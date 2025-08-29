Calendario escolar 2025–26: fechas y claves de la vuelta al cole por comunidades

La vuelta al cole este año llega marcada por el calor persistente, el impacto de la inflación en los gastos familiares y un calendario escolar que vuelve a mostrar diferencias notables entre comunidades autónomas. En pleno debate sobre conciliación y bienestar, las familias buscan certezas y herramientas útiles para planificar los próximos meses.

Fechas de inicio: ¿quién arranca antes y quién después?

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, el calendario escolar presenta un inicio escalonado en toda España. La mayoría de comunidades han fijado el comienzo de clases entre la primera y tercera semana de septiembre, con especial concentración en torno al 8 de septiembre, fecha elegida por Madrid, Comunitat Valenciana, Cataluña, Galicia y Castilla y León para Infantil y Primaria.

Sin embargo, existen excepciones relevantes:

País Vasco comienza antes, el 5 de septiembre .

comienza antes, el . Navarra reparte el inicio entre el 4 y el 8 según etapa.

reparte el inicio entre el 4 y el 8 según etapa. Andalucía opta por el 10 de septiembre en Infantil/Primaria y el 15 en ESO/Bachillerato .

opta por el en Infantil/Primaria y el . Regiones como Extremadura, La Rioja, Aragón y Murcia retrasan ligeramente la apertura hasta la segunda semana.

Tabla resumen por comunidad (Infantil/Primaria, ESO/Bachillerato)

Comunidad Autónoma Infantil/Primaria ESO/Bachillerato Madrid 8 sep 10 sep Cataluña 8 sep 12 sep Comunitat Valenciana 8 sep 8 sep Galicia 8 sep 8 sep Castilla y León 8 sep 15 sep Extremadura 11 sep 12 sep Andalucía 10 sep 15 sep País Vasco 5 sep 5 sep Navarra 4-8 sep 4-8 sep Murcia 8 sep 11 sep La Rioja 9 sep 15 sep Aragón 9 sep 11 sep

Herramienta práctica: buscador por provincia y etapa

Para facilitar la consulta directa, se ha habilitado un widget interactivo que permite buscar las fechas concretas por provincia y etapa educativa. Esta herramienta se actualiza automáticamente si alguna consejería modifica las fechas oficiales, ofreciendo alertas inmediatas ante cambios relevantes.

Días lectivos y estructura del curso

El número total de días lectivos oscila entre 177 (como en Asturias) y hasta 181 en la Comunitat Valenciana, lo que refleja pequeñas variaciones derivadas de los festivos locales o autonómicos. La tendencia general es mantener los periodos vacacionales clásicos:

Vacaciones de Navidad: Del 23/24 diciembre al 6/7 enero

Semana Santa: Entre finales de marzo y principios de abril

Finalización del curso: Entre el 19 y el 23 de junio, según comunidad

Asturias introduce una novedad este año: un periodo de descanso mensual para el alumnado, añadiendo jornadas no lectivas cuando no coinciden con festivos nacionales o autonómicos. Esta medida busca mejorar el bienestar del alumnado y facilitar la conciliación familiar.

Impacto económico: gasto medio y medidas frente a la inflación

El gasto medio estimado por alumno para la vuelta al cole oscila entre los 422 y los 500 euros, con una subida interanual del precio de libros y papelería que ronda el 2,4%–2,8%, según los últimos datos del IPC. Cataluña ha activado ayudas directas (60 euros/alumno en Primaria y ESO), mientras que la Comunitat Valenciana mantiene su banco público de libros (Xarxa Llibres) como herramienta clave para reducir costes familiares.

Clima e infraestructuras: adaptación frente al calor

La ola de calor vuelve a ser protagonista en muchas regiones. Madrid ha puesto en marcha su protocolo especial contra altas temperaturas, ajustando horarios escolares y suspendiendo actividades físicas en las horas críticas. Andalucía acelera su plan de bioclimatización con intervenciones ya ejecutadas en más de 1.300 centros; Barcelona desarrolla un proyecto municipal para climatizar progresivamente los colegios hasta el año 2029.

Conciliación familiar y ajustes pedagógicos

Castilla y León mantiene la jornada reducida durante septiembre para favorecer una incorporación gradual tras las vacaciones estivales. En toda España se demanda mayor flexibilidad horaria y más recursos para actividades lúdicas extraescolares durante las primeras semanas del curso, ajustándose a las necesidades organizativas tanto del profesorado como de las familias.

Recursos descargables: mapa interactivo y tabla completa

Además del buscador por provincias, se ofrece una tabla descargable con todas las fechas clave por comunidad autónoma para Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Este recurso facilita la planificación familiar e institucional ante un calendario escolar cada vez más diverso.

Sociedad, economía familiar y educación conectadas

El calendario escolar no solo define rutinas educativas; impacta directamente en la organización social, la economía doméstica —especialmente este año marcado por la inflación— y las estrategias pedagógicas que cada región pone en marcha. Las decisiones sobre días lectivos, periodos vacacionales o medidas frente al calor son objeto constante de debate entre administraciones, familias y docentes.

La vuelta al cole es mucho más que fechas: es un reflejo vivo del pulso social, económico y educativo del país.