Superman rompe la taquilla y optimiza el mito: el superhéroe vuela hacia los 130 millones en su estreno

El regreso de Superman a la gran pantalla se ha convertido en el fenómeno cinematográfico de este verano.

Contra todo pronóstico, la película dirigida por James Gunn se ha disparado en la taquilla estadounidense, rozando los 130 millones de dólares durante su primer fin de semana, muy por encima de las previsiones iniciales que situaban su apertura en torno a los 90 millones.

El filme se ha beneficiado del entusiasmo de los fans y del público general, logrando cifras que la colocan como uno de los mejores estrenos del año y consolidando al personaje como un icono que sigue vigente más de ochenta años después de su creación.

Esta nueva entrega supone además un soplo de aire fresco para DC Studios, que venía arrastrando varios años de resultados irregulares frente al imbatible dominio de Marvel.

“Es una película para la era moderna y representa una oportunidad real de reinicio para DC Comics”, subrayan desde la industria, destacando el cambio de rumbo que ha supuesto el fichaje de Gunn como codirector ejecutivo del estudio y como director del propio filme.

Here you go: the #Superman trailer. Krypto, take us home.

Watch the teaser trailer now and ❤ this post to get updates from @superman before it hits theaters this July. pic.twitter.com/w77kiKef54

— James Gunn (@JamesGunn) December 19, 2024