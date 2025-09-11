Quitan el último mural de Banksy de los juzgados de Londres, por ‘insultante’ y ‘ofensivo’

El amanecer del pasado 7 de septiembre sorprendió a los viandantes de Londres con una nueva intervención de Banksy en la fachada de la Royal Courts of Justice.

La imagen, tan directa como simbólica, mostraba a un juez ataviado con toga y peluca, descargando su mazo sobre un manifestante caído, cuya pancarta sangraba, literalmente, bajo el impacto.

Apenas unas horas después, la obra ya estaba cubierta por plásticos negros y barreras metálicas, iniciando un proceso de eliminación que culminó el 10 de septiembre.

La pintura ha desaparecido del emblemático edificio judicial, pero la polémica sigue muy viva.

La reacción no se hizo esperar.

Decenas de curiosos acudieron a la zona para intentar captar una imagen del mural antes de su borrado definitivo.

Las redes sociales se llenaron de fotografías y debates sobre el significado y la oportunidad de la obra, que muchos interpretaron como una respuesta crítica a la reciente aprobación de leyes que restringen las protestas en el Reino Unido, especialmente en relación con el grupo Palestine Action.

El mural de Banksy no surgió en un vacío. El país lleva semanas discutiendo la nueva ley que, bajo el amparo del Terrorism Act 2000, ha endurecido la represión contra manifestaciones pro-palestinas. Solo dos días antes de la aparición de la obra, la policía arrestó a más de 900 personas durante una protesta en el centro de la ciudad. Aunque el artista no mencionó explícitamente estos hechos en su publicación de Instagram —limitándose a la frase “Royal Courts Of Justice. London.”—, el contexto político y el historial del propio Banksy, defensor recurrente de la causa palestina, no dejaron lugar a dudas sobre la intención del mensaje.

Este episodio encaja en una larga tradición de arte urbano como vehículo de denuncia social y política. Sin embargo, en este caso, el escenario elegido tiene una relevancia especial: la fachada de la Royal Courts of Justice, un edificio catalogado como de interés histórico. Las autoridades, en palabras de la HM Courts and Tribunals Service, justificaron la eliminación del mural señalando la obligación legal de “mantener el carácter original” del inmueble, construido en 1968 y protegido como Grade-II listed building.

La mirada del artista y la reacción pública

En una declaración exclusiva, Banksy ironizaba sobre la decisión de las autoridades: “No sé de qué se quejan los de al lado; su edificio es tan feo que el cartel de ‘Prohibido el paso’ parece un insulto”, refiriéndose al Royal Mail, inquilino del edificio y parte interesada en la eliminación de la obra. La frase resume la actitud provocadora del artista, que parece anticipar y alimentar la controversia en torno a sus intervenciones.

Mientras tanto, la policía ha catalogado el mural como “daños criminales” y ha abierto una investigación. Algunos medios especulan incluso con la posibilidad de que el proceso judicial lleve a desvelar la identidad real de Banksy, una incógnita que ha contribuido a forjar su leyenda a lo largo de décadas.

La tensión entre conservación y expresión

El rápido borrado del mural ha reavivado un viejo debate en la capital británica: ¿debe primar la protección patrimonial sobre la libertad de expresión artística? Para algunos responsables municipales, como Robert Davis, la respuesta es clara: “Si se permite esto, se permite el grafiti por toda Londres”, afirmó ante la prensa. La postura institucional choca, sin embargo, con la opinión de muchos ciudadanos y expertos en arte, que consideran la obra de Banksy como un patrimonio cultural efímero, pero de enorme valor simbólico y social.

La eliminación de murales de Banksy no es un hecho aislado. A lo largo de los años, muchas de sus creaciones han sido destruidas, robadas o vendidas, a menudo en medio de controversias. La reciente desaparición de una señal de tráfico intervenida por el artista en el sureste de Londres, valorada en medio millón de dólares y robada en menos de una hora tras su autenticación, es solo un ejemplo más del destino incierto de este tipo de arte.

El arte urbano como termómetro social

Lo ocurrido en la Royal Courts of Justice pone de manifiesto la compleja relación entre arte, poder y espacio público. En un contexto de creciente tensión política, las intervenciones de Banksy funcionan como espejo y altavoz de los debates que atraviesan la sociedad británica. Su capacidad para generar conversación —y polémica— es tan poderosa como efímera es la vida de sus obras.

El caso invita a reflexionar sobre el papel del arte urbano en las ciudades contemporáneas: ¿es un acto de vandalismo o una forma legítima de expresión? ¿Debe protegerse o eliminarse? En Londres, al menos por ahora, la respuesta parece inclinarse hacia la preservación del patrimonio arquitectónico, aunque sea a costa de borrar una de las voces más incisivas del arte actual.

El muro del tribunal ya está limpio, pero la huella del debate permanece en la ciudad, recordando que el arte puede ser tan fugaz como inolvidable.