El estremecedor misterio detrás de Los Girasoles de Van Gogh

El universo de Vincent van Gogh está marcado por colores intensos, emociones a flor de piel y símbolos difíciles de descifrar.

Los Girasoles, pintados en la Casa Amarilla de Arlés, se han convertido en mucho más que una serie decorativa; representan un código visual sobre la luz, la amistad y el deseo inalcanzable de reconocimiento.

A día de hoy, 24 de agosto de 2025, los museos que albergan estas obras —como la National Gallery en Londres y la Neue Pinakothek en Múnich— reciben miles de visitantes que buscan descifrar el verdadero significado detrás de estos girasoles marchitos y vibrantes.

Una flor común convertida por Van Gogh en espejo profundo del alma humana. Su mensaje sigue vivo allí donde hay luz —y también sombra— para quien quiera mirar más allá del color amarillo.

Simbolismo críptico: ¿Qué esconden los girasoles?

La elección del girasol no es casual. Para Van Gogh, esta flor era símbolo de lealtad, devoción y una búsqueda constante de la luz, tanto literal como metafóricamente. En cartas a su hermana, el artista llegó a describir sus girasoles como “casi un grito de angustia, al tiempo que simbolizaban la gratitud en el rústico girasol”. Además, el girasol tiene profundas raíces culturales:

En la mitología griega representa amor inmutable y devoción.

En culturas orientales como la china, es emblema de longevidad y energía positiva.

Para los indígenas norteamericanos era un símbolo espiritual vinculado al sol y la prosperidad.

El hecho de que las flores sigan al sol refuerza esta idea de buscar siempre la luz, aun en los momentos más oscuros.

Amistad, rivalidad y la Casa Amarilla

En 1888, Van Gogh soñaba con convertir su vida en Arlés en un refugio para artistas. Invita a Paul Gauguin a compartir ese ideal. La serie Los Girasoles nace precisamente para decorar la habitación donde viviría su amigo. Hay quien sostiene que cada girasol simbolizaba el respeto y la admiración hacia Gauguin. Sin embargo, la convivencia duró poco: tras apenas dos meses juntos, Gauguin se marchó y con ello se desvaneció el sueño comunitario del pintor neerlandés.

La obra más famosa contiene 15 girasoles marchitos sobre fondo crema.

sobre fondo crema. Las piezas originales se reparten entre Ámsterdam, Londres y Tokio.

Para Van Gogh, pintar girasoles era también una forma de experimentar con el amarillo: una tonalidad que él consideraba portadora de alegría y vitalidad.

Datos curiosos y locuras sobre los girasoles

Las historias detrás del cuadro están plagadas de curiosidades:

Van Gogh se consideraba “dueño” del girasol; llegó a escribir ‘El girasol es mío’ como declaración artística.

Pintó al menos 11 o 12 piezas diferentes con girasoles; cinco originales y tres réplicas se conservan actualmente.

diferentes con girasoles; cinco originales y tres réplicas se conservan actualmente. El cuadro más famoso está firmado por Van Gogh y fue realizado “con el gusto de un marsellés comiendo bullabesa”, según sus propias palabras.

Los girasoles inspiraron a otros creadores: la escritora Katherine Mansfield atribuyó su despertar creativo a las “flores amarillas rebosantes de sol” pintadas por Van Gogh.

El girasol puede limpiar suelos contaminados absorbiendo metales tóxicos; algunas variedades alcanzan inflorescencias de hasta 82 cm y tallos que superan los nueve metros.

Ranking: Los Girasoles más icónicos

Aquí va una lista rápida de las versiones más importantes:

National Gallery (Londres): La pieza con 15 girasoles marchitos.

La pieza con 15 girasoles marchitos. Neue Pinakothek (Múnich): Serie representando flores tumbadas.

Serie representando flores tumbadas. Museo Van Gogh (Ámsterdam): Otra versión icónica.

Otra versión icónica. Sompo Museum (Tokio): Ejemplar destacado por su colorido.

Cada uno expone variaciones sutiles: flores erguidas o caídas, fondos distintos, estados vitales diversos.

La obsesión del pintor con los girasoles no solo refleja aspiraciones artísticas; evoca inquietudes humanas universales como la fugacidad de la vida y el anhelo perpetuo por la esperanza. Aunque Van Gogh murió sin haber vendido casi ninguna obra ni haber recibido reconocimiento durante su vida, sus girasoles alcanzaron rápidamente estatus legendario entre la vanguardia europea. Hoy son símbolo universal tanto del arte posimpresionista como del poder transformador del color.

En palabras del artista alemán Anselm Kiefer: “El girasol está conectado con las estrellas… Cuando explotan, son amarillos y fantásticos: ese es ya el punto de declive. Así pues, los girasoles son el símbolo de nuestra condición de ser”.