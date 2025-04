Damiano David se parte de risa con el italiano de Broncano en La Revuelta

La visita de Damiano David, exvocalista de la banda italiana Måneskin, a La Revuelta, el programa nocturno de David Broncano, ha dejado momentos inolvidables para los espectadores.

En su primera aparición en un plató español, el carismático cantante no solo presentó su nuevo trabajo en solitario, sino que también protagonizó una entrevista llena de risas, improvisación y situaciones inesperadas.

Broncano, fiel a su estilo irreverente, llevó a cabo la conversación en un italiano chapurreado que terminó por conquistar al artista, desatando carcajadas entre ambos.

Damiano no dudó en comparar el plató de La Revuelta con el de The Tonight Show de Jimmy Fallon, destacando que el programa español es «más grande» y, sobre todo, que cuenta con un elemento diferencial: «Aquí tenéis jamón», bromeó el cantante entre risas. Esta interacción demostró la habilidad del italiano para conectar con la audiencia española y adaptarse al particular humor del show.

De Måneskin a una carrera en solitario

Con apenas 26 años, Damiano David ha pasado de liderar una banda que revolucionó el rock contemporáneo a emprender un camino en solitario. Su nuevo álbum, Funny Little Fears, marca un giro estilístico hacia sonidos más introspectivos y emocionales. Durante su actuación en La Revuelta, interpretó Born With a Broken Heart, un tema que refleja esta nueva faceta artística. Acompañado por sus músicos, Damiano dejó claro que su talento vocal sigue siendo tan imponente como siempre.

El artista confirmó que la gira mundial de este proyecto lo llevará a recorrer Europa, América, Asia y Oceanía desde julio hasta diciembre. En España, ofrecerá conciertos en Barcelona (21 de septiembre) y Madrid (22 de septiembre). Este tour reafirma su compromiso tanto con su nueva etapa como con sus seguidores internacionales.

El humor como hilo conductor

La entrevista estuvo salpicada de momentos hilarantes, como cuando Broncano le preguntó qué electrodoméstico sería si pudiera elegir. Tras titubear, Damiano optó por una tostadora, justificando que “calienta rápido”, mientras Broncano se describió como un microondas «porque también calienta rápido». La interacción puso de manifiesto la química entre ambos y la capacidad del cantante para integrarse al tono humorístico del programa.

Otro instante memorable llegó con las clásicas preguntas del presentador sobre dinero y sexo. Aunque evitó hablar de su cuenta bancaria por considerarlo “de mal gusto”, respondió con picardía a la cuestión sexual: “No sé… 25 veces”, bromeó antes de añadir: “¡O quizás 50! Un punto es un punto”. Su espontaneidad provocó risas tanto en el público como en el propio Broncano.

Una conexión cultural inesperada

Uno de los aspectos más comentados fue la interacción entre Damiano y Pablo Chiapella, otro invitado de la noche conocido por interpretar a Amador Rivas en La que se avecina. El apellido del actor despertó la curiosidad del italiano, quien no pudo evitar reír al descubrir que «Chiapella» suena similar a «cachete» en italiano. Este choque cultural resultó ser uno de los momentos más divertidos del programa.

Más allá del humor, Damiano mostró su lado más personal al hablar sobre su vida antes de la fama. Recordó sus años viajando por el mundo debido al trabajo como asistentes de vuelo de sus padres y cómo esta experiencia influyó en su visión artística. También reafirmó que aunque ahora explore caminos individuales, no abandona a Måneskin: “Seguimos teniendo proyectos juntos”, aseguró.

Damiano David: carisma y versatilidad

Desde ganar Eurovisión con Måneskin hasta consolidarse como solista, Damiano ha demostrado ser uno de los artistas más versátiles y carismáticos del panorama musical actual. Su visita a La Revuelta no solo sirvió para promocionar su nueva música, sino también para mostrar una faceta más cercana y desenfadada ante el público español.

Con momentos que van desde bromas sobre jamón hasta reflexiones sobre sus influencias culturales, Damiano dejó claro por qué es considerado una estrella internacional capaz de adaptarse a cualquier escenario —incluso uno tan peculiar como el de Broncano—. Su paso por el programa ha sido una mezcla perfecta de música, humor y autenticidad, dejando una huella imborrable en quienes lo vieron.