había sido adaptada al cine en 1963 por el maestro italiano Luchino Visconti, logrando un éxito rotundo con su versión protagonizada por Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale.

En este nuevo formato serial, Netflix busca atraer tanto a los seguidores del cine clásico como a las nuevas generaciones, ofreciendo una propuesta visualmente cautivadora que respeta el espíritu original de la obra.

La serie que explora la decadencia de la aristocracia siciliana durante el Risorgimento italiano en el siglo XIX.

Ambientada en un contexto de cambio social y político, sigue al príncipe Fabrizio Salina, un noble que observa cómo su mundo privilegiado se desmorona ante la unificación de Italia y el ascenso de la burguesía.

El personaje del príncipe, conocido como el «Gatopardo» (leopardo), simboliza la lucha interna entre la tradición y la modernidad: astuto y reflexivo, comprende que para preservar su legado debe adaptarse superficialmente al cambio, mientras en el fondo todo sigue igual.

Una producción cuidada hasta el detalle

Rodada en localizaciones reales de Sicilia, como Palermo, Siracusa y Catania, esta adaptación destaca por su impecable diseño de producción. Los majestuosos palacios sicilianos y los paisajes mediterráneos son presentados con una fotografía que exalta la luz natural y las texturas de una época marcada por el esplendor decadente.

Según Arturo Pérez-Reverte, quien calificó la serie como «una de las mejores de la temporada», esta producción captura con fidelidad la atmósfera melancólica que define tanto a la novela como a su icónica adaptación cinematográfica.

El vestuario diseñado para los personajes también merece mención especial. Desde los trajes aristocráticos hasta los uniformes garibaldinos, cada pieza refleja minuciosamente el contexto histórico y social del momento.

La música compuesta por Paolo Buonvino completa esta experiencia sensorial al combinar elementos clásicos con toques modernos que subrayan las emociones de los personajes.

Personajes complejos en tiempos de cambio

En el corazón de la historia se encuentra Don Fabrizio Corbera, príncipe de Salina, interpretado por Kim Rossi Stuart, quien asume con dignidad el rol del patriarca que observa impotente cómo su mundo se desmorona. Rossi Stuart ha sido comparado con Burt Lancaster, aunque algunos críticos señalan que su interpretación carece del carisma arrollador del actor estadounidense.

El conflicto entre tradición y modernidad se encarna también en Tancredi Falconeri (Saul Nanni) y Angelica Sedara (Deva Cassel), cuya relación representa la fusión entre una aristocracia en decadencia y una burguesía emergente. Sin embargo, es Concetta Corbera, interpretada por Benedetta Porcaroli, quien aporta un enfoque novedoso al relato. Su personaje gana protagonismo respecto a versiones anteriores, destacando como una mujer empoderada que desafía las limitaciones impuestas por su entorno patriarcal.

Críticas divididas: ¿Es «El Gatopardo» un éxito?

Aunque muchos han elogiado la serie por su fidelidad visual y narrativa, no han faltado las críticas hacia ciertos aspectos de esta adaptación. Algunos expertos consideran que el guion simplifica demasiado los matices políticos y sociales presentes en la obra original para centrarse más en las dinámicas familiares y románticas. Este enfoque ha llevado a comparaciones con otras producciones contemporáneas como Los Bridgerton, lo que podría restar profundidad al mensaje original de Lampedusa sobre la resistencia al cambio y el inevitable paso del tiempo.

Por otro lado, varios críticos han señalado que algunos actores jóvenes del elenco no logran estar a la altura de sus personajes históricos. En particular, Deva Cassel ha sido cuestionada por su interpretación de Angelica Sedara, un papel icónico inmortalizado por Claudia Cardinale en 1963. No obstante, otros consideran que estas elecciones reflejan un esfuerzo consciente por modernizar el relato para una audiencia global más amplia.

¿Dónde y cuándo verla?

El Gatopardo se estrenó mundialmente en Netflix el pasado 5 de marzo y está disponible en todos los países donde opera la plataforma. Con una duración aproximada de 60 minutos por episodio, esta miniserie promete ser una experiencia visual enriquecedora para quienes deseen sumergirse en uno de los periodos más fascinantes de la historia italiana.

Netflix demuestra nuevamente su capacidad para revitalizar clásicos literarios mediante adaptaciones ambiciosas y accesibles al público actual. Con El Gatopardo, se consolida como un referente en la producción internacional de series históricas, aunque no exenta de polémica respecto al equilibrio entre fidelidad artística e innovación narrativa.