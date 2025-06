Las 10 mejores canciones de la historia

¿Cuántas veces has escuchado una canción y has sentido que el mundo se detiene unos minutos? La música tiene ese superpoder: nos conecta, nos sacude y, en ocasiones, nos transporta a épocas o emociones que creíamos olvidadas. Cada generación tiene su propia banda sonora, pero hay ciertas canciones que desafían modas, géneros y relojes. Son los himnos universales, esos temas que hasta tu vecina tararea aunque no sepa inglés.

En los últimos años, la tendencia a elaborar listas de las mejores canciones ha explotado gracias a la inteligencia artificial, a expertos musicales y, por supuesto, al debate eterno en redes sociales. ¿Se puede elegir un top 10 definitivo en un planeta con millones de composiciones? Probablemente no. Pero lo vamos a intentar, porque la vida es demasiado corta para no discutir sobre cuál es la mejor canción jamás escrita.

¿Qué hace grande a una canción?

La respuesta fácil sería: el número de ventas o reproducciones. Sin embargo, lo que realmente coloca a una canción en lo más alto es su impacto cultural, su capacidad para emocionar y su influencia en otros artistas. Las canciones de este ranking aparecen una y otra vez en selecciones elaboradas por revistas como Rolling Stone, medios como BBC o plataformas digitales recientes. Además, muchas de ellas han sido revalorizadas por nuevas generaciones gracias a series, películas o redes sociales.

Los grandes clásicos suelen compartir algunas características:

Letras universales o revolucionarias

Innovación musical (estructura, producción o mezcla de géneros)

Capacidad para cruzar fronteras e idiomas

Presencia constante en listas de «mejores canciones» durante décadas

Ahora sí: ¿preparado para descubrir cuáles son los 10 temas más icónicos de la historia según los datos más actualizados?

El ranking definitivo: las 10 mejores canciones de todos los tiempos

Puesto Canción Artista/Banda Año Género 1 Bohemian Rhapsody Queen 1975 Rock Opera 2 Imagine John Lennon 1971 Pop/Rock 3 Like a Rolling Stone Bob Dylan 1965 Folk Rock 4 Smells Like Teen Spirit Nirvana 1991 Grunge 5 Billie Jean Michael Jackson 1982 Pop 6 Stairway to Heaven Led Zeppelin 1971 Rock 7 Hey Jude The Beatles 1968 Pop/Rock 8 I Will Always Love You Whitney Houston 1992* Soul/Pop 9 Hotel California Eagles 1976 Rock 10 Thriller Michael Jackson 1982 Pop

*La versión original es de Dolly Parton (1973), pero la interpretación de Houston es la más reconocida mundialmente.

¿Por qué están aquí?

Bohemian Rhapsody no solo rompió moldes con su mezcla imposible de estilos (balada, ópera, rock duro), sino que se ha convertido en un fenómeno intergeneracional. Desde su lanzamiento sigue vendiendo millones de copias y es un clásico recurrente en karaokes y películas.

Imagine, con su mensaje pacifista y universal, ha trascendido décadas como himno de esperanza. Es difícil encontrar otra canción tan asociada al deseo colectivo de un mundo mejor.

Like a Rolling Stone transformó el folk rock con una letra ácida y una estructura poco convencional. Bob Dylan abrió nuevos caminos para la música popular.

Smells Like Teen Spirit fue el estallido del grunge y el reflejo del desencanto juvenil de los noventa. Su riff inicial sigue levantando estadios enteros.

Billie Jean, uno de los mayores éxitos comerciales del siglo XX, catapultó a Michael Jackson al estrellato global con un bajo inconfundible y una producción revolucionaria.

Stairway to Heaven es puro misticismo hecho música. Led Zeppelin logró fusionar folk, rock y blues en una sola pieza épica que invita al oyente a perderse entre sus versos crípticos.

Hey Jude nació como un consuelo personal y terminó siendo uno de los himnos más coreados del siglo pasado. Los Beatles demostraron que una simple melodía puede conquistar al mundo entero.

I Will Always Love You, inmortalizada por Whitney Houston, es probablemente la balada romántica definitiva gracias a su interpretación vocal casi sobrehumana.

Hotel California nos transporta al corazón oscuro del sueño americano con un solo de guitarra legendario y una atmósfera inconfundible.

Thriller, además de romper todos los récords imaginables (incluido el videoclip más famoso), consolidó el reinado del Rey del Pop en la cultura global.

Tendencias actuales: ¿el futuro está en TikTok?

Curiosamente, muchas canciones clásicas han encontrado nueva vida gracias a plataformas como TikTok e Instagram. Temas como Running Up That Hill (Kate Bush) o Dreams (Fleetwood Mac) han vuelto a las listas mundiales tras aparecer en virales o series populares. Sin embargo, ninguna canción nacida exclusivamente en la era digital ha logrado aún desbancar a estos gigantes del ranking histórico.

Mientras tanto, los algoritmos siguen afinando sus propias selecciones pero, hasta ahora, el veredicto humano mantiene el dominio clásico: las grandes canciones son aquellas que resisten modas pasajeras y emocionan por igual desde hace décadas.

Más allá del top: joyas ocultas y debates eternos

El debate sobre las mejores canciones nunca termina. Por cada título incluido aquí quedan fuera auténticos himnos como Respect (Aretha Franklin), Fight the Power (Public Enemy), A Change Is Gonna Come (Sam Cooke), o éxitos mundiales como Don’t Stop Believin’ (Journey). Además, géneros enteros como el flamenco o la música latina siguen pidiendo paso en futuras listas globales.

Y es que si algo nos enseña este tipo de rankings es que la música sigue siendo una conversación abierta entre generaciones. Así que pon tu tema favorito… ¡y deja que siga sonando!