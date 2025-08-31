Festival de Venecia: Frankenstein y la reinvención y el éxito arrollador del monstruo

La llegada de Frankenstein a la 82ª edición del Festival de Venecia ha revolucionado la conversación cinéfila internacional.

La alfombra roja, siempre escenario de miradas y flashes, se vio eclipsada por la expectación ante el estreno de la adaptación soñada durante años por Guillermo del Toro.

A día de hoy, 31 de agosto de 2025, el certamen no solo habla del cineasta mexicano y su criatura, sino que celebra un regreso al gran espectáculo visual y emocional en la sala de proyecciones.

La película, liderada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz, ha generado reacciones encendidas tanto por su ambición estética como por la profundidad de sus temas.

Del Toro, fiel a su universo, fusiona tragedia, romanticismo y filosofía con una factura visual reconocible y desbordante.

La Mostra de Venecia vuelve a demostrar que el cine de autor, cuando se conjuga con espectáculo y reflexión, puede dominar la agenda mediática y las conversaciones culturales. Frankenstein, en manos de Guillermo del Toro, no solo revisita un mito, sino que lo reescribe para una nueva generación de espectadores y cineastas.

Con la sala llena y la crítica rendida, el festival se confirma como el escaparate donde los sueños y las pesadillas del séptimo arte cobran vida ante los ojos del mundo.

👏🏻 ¡Ovación en Venecia! 👏🏻 🎥🇲🇽 Guillermo del Toro roba miradas y aplausos al desfilar por la alfombra roja de Frankenstein, en competencia en el Festival Internacional de Cine de Venecia. 📹 #VIDEO Alejandra Musi de EL UNIVERSAL pic.twitter.com/bRPq923mn7 — El Universal (@El_Universal_Mx) August 30, 2025

La criatura renace: crítica y público rinden homenaje

Las primeras impresiones de la crítica han sido contundentes. Se habla de Frankenstein como “una narración épica de belleza, sentimiento y arte inusuales” y de “una de las mejores obras” de Guillermo del Toro. Lo que podría haber sido una simple revisión de la novela de Mary Shelley se convierte aquí en una reflexión sobre la naturaleza humana y el monstruo interior, con imágenes que desafían los límites del género y la propia memoria visual del espectador.

El paso de la narración al punto de vista de la criatura, según algunos críticos, representa un hallazgo narrativo que insufla vida al relato. “En busca de la vida, creé la muerte”, se escucha en el tráiler oficial presentado en Venecia, donde la voz de la criatura resuena con una mezcla de fragilidad y rabia.

Entre los asistentes al festival, la proyección ha arrancado aplausos prolongados y debates apasionados. El público aplaude especialmente la valentía del cineasta al no ahorrar en grandilocuencia ni en locura visual, con decorados y vestuarios imposibles que transportan a un universo donde la tragedia y el asombro conviven a partes iguales.

Curiosidades y datos locos sobre Frankenstein en Venecia

Guillermo del Toro llevaba casi veinte años persiguiendo este proyecto, desde que en 2007 expresó públicamente su deseo de adaptar la obra de Mary Shelley .

llevaba casi veinte años persiguiendo este proyecto, desde que en 2007 expresó públicamente su deseo de adaptar la obra de . El rodaje se realizó en escenarios que recrean la Europa decimonónica, con un nivel de detalle en decorados y vestuario descrito por la crítica como “filigrana de época”.

El metraje final asciende a 149 minutos, lo que ha generado debate entre quienes celebran su ambición y quienes critican cierta “indulgencia” del director al no recortar escenas.

Jacob Elordi , que interpreta a la criatura, ha recibido elogios por una interpretación “salvaje” y poco convencional, en la línea de las apuestas arriesgadas que escasean en el cine comercial actual.

, que interpreta a la criatura, ha recibido elogios por una interpretación “salvaje” y poco convencional, en la línea de las apuestas arriesgadas que escasean en el cine comercial actual. El cambio de perspectiva en la narración, permitiendo que la criatura cuente su propia historia, ha sido calificado de “relámpago narrativo” por críticos de prestigio.

La película cuenta con imágenes que ya se consideran icónicas, como la criatura frente al horizonte o un vestido ensangrentado sobre la nieve.

Listas y rankings: lo más comentado del festival

Frankenstein, de Guillermo del Toro, lidera los comentarios tanto en redes como en las crónicas de los principales medios internacionales. El debut de Julia Roberts en la Mostra, que acudió por primera vez y deslumbró en la alfombra roja con un vestido de alta costura. La ausencia inesperada de George Clooney en la rueda de prensa de Jay Kelly debido a una infección sinusal, generando bromas del director Noah Baumbach: “Hasta las estrellas de cine se ponen enfermas”. Las apuestas sobre el León de Oro se inclinan hacia Frankenstein, aunque la competencia de cine europeo y asiático promete una edición reñida.

Los mejores looks de la alfombra roja

La moda siempre acompaña a la Mostra y este año no ha sido la excepción: