Austria gana Eurovisión 2025 tras un pulso agónico con Israel

El St. Jakobshalle de Basilea vibró anoche con una de las finales más emocionantes de la historia reciente de Eurovisión. Austria se alzó con su tercer Micrófono de Cristal gracias a JJ y su conmovedora balada Wasted Love, en un desenlace que mantuvo en vilo a millones de espectadores hasta el último instante.

La propuesta austríaca, que destacó por su impecable interpretación vocal y una impactante puesta en escena en blanco y negro ambientada en alta mar, logró imponerse con un total de 436 puntos, superando por un estrecho margen a Israel, que finalizó en segunda posición con 357 puntos.

La victoria de JJ, un cantante lírico de apenas 24 años y abiertamente queer, supone el tercer triunfo para Austria en la historia del festival, diez años después de que Viena acogiera por última vez el certamen.

Su emotivo alegato tras recibir el trofeo, «El amor es la fuerza más poderosa del mundo, difundamos más amor», resonó con especial fuerza en un contexto internacional convulso, convirtiéndose en el broche perfecto para una noche cargada de tensión y emoción.

Wasted Love – JJ – Austria 🇦🇹 – Eurovision 2025:

In a just world, this deserves to win, although the song is utterly pretentious and with extremely Tik Tok generation driven twists. Sergio Jaén achieves the balance between calm and tempestuous that the song's message demands. pic.twitter.com/nZPtOkchlf

— It's Not Easy To Write a Love Song🇸🇪 (@davidnotangel) May 15, 2025