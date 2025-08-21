Pasmados: El deporte de no hacer nada con el público mirando

En un mundo en el que la productividad es casi religión, una competición coreana desafía la lógica: el premio es para quien logre no hacer absolutamente nada durante una hora y media.

Lo que empezó como una propuesta artística es hoy un fenómeno internacional que convierte la inactividad en espectáculo y reivindicación social.

A día de hoy, 21 de agosto de 2025, la Space-Out Competition de Seúl ha celebrado su undécima edición, consolidándose como una cita anual donde lo único que se permite es sentarse y, sencillamente, estar.

Sin móviles, sin charlas, sin siestas.

Solo hay que permanecer inmóvil, con la mente en blanco, mientras el corazón late en modo zen.

Lo curioso es que, en Corea del Sur, uno de los países con mayor índice de horas laborales del mundo, esta competición no solo resulta subversiva, sino también terapéutica.

El origen de un fenómeno: del burnout al podio de la quietud

La Space-Out Competition nació en 2014 como idea de la artista visual Woopsyang, quien, tras experimentar un severo agotamiento mental, se preguntó por qué sentía culpa al no hacer nada.

Su intuición conectó con miles de personas atrapadas en la cultura del “hustle” y la hiperexigencia. Así, la inactividad se convirtió en acto reivindicativo y, poco después, en competición de masas.

La mecánica es sencilla, pero el reto es monumental: los participantes deben permanecer sentados durante 90 minutos, sin moverse, hablar, ni dormirse. Cada cierto tiempo, un equipo de jueces (algunos disfrazados de médicos, otros de antiguos magistrados) verifica que nadie haya sucumbido a la tentación de hacer algo. Se mide la estabilidad del ritmo cardíaco, y el público puede votar por su favorito. Si alguien se despista, recibe una advertencia; la segunda supone la expulsión.

El espectáculo de la serenidad: reglas, público y variedad de concursantes

La edición de 2025 reunió a 126 finalistas, seleccionados entre más de 4.500 aspirantes, en el parque Banpo Hangang de Seúl. Entre los participantes había desde soldados y conductores de metro hasta niños de ocho años y abuelos, todos dispuestos a demostrar su maestría en el noble arte de la inmovilidad. Algunos lo hacen en familia, otros llegan caracterizados: payasos, ninjas, incluso una llama de peluche. El sentido del humor y la creatividad aportan color a una estampa de quietud colectiva.

No se permite el uso de dispositivos electrónicos.

Prohibido dormirse, hablar o realizar movimientos voluntarios.

El control del ritmo cardíaco es clave para ganar.

El público vota a quienes mejor encarnan el espíritu de la competición.

La escena es tan llamativa que, en la edición de este año, la banda de folk-rock “Pogo Attack” se llevó el primer premio. Uno de sus miembros confesó que “entre el trabajo y los conciertos nunca encontraba tiempo para desconectar” y que la experiencia fue un auténtico “bálsamo mental”.

La ciencia de la inactividad: beneficios de no hacer nada

Más allá de la anécdota, la Space-Out Competition revela una verdad incómoda: la obsesión por la productividad puede ser nociva para la salud mental. Estudios recientes han demostrado que dedicar tiempo a la inactividad —lo que los anglosajones llaman “idleness”— mejora la creatividad, la claridad mental y la capacidad de tomar decisiones.

Los neurocientíficos explican que “desconectar” permite que el cerebro procese información de forma más eficaz, fortalezca la memoria y promueva el bienestar emocional. La mente, cuando no está ocupada, activa redes neuronales responsables de la introspección y la creatividad. En palabras de uno de los campeones coreanos de la quietud, “dar espacio en blanco al cerebro es como ventilar una habitación cerrada: de repente, todo se aclara y respira”.

Además, la práctica regular de la inactividad consciente reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y ayuda a gestionar mejor las emociones intensas. No es casualidad que muchos de los participantes sean profesionales sometidos a alta presión, desde sanitarios hasta policías.

De Corea al mundo: una tendencia global

Lo que comenzó en Seúl se ha extendido a ciudades como Tokio, Pekín, Rotterdam y Hong Kong, donde la Space-Out Competition atrae cada vez a más aspirantes. En Tokio, por ejemplo, más de 500 personas solicitaron participar en la última edición, aunque solo 90 lograron un sitio en la final. Los ganadores reciben premios tan curiosos como viajes o vuelos gratuitos, pero para muchos el verdadero regalo es la experiencia de “hacer nada” en público, sin culpa ni remordimientos.

La competición es, a la vez, performance artística y deporte mental. Los comentaristas retransmiten en directo cada pestañeo, cada leve movimiento de ceja, con la misma emoción que un partido de fútbol. Algunos concursantes se entrenan con técnicas de meditación, otros confían en su resistencia natural al aburrimiento. Y, para añadir un toque surrealista, no faltan disfraces ni accesorios: desde helados que se derriten hasta trajes de oso panda.

Anécdotas y curiosidades de un deporte insólito

En la edición de este año, el primer eliminado fue un youtuber disfrazado de llama, que no pudo contener la risa a los 18 minutos.

Una niña de ocho años aseguró que “es experta en hacer nada” gracias a sus ratos de juego en el parque.

La creadora, Woopsyang, concibió la competición tras sentirse culpable por descansar, lo que la llevó a reivindicar el derecho a la pereza.

El “hitting mung” coreano es una expresión popular que designa el arte de quedarse en blanco, casi como un superpoder nacional.

En Hong Kong, uno de los participantes ganó sosteniendo un helado que se derretía lentamente, demostrando su maestría en la quietud absoluta.

La próxima vez que alguien le acuse de estar perdiendo el tiempo mientras mira al vacío, recuerde: en Corea del Sur, eso puede ser motivo de orgullo… ¡y hasta de medalla!