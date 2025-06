Madrid Film Office apoya el II ECAM FORUM con dos premios y varias acciones de promoción

Madrid Film Office, del Área Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, ha apoyado con dos premios y diversas acciones de promoción la segunda edición del foro de coproducción internacional de Madrid, ECAM FORUM, organizado por la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). Este encuentro profesional ha tenido lugar del 10 al 13 de junio en Cineteca Madrid.

La concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado que “Madrid quiere posicionarse como una ciudad referente en la producción audiovisual internacional”.

Para Maíllo, “apoyar espacios como ECAM FORUM es apostar por una industria estratégica para el presente y el futuro del sector en nuestra ciudad”.

ECAM FORUM impulsa la producción audiovisual y fomenta el talento emergente español y la internacionalización de proyectos y empresas audiovisuales. El foro busca vincular la industria audiovisual nacional e internacional y conectar el mejor talento con una importante delegación de representantes internacionales de la industria audiovisual. Durante cuatro días, 47 proyectos nacionales e internacionales han tenido la oportunidad de participar en las sesiones de pitch de presentación de proyectos y en reuniones individuales para intentar completar su financiación mediante acuerdos con productoras, distribuidoras y agencias de venta del mercado internacional.

Apoyo al talento emergente y promoción de la ciudad

Entre los premios entregados en esta edición de ECAM FORUM se encuentran dos galardones impulsados desde Madrid Film Office, dirigida por Raúl Torquemada, para apoyar el talento emergente en la capital y la internacionalización de sus proyectos.

El Premio Madrid Film Office FILMS TO COME, dotado con 7.000 euros, ha sido otorgado al proyecto Desde que tú te has ido (Avalon) de María Herrera López y con producción Emilia Fort y Stefan Schmitz. También participaron en el mismo los proyectos Bai, Bai (Mubox Studio), dirigido por Alba Esquinas y con producción de Alejandro González Clemente; El gran desgarro (Garde), dirigido por Rai María y producido por Cristina Hergueta y Extrañas criaturas (Mansalva Films), de Ainhoa Bolaños y con producción de Charli Bujosa Cortés.

Por su parte, el Premio Madrid Film Office AFTER, dotado con 2.500 euros, ha sido concedido al proyecto Hoy Leo se ha despertado en una cama medio vacía (Gelatina Películas) de María Olmedilla y producción de Ángeles L. Guerrero. También concurrieron en la categoría Antes comíamos felices de Adrián Nájera y producción de Santiago Román, Lecho de pasto (Mala Pécora Producciones Audiovisuales) de Carmela Román y con producción de Rami García y Carmela Román y Bolón de verde de Mario Alejandro Arias y producido por Emilio José Freile.

El foro ha contado con unos 800 profesionales acreditados y amplia presencia de prescriptores internacionales. Además de los premios, Madrid Film Office ofreció una visita guiada a la ciudad para los asistentes internacionales. Los participantes pudieron disfrutar de un paseo por el centro de la capital, en el que se destacó su patrimonio audiovisual y sus posibilidades para el desarrollo de proyectos.

La oficina organizó un networking para programadores, productores nacionales e internacionales, distribuidores e inversores. Además, Madrid Film Office participó, junto con otros representantes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, en la charla ‘De Madrid al mundo. Promoción y ayudas al sector audiovisual en Madrid’, dedicada a dar a conocer las últimas actualizaciones sobre el estado de oportunidades para empresas audiovisuales en Madrid. Una presentación de las distintas líneas abiertas para productores y cineastas de Madrid, aunando las distintas posibilidades ofrecidas desde el Ayuntamiento y la Comunidad. En esta sesión se revisaron las distintas líneas de ayudas, subvenciones y posibilidades para financiar y producir el desarrollo, la producción o la promoción de proyectos audiovisuales.

El apoyo a ECAM FORUM se enmarca en la línea estratégica de Madrid Film Office destinada a fomentar el desarrollo de espacios de encuentro y foros de industria en la ciudad de Madrid que favorezcan el desarrollo de nuevos proyectos y fomenten las sinergias entre creadores, productores, empresas y otros agentes implicados en el sector. En esta misma dirección, se colabora en acciones como Documenta Pro, cuya cuarta edición tuvo lugar el 7 y 8 de mayo en el marco del Festival Internacional de Cine Documental Documenta Madrid, y Animario Pro, cuya última convocatoria tuvo lugar del 12 al 15 de diciembre con motivo del Festival Internacional de Animación Contemporánea Animario, ambos en colaboración con Cineteca Madrid, el espacio cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento. A ello se suman otros eventos como Iberseries & Platino Industria, cuya próxima edición tendrá lugar en Matadero Madrid del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025.