Shakira se cae de ‘culo’ en pleno concierto y su genial reacción se hace viral

Shakira no deja de sorprender.

En pleno apogeo de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la artista colombiana protagonizó uno de los momentos más comentados del año tras sufrir una caída durante su concierto en Montreal, Canadá.

Lejos de convertirse en un incidente desafortunado, el resbalón sobre el escenario se transformó, gracias a la actitud de la cantante, en una lección de profesionalidad y carisma que ha dado la vuelta al mundo.

La escena ocurrió mientras interpretaba Suerte (la versión en español de Whenever, Wherever) descalza, uno de sus sellos personales sobre las tablas.

En plena coreografía, Shakira perdió el equilibrio y acabó sentada en el suelo del escenario. Pero lejos de detenerse o mostrar incomodidad, improvisó desde el suelo, continuó bailando y se levantó con una sonrisa que desató la ovación del público y el aplauso virtual de millones de seguidores.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de vídeos y memes sobre el momento.

Los comentarios abundan: “Hasta para caerse tiene talento” o “Llegué a pensar que era parte de su coreografía”, son solo una muestra del impacto generado por la naturalidad con la que la barranquillera afrontó el incidente.

¡Tremendo susto! Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto 😱 pic.twitter.com/UpkmuxCHcS — Adri Toval (@TovalAdriana) May 21, 2025

El arte de caerse con estilo

Lo que podría haber sido motivo de vergüenza o tensión en cualquier otro artista, Shakira lo convirtió en espectáculo. En los vídeos virales se aprecia cómo, tras rodar por el suelo, se incorpora sin perder el ritmo ni el contacto con el público. Incluso bromeó horas después en Instagram: “¡Es que de las caídas nadie se salva!” y acompañó sus palabras con una imagen del instante exacto del resbalón.

Su reacción refuerza esa imagen resiliente y empoderada que la colombiana viene defendiendo en esta etapa profesional: caer es humano; levantarse con arte es para elegidos. Fans y medios internacionales han coincidido en destacar su capacidad para sobreponerse a los imprevistos y transformar lo accidental en parte del show.

Curiosidades y datos locos del concierto

El concierto tuvo lugar en el Centre Bell de Montreal, un recinto habitualmente reservado para grandes eventos deportivos y musicales.

Shakira sorprendió al público cantando un fragmento en francés de Je l'aime à mourir, adaptándose al público local y demostrando su versatilidad lingüística.

La caída sucedió justo cuando estrenaba nueva coreógrafa, Siara Delmar Hernández, quien debutaba esa noche como parte del equipo de baile.

Durante esta gira, Shakira ha optado por escenarios más pequeños que permiten una cercanía inédita con sus fans; incluso bajó del escenario para cantar junto al público durante este show canadiense.

Tras la caída, algunos asistentes confesaron que pensaron que formaba parte del guion, por lo natural e integrada que estuvo dentro del espectáculo.

Listas y rankings: caídas icónicas sobre el escenario

El episodio vivido por Shakira se suma a una larga lista de momentos memorables protagonizados por grandes estrellas que han sufrido accidentes escénicos sin perder la compostura. Aquí van algunos ejemplos:

Artista Lugar/Fecha Reacción destacada Beyoncé Orlando, 2007 Siguió cantando tras tropezar Madonna Brit Awards, 2015 Se levantó tras caída aparatosa Lady Gaga Houston, 2017 Hizo una voltereta improvisada Harry Styles Londres, 2023 Se rió e interactuó con fans Shakira Montreal, 2025 Baila desde el suelo con humor

Las caídas no discriminan fama ni experiencia. Sin embargo, lo verdaderamente recordado es cómo cada artista afronta ese instante: convertirlo en anécdota positiva es señal inequívoca de grandeza escénica.

La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’: éxito global

El tour actual marca el regreso triunfal de Shakira a los grandes escenarios tras siete años sin giras internacionales. Iniciado en febrero desde Brasil, Las Mujeres Ya No Lloran Tour recorre América y próximamente Europa, promocionando su último álbum homónimo. La gira está batiendo récords de asistencia y crítica gracias a un repertorio donde conviven clásicos como Hips Don’t Lie o Waka Waka con nuevos temas reivindicativos.

En Norteamérica ha contado con colaboraciones estelares —en Estados Unidos actuó junto a Alejandro Sanz— y Montreal quedará ya para siempre como sede del “resbalón viral” más elegante del pop reciente.

Shakira: reina de la resiliencia pop

Con casi medio siglo de vida y más de tres décadas sobre los escenarios, Shakira sigue demostrando por qué es referente mundial. Su última caída no solo ha generado risas y empatía sino que ha reforzado su mensaje: “No me digan que no soy como un angelito volando”, bromeaba junto a sus seguidores.

En definitiva, caer nunca fue tan estiloso ni inspirador como cuando lo hace Shakira. Y si algo nos deja claro este episodio viral es que las mujeres ya no lloran… pero sí bailan hasta cuando tropiezan.