Iker Jiménez se encrespa tras la agresión al coronel Baños en Barcelona: «Intolerable»

La tradicional festividad de Sant Jordi en Barcelona, que cada año convierte la ciudad en un gran escaparate de libros y rosas, se vio este 23 de abril empañada por un incidente inesperado. El conocido coronel y divulgador, Pedro Baños, sufrió una agresión mientras firmaba ejemplares de su último libro, Geohispanidad: la potencia hispana en el nuevo orden geopolítico, un hecho que rápidamente generó una oleada de indignación en redes y entre figuras públicas, destacando la reacción airada del periodista Iker Jiménez.

Baños, habitual colaborador de programas como Horizonte, relató lo sucedido a través de sus redes sociales: «Queridos amigos, esta mañana he sufrido una agresión mientras firmaba libros en Barcelona, con motivo de Sant Jordi. Ahora estoy presentando la denuncia ante los Mossos (un trato excelente), y con el parte médico de lesiones. Esta tarde volveré a las firmas en cuanto pueda. Os pido disculpas a las personas que me habéis esperado y no os he podido atender». Su mensaje, acompañado de muestras de agradecimiento hacia quienes le apoyaron, no tardó en volverse viral.

El enfado de Iker Jiménez: «Intolerable»

La reacción más destacada llegó desde el entorno profesional y personal del propio coronel. Iker Jiménez, presentador y director de Cuarto Milenio y Horizonte, no dudó en calificar el ataque como «intolerable«, mostrando su enfado y solidaridad con Baños. Jiménez, que mantiene una relación cercana con el militar tanto dentro como fuera del plató, expresó su consternación por lo ocurrido y denunció públicamente este tipo de agresiones contra figuras públicas por motivos ideológicos o profesionales.

Jiménez es conocido por no morderse la lengua ante situaciones que percibe como injustas o ataques a la libertad de expresión. En otras ocasiones ha defendido con vehemencia a sus colaboradores cuando han sido objeto de críticas o polémicas, y esta vez no fue diferente. La indignación del periodista se sumó a las numerosas voces que condenaron el suceso y reclamaron respeto para todos los participantes en eventos culturales.

Reacciones y contexto: ¿por qué Baños es una figura polémica?

El caso del coronel Baños es paradigmático dentro del panorama mediático español. Sus opiniones sobre geopolítica, seguridad internacional y conflictos bélicos han levantado ampollas tanto entre detractores como seguidores. En los últimos años ha sido objeto de controversias por sus análisis sobre la guerra en Ucrania o por supuestas manipulaciones editoriales en traducciones que abordaban teorías conspirativas.

El ataque sufrido durante Sant Jordi aún está rodeado de incógnitas: no se ha detallado cómo ocurrió ni quién fue el autor material. Sin embargo, muchos apuntan a posibles diferencias ideológicas como trasfondo del incidente. No es la primera vez que Baños se enfrenta a situaciones hostiles; ya en 2023 fue insultado e increpado tras una presentación literaria en Gijón.

La solidaridad en redes: apoyo masivo y condena

Las muestras de apoyo no tardaron en multiplicarse tras conocerse la noticia:

Mensajes públicos de figuras políticas como Alvise Pérez o periodistas como Vito Quiles.

Decenas de usuarios condenando el acto y manifestando su respaldo al coronel.

Llamamientos a garantizar espacios seguros para autores durante eventos culturales.

Este clima evidencia una preocupación creciente sobre los límites del debate público y la escalada de hostilidad hacia voces disidentes o controvertidas.

Rankings: Momentos más polémicos del coronel Baños

A lo largo de los últimos años, Pedro Baños ha protagonizado titulares por varios motivos. Aquí va un ranking breve con algunos de sus episodios más sonados:

Negación inicial sobre la invasión rusa a Ucrania. Acusaciones sobre antisemitismo por cambios en traducciones literarias. Polémicas intervenciones televisivas sobre seguridad nacional. Críticas recibidas por sus análisis considerados cercanos al Kremlin. Enfrentamientos dialécticos con otros expertos militares. Incidentes públicos durante presentaciones literarias. Defensa reiterada del concepto “geohispanidad”. Apoyo explícito a Iker Jiménez frente a campañas contra Horizonte. Sospechas públicas sobre daños al coche presidencial durante protestas. Reivindicación constante del papel estratégico global hispano.

10 curiosidades sobre Pedro Baños

Para cerrar este reportaje, repasamos algunas facetas menos conocidas del coronel:

Es leonés de nacimiento pero ha desarrollado buena parte de su carrera entre Madrid y destinos internacionales.

Acumula más de 430.000 seguidores en X (antes Twitter) y 100.000 en Instagram.

Fue Jefe de Contrainteligencia y Seguridad del Cuerpo del Ejército Europeo.

Es autor superventas gracias a títulos como Así se domina el mundo o El dominio mental.

Ha participado activamente como analista en radio, televisión e internet.

Domina varios idiomas, entre ellos francés e inglés.

Es defensor acérrimo del concepto “geohispanidad”, donde reivindica la fuerza cultural hispana global.

Ha impartido conferencias internacionales sobre terrorismo y ciberseguridad.

Colabora habitualmente con Iker Jiménez desde hace varios años.

Es aficionado al ajedrez y utiliza metáforas del juego para explicar sus análisis estratégicos.

La figura pública del coronel Pedro Baños sigue generando debate allá donde va; lo sucedido en Sant Jordi pone nuevamente sobre la mesa hasta dónde puede llegar la crispación política o ideológica incluso en celebraciones culturales históricas.