Sharon Stone habla sin tapujos sobre el impacto de su tórrido cruce de piernas en ‘Instinto Básico’

Puso a medio mundo cachondo.

Sin matices.

Un calentón de los que hacer época.

Y lo sigue haciendo a pesar del tiempo transcurrido.

El cine está lleno de escenas inolvidables, pero pocas han dejado una huella tan profunda como el cruce de piernas de Sharon Stone en Instinto básico.

Más de treinta años después, la actriz estadounidense sigue desgranando el impacto —personal y colectivo— de aquel gesto que la convirtió en mito, pero también en víctima de la maquinaria de Hollywood.

En palabras de la propia Stone, “le di una bofetada al director y llamé a mi abogado” tras descubrir en el montaje final que su exposición había ido más allá de lo que se le prometió en rodaje.

Este episodio, que ha circulado en entrevistas y memorias, revela la cara oculta de una industria donde la frontera entre el arte y la explotación a menudo se difumina.

Según su autobiografía La belleza de vivir dos veces, la escena no solo la catapultó al estrellato mundial, sino que le costó la custodia de su hijo y le dejó secuelas emocionales y físicas.

#ThrowbackThursday Sharon Stone in Basic Instinct 1992 pic.twitter.com/OLC10WSCNV — tim cornwell (@247razz) February 18, 2016

Entre el mito y la traición: cómo se gestó la escena

La historia detrás del rodaje es casi tan famosa como la propia película. Paul Verhoeven, director de Instinto básico, le pidió a Stone que se quitara la ropa interior para evitar reflejos de luz. Le aseguró que “no se vería nada” en la grabación. Sin embargo, la actriz descubrió la realidad en una proyección privada, rodeada de abogados y agentes. Su reacción fue inmediata: confrontó al director, le abofeteó y llamó a su abogado para estudiar las implicaciones legales. Pese a sentirse traicionada, decidió finalmente que la escena permaneciera en la película, priorizando la integridad artística del proyecto.

Este gesto, que muchos interpretaron como una muestra de control y poder femenino, fue en realidad el resultado de una negociación interna, marcada por la decepción y el pragmatismo. Como Stone explica, “al final, yo también formé parte de esa creación”.

El precio del escándalo: secuelas y consecuencias

El impacto en la vida de Sharon Stone fue devastador. No solo sufrió episodios de sonambulismo y pesadillas durante el rodaje, sino que años después experimentó un grave accidente cerebrovascular que estuvo a punto de costarle la vida. Tras su recuperación, Hollywood le cerró muchas puertas, relegándola a papeles secundarios y alejándola del protagonismo que había alcanzado en los 90.

Entre las secuelas inmediatas, la actriz ha confesado que perdió la audición de un oído, no sentía la pierna izquierda y sufría pérdidas de memoria. A nivel personal, la exposición mediática de la escena fue utilizada en su contra durante una batalla legal por la custodia de su hijo, una consecuencia que describe como una de las más dolorosas de su carrera.

De ícono sexual a referente de empoderamiento

Pese a las críticas —algunas de grandes figuras como Katharine Hepburn, quien llegó a decir que “es degradante que sorprenda más por su cerebro que por lo que tiene entre sus piernas”—, Sharon Stone ha sabido transformar la narrativa. Hoy, con 66 años, sigue defendiendo la belleza auténtica y la importancia de aceptarse a cualquier edad. “No quiero ser una ‘belleza eterna’. Quiero ser la mejor versión de mí misma a mi edad”, declaró recientemente.

Su presencia en redes sociales, donde se muestra en bikini y comparte rutinas de ejercicio, inspira a una nueva generación de mujeres a abrazar la confianza y desafiar los estándares de belleza tradicionales.

Curiosidades y datos locos: lo que no sabías de la escena

La famosa escena fue rodada en una sola toma, con un equipo reducido y en un ambiente tenso, dada la naturaleza explícita de la secuencia.

Stone no fue la primera opción para el papel de Catherine Tramell. El rol fue rechazado por actrices como Michelle Pfeiffer y Kim Basinger .

y . La película recaudó 352 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de taquilla con clasificación R de la historia.

Durante la filmación, Stone sufrió tanto estrés que llegó a pensar que había herido de gravedad a un compañero durante una escena violenta, cubriéndose de sangre falsa y entrando en pánico.

La escena del cruce de piernas ha sido parodiada y homenajeada en decenas de películas, series y programas de televisión, convirtiéndose en parte del imaginario popular global.

Listas y rankings: el cruce de piernas en la cultura pop

Escena más icónica de los 90: El cruce de piernas de Instinto básico encabeza casi todos los rankings de momentos inolvidables del cine erótico. Top 5 escenas más parodiadas: Junto a la ducha de Psicosis y el “Aquí está Johnny” de El resplandor, la secuencia de Stone es una de las más imitadas y reinterpretadas. Ranking de mayores escándalos de Hollywood: La revelación de que Stone no fue informada del alcance de la escena figura entre los episodios más polémicos de la industria. Personajes femeninos más influyentes: Catherine Tramell es considerada un arquetipo de la femme fatale contemporánea, redefiniendo el rol de la mujer en el thriller psicológico.

Ranking Escena Año Impacto 1 Cruce de piernas (Instinto básico) 1992 Inmortal, icónica, polémica 2 Ducha (Psicosis) 1960 Terror y suspense 3 Baile de Uma Thurman (Pulp Fiction) 1994 Cultura pop 4 “I’m flying” (Titanic) 1997 Romance y épica 5 Orgullo de Rocky en las escaleras 1976 Superación

El futuro del mito y el debate sobre el remake

La fascinación por Instinto básico no termina aquí. Amazon ya prepara un remake “anti-woke”, buscando una nueva estrella capaz de asumir el desafío de reinterpretar el papel de Stone. Nombres como Jennifer Lawrence o Sydney Sweeney suenan con fuerza, pero la sombra de la original es alargada. ¿Se repetirá la polémica? ¿Cambiarán los códigos éticos y la mirada sobre la sensualidad en pantalla?

Mientras tanto, el cruce de piernas de Sharon Stone sigue vivo en la memoria colectiva. Una escena que, más allá del escándalo, resume el poder —y el precio— de desafiar los límites del cine y de la propia vida.