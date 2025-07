Ozzy Osbourne y Black Sabbath dicen adiós definitivon con un concierto histórico en Birmingham

El 5 de julio de 2025 quedará grabado en la historia de la música como el día en que Ozzy Osbourne y Black Sabbath ofrecieron su último concierto juntos.

El escenario no podía ser otro que Villa Park, el estadio de su Birmingham natal.

Más de 40.000 seguidores venidos de todos los rincones del planeta se reunieron para rendir homenaje a una banda que definió el sonido del heavy metal y dejó una huella imborrable en la cultura popular.

La cita, bautizada Back To The Beginning, fue mucho más que un simple concierto: se trató de una celebración intergeneracional, un repaso a cinco décadas de riffs oscuros, letras filosóficas y actitud irreverente.

Para los miembros originales —Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward— era la primera vez en veinte años que compartían escenario, lo que aumentó la carga emocional del evento.

Una despedida cargada de estrellas y solidaridad

El ambiente era eléctrico desde horas antes. La expectación era máxima: no solo por el regreso de la formación original, sino también por el cartel plagado de leyendas. Por el escenario desfilaron nombres como Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Halestorm, Lamb Of God, Anthrax o Mastodon. Hubo espacio para colaboraciones únicas con artistas como Slash (Guns N’ Roses), Billy Corgan (The Smashing Pumpkins), Tom Morello (Rage Against The Machine) o Jonathan Davis (Korn), entre otros.

En lo musical, el repertorio fue un viaje por los clásicos atemporales del grupo, desde Paranoid hasta Iron Man. Ozzy, pese a sus problemas de salud —lleva años luchando contra el Parkinson—, subió al escenario para interpretar cuatro temas junto a sus compañeros. El propio Tony Iommi confesó sentirse nervioso ante la magnitud del acontecimiento, reconociendo que “la presión es enorme; la gente viene desde todo el mundo y cuesta asimilarlo”.

Uno de los gestos más aplaudidos fue el carácter benéfico del evento: todos los beneficios se destinarán a organizaciones como Cure Parkinson’s, Birmingham Children’s Hospital y Acorn Children’s Hospice, reforzando la conexión entre Black Sabbath y su ciudad natal.

Curiosidades y datos locos: el lado más insólito de Black Sabbath

La historia de Black Sabbath está repleta de anécdotas únicas que han alimentado su leyenda:

El nombre original del grupo era Earth, pero decidieron cambiarlo inspirados por una película de terror italiana.

Tony Iommi sufrió un accidente trabajando en una fábrica metalúrgica donde perdió parte de dos dedos; lejos de abandonar, inventó prótesis caseras fundiendo plástico y adaptó su técnica guitarrística, lo que dio origen al sonido oscuro característico del grupo.

En 1979, Tony Iommi expulsó a Ozzy Osbourne debido a las tensiones internas y el consumo excesivo; aquel episodio marcó el inicio de la carrera solista del cantante, pero también varias reuniones posteriores llenas de épica.

Geezer Butler fue el principal letrista y responsable del tono filosófico y oscuro que caracteriza las canciones más emblemáticas.

La formación original solo grabó juntos los primeros discos hasta finales de los setenta; después vendrían etapas con otros vocalistas como Ronnie James Dio o Ian Gillan (Deep Purple), aportando nuevos matices al legado Sabbath.

El apodo “Príncipe de las Tinieblas” nació como una broma interna por las extravagancias y bromas pesadas de Ozzy durante las giras.

10 curiosidades sobre Ozzy Osbourne

Nació en Aston, un barrio obrero de Birmingham, el 3 de diciembre de 1948. Antes de triunfar con Black Sabbath trabajó como fontanero y ladrón ocasional. Su inconfundible voz es fruto tanto del talento natural como del abuso vocal durante años. En los ochenta fue noticia mundial por morder la cabeza a un murciélago en pleno concierto (él pensaba que era de plástico). Sufre Parkinson desde hace varios años pero nunca ha dejado que eso le impida actuar cuando ha podido. Es famoso por su reality familiar The Osbournes, pionero en mostrar sin filtros la vida privada del rockero. Ha vendido más de 100 millones de discos sumando su etapa con Black Sabbath y en solitario. Le gusta coleccionar crucifijos y amuletos, objetos recurrentes en su estética. Ha sobrevivido a innumerables excesos y accidentes —incluyendo un grave accidente doméstico en 2019—. Su grito “Sharon!” dirigido a su esposa-manager Sharon Osbourne es uno de los momentos icónicos televisivos del rock.

Black Sabbath: ranking esencial

Si tuviéramos que elegir cinco discos imprescindibles para entender la grandeza sabbathiana:

Puesto Álbum Año Canciones clave 1 Paranoid 1970 Paranoid, Iron Man 2 Black Sabbath 1970 Black Sabbath, N.I.B 3 Master of Reality 1971 Children of the Grave 4 Heaven & Hell 1980 Heaven and Hell 5 Sabbath Bloody Sabbath 1973 Sabbath Bloody Sabbath

Una despedida que marca época

La última nota resonó entre vítores y lágrimas: “Es hora de volver al comienzo y devolver algo al lugar donde nací. Birmingham es el verdadero hogar del metal”, declaró Ozzy poco antes del adiós definitivo. El eco sabbathiano seguirá retumbando mucho tiempo después: se va una banda irrepetible, pero queda para siempre su música.