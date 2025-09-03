Las tres candidatas españolas a los Oscar 2026: diversidad, talento y sorpresas en la carrera internacional

A día de hoy, 3 de septiembre de 2025, el cine español vuelve a situarse en el foco internacional con el anuncio de las tres películas preseleccionadas para optar a la representación de España en los próximos Premios Oscar. El anuncio, realizado desde la sede de la Academia de Cine en Madrid, ha puesto nombre a las candidatas: Sirât, de Óliver Laxe; Romería, de Carla Simón; y Sorda, de Eva Libertad. El veredicto final se conocerá el próximo 17 de septiembre, cuando se anuncie cuál de ellas será la elegida para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en la 98ª edición de los premios más codiciados de Hollywood.

Diversidad de voces y estilos en la terna finalista

La selección de este año refleja la riqueza y variedad que caracteriza al actual panorama del cine español. Cada título propone una mirada singular, tanto desde lo temático como desde lo estético:

Sirât , de Óliver Laxe , se ha consolidado como una de las grandes favoritas tras su paso por el Festival de Cannes , donde obtuvo el Premio del Jurado . La película narra la odisea de un padre, interpretado por Sergi López , que viaja junto a su hijo a Marruecos en busca de su hija desaparecida, sumergiéndose en el universo de las raves y en un viaje introspectivo cargado de simbolismo. La cinta destaca por su apuesta sensorial y política, y ha logrado una notable repercusión en taquilla, con casi 400.000 espectadores en España y presencia en festivales de referencia como Toronto o Nueva York .

, de , se ha consolidado como una de las grandes favoritas tras su paso por el , donde obtuvo el . La película narra la odisea de un padre, interpretado por , que viaja junto a su hijo a en busca de su hija desaparecida, sumergiéndose en el universo de las raves y en un viaje introspectivo cargado de simbolismo. La cinta destaca por su apuesta sensorial y política, y ha logrado una notable repercusión en taquilla, con casi 400.000 espectadores en y presencia en festivales de referencia como o . Romería , de Carla Simón , supone el cierre de una trilogía personal iniciada con Estiu 1993 y Alcarràs. La directora barcelonesa vuelve a explorar las raíces familiares, esta vez a través de la historia de Marina (interpretada por la debutante Llúcia Garcia Torras ), una joven que viaja a Vigo para reconstruir la memoria de sus padres, víctimas del sida y la heroína. El filme, que se estrena en cines el 5 de septiembre, fue nominado a la Palma de Oro en Cannes y ha cosechado elogios por su mirada íntima y social sobre una generación marcada por la pérdida.

, de , supone el cierre de una trilogía personal iniciada con Estiu 1993 y Alcarràs. La directora barcelonesa vuelve a explorar las raíces familiares, esta vez a través de la historia de Marina (interpretada por la debutante ), una joven que viaja a para reconstruir la memoria de sus padres, víctimas del sida y la heroína. El filme, que se estrena en cines el 5 de septiembre, fue nominado a la en Cannes y ha cosechado elogios por su mirada íntima y social sobre una generación marcada por la pérdida. Sorda, de Eva Libertad, es la apuesta más arriesgada y singular de la terna. La película, que ya está disponible en plataformas tras su recorrido por festivales como Berlín y Málaga, pone el foco en la comunidad sorda y en la experiencia de una joven que debe enfrentarse a un entorno que no siempre entiende su realidad. El filme ha sido aplaudido por su sensibilidad, su apuesta inclusiva y su capacidad para emocionar sin recurrir a tópicos.

Curiosidades y datos locos de la preselección 2026

Óliver Laxe se ha convertido en el primer director gallego en lograr que todas sus películas hayan pasado por festivales internacionales de primer nivel y, además, Sirât será distribuida en Estados Unidos por Neon , la compañía que llevó a la gloria a Parásitos y Anatomía de una caída.

se ha convertido en el primer director gallego en lograr que todas sus películas hayan pasado por festivales internacionales de primer nivel y, además, Sirât será distribuida en por , la compañía que llevó a la gloria a Parásitos y Anatomía de una caída. Carla Simón podría hacer historia si su película es la elegida, ya que sería la tercera vez consecutiva que una obra suya representa a España en los Oscar, tras Estiu 1993 y Alcarràs. Ningún otro cineasta español ha logrado este hito en tan corto espacio de tiempo.

podría hacer historia si su película es la elegida, ya que sería la tercera vez consecutiva que una obra suya representa a España en los Oscar, tras Estiu 1993 y Alcarràs. Ningún otro cineasta español ha logrado este hito en tan corto espacio de tiempo. Eva Libertad es la única directora novel en esta terna, y Sorda es también la primera película española preseleccionada cuya protagonista es una persona sorda y que cuenta con un equipo técnico en el que la inclusión ha sido una prioridad absoluta.

es la única directora novel en esta terna, y Sorda es también la primera película española preseleccionada cuya protagonista es una persona sorda y que cuenta con un equipo técnico en el que la inclusión ha sido una prioridad absoluta. La actriz Emma Suárez y el actor Juan Diego Botto , encargados de anunciar las candidatas, son miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood , un dato poco habitual en estos anuncios.

y el actor , encargados de anunciar las candidatas, son miembros tanto de la como de la de , un dato poco habitual en estos anuncios. Este año, la Academia de Cine ha seleccionado las finalistas entre 57 películas estrenadas en el periodo de elegibilidad, un récord de participación reciente que confirma la buena salud del sector.

Listas y rankings: ¿Cómo llegan las candidatas?

A continuación, una tabla comparativa para situar en contexto a las tres películas preseleccionadas:

Película Directora/Director Festival destacado Éxitos recientes Temática principal Sirât Óliver Laxe Cannes (Premio Jurado) 400.000 espectadores, Neon en EE.UU Búsqueda familiar, rave, Marruecos Romería Carla Simón Cannes (Palma de Oro-nominada) Elogios en crítica, estreno 5 sept Memoria familiar, sida, heroína, Vigo Sorda Eva Libertad Málaga, Berlín Triunfo en Málaga, accesible online Inclusión, comunidad sorda, superación

Si se atiende a los premios cosechados y la proyección internacional, Sirât parte como favorita para ser la seleccionada, aunque Romería podría dar la sorpresa, especialmente si repite el efecto emocional que ya logró Alcarràs.

El reto de volver a la estatuilla

España lleva dos décadas sin ganar el Oscar a Mejor Película Internacional, desde Mar adentro de Alejandro Amenábar en 2004. En la última edición, La sociedad de la nieve de J. A. Bayona logró la nominación pero se quedó sin premio. La expectación es máxima para conocer si alguna de estas tres apuestas logrará, esta vez sí, devolver la estatuilla a España.

La carrera está abierta. El talento y la diversidad están servidos. Solo queda esperar al 17 de septiembre para conocer cuál será la voz que representará a todo un país en la gran fiesta del cine mundial.