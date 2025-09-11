La televisión se convierte en la nueva puerta giratoria de España: de políticos a tertulianos y concursantes de reality

A chupar del bote.

Si por algo se caracteriza el PSOE en particular y la izquierda española en general, es por ser agradecidos con los que difunden sus argumentarios de partido y defienden su relato.

En cambio, en la derecha es todo lo contrario y a aquellos periodistas que por convicción dan la batalla de las ideas y se enfrentan a los dogmas progres se les aplica el principio de «el que pueda hacer que haga», que dijo Aznar. Vamos, que se les deja solos.

Y los medios de comunicación son un clamoroso ejemplo.

En los pasillos de RTVE, los nombres de políticos, periodistas afines y rostros del entretenimiento se entremezclan como nunca antes.

La televisión pública se ha convertido en el epicentro de una nueva “puerta giratoria” donde la política, el periodismo y el espectáculo confluyen en una sola pantalla.

Y es que la televisión pública que nos obligan a pagar a todos los españoles, la veamos o no y cuyo presupuesto asciende a nada menos que 1.100 millones de euros, tiene ya 12 horas de programación en directo dedicadas a difundir los bulos y los relatos que en cada momento interesan al Gobierno. Sin más. Cierto es que el Ente público nunca ha sido un ejemplo de independencia o pluralidad, sobre todo cuando ha habido gobiernos socialistas. Pero la TVE sanchista no tiene precedentes. Como todo en el sanchismo, por otra parte.

La designación reciente de Angélica Rubio como consejera de RTVE, tras su paso por El Plural y sus tertulias en La Sexta, ha desatado una ola de críticas y memes que evidencia hasta qué punto la frontera entre poder político y protagonismo mediático se ha difuminado.

A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, la industria televisiva vive una transformación sin precedentes: la presencia de exministros, asesores gubernamentales y tertulianos “de plantilla” en los platós es casi constante.

El público asiste cada tarde a debates donde los protagonistas no solo analizan la actualidad, sino que han sido parte activa de ella hasta hace poco.

El reality mediático se alimenta de estos perfiles que saltan del despacho al plató.

Mientras tanto, en las redes sociales los palmeros del sanchismo profesionales o amateurs amplifican cada movimiento viralizando memes, rankings e historias que confirman lo evidente: TVE es una maquinaria de propaganda al servicio del Gobierno como nunca antes se había empleado.

Los enchufados del Gobierno: ¿control político o pluralidad?

El Consejo de Administración de RTVE ha sido renovado con nombres propuestos por el Gobierno y sus socios parlamentarios. Entre ellos, destacan figuras como Angélica Rubio, exdirectora de comunicación con José Luis Rodríguez Zapatero y directora actual del digital El Plural, señalada por difundir bulos favorables al Ejecutivo. En la misma lista figuran perfiles ligados directamente a partidos políticos o a cargos ministeriales recientes como Esther de la Mata, directora de comunicación con Félix Bolaños.

La votación del Congreso para elegir a estos consejeros fue polémica: PP y Vox optaron por ausentarse, permitiendo que los nombramientos salieran adelante con mayoría simple en segunda vuelta. El proceso se vio facilitado por un decreto que rebajaba las mayorías necesarias para estos nombramientos, generando rechazo entre los trabajadores del ente público.

Ranking polémico: Los nuevos consejeros “estrella” en RTVE

Nombre Vinculación política/mediática Cargo reciente Angélica Rubio PSOE, El Plural, tertuliana Consejera RTVE Esther de la Mata PSOE, Ministerio Presidencia Consejera RTVE Rosa León PSOE, cantautora y exconcejal Consejera RTVE Mariano Muniesa Podemos, Canal Red Consejero RTVE Miquel Calçada Junts, TV3 Consejero RTVE Sergi Sol ERC Consejero RTVE

Las peonadas millonarias de los tertulianos

El desembarco masivo de tertulianos “de plantilla” —muchos con vínculos directos o indirectos con partidos políticos— no solo ha alterado el tono de los debates televisivos; también ha disparado sus cachés. Algunos rostros conocidos llegan a facturar cifras sorprendentes por sus intervenciones diarias en programas informativos o magacines.

Tertulianos habituales como Angélica Rubio han multiplicado sus apariciones tras ser fichados para el consejo.

han multiplicado sus apariciones tras ser fichados para el consejo. Hay quienes encadenan colaboraciones en varios canales privados y públicos en un mismo día.

Las productoras suelen negociar paquetes completos para que los tertulianos intervengan en diferentes formatos (debates políticos, magazines matinales e incluso realities).

Curiosidad: Un conocido tertuliano llegó a participar hasta en cinco programas distintos durante una jornada electoral. La agenda es tan apretada que algunos recurren a asistentes para coordinar sus desplazamientos entre platós.

Concursantes de reality: del anonimato al debate político

La puerta giratoria televisiva no solo está reservada para políticos reciclados; los concursantes más populares de realities también han encontrado su hueco como comentaristas o incluso entrevistadores.

Exconcursantes de Gran Hermano o Supervivientes han sido fichados para analizar la actualidad política desde una perspectiva ciudadana.

Algunos han dado el salto a programas matinales donde comparten mesa con periodistas veteranos y exdiputados.

Se han convertido en influencers mediáticos capaces de viralizar cualquier debate gracias a su base fiel en redes sociales.

Dato loco: El hashtag #ConcursanteAnalista llegó a ser trending topic nacional tras la participación sorpresa de un exfinalista en una tertulia sobre presupuestos generales.

Datos curiosos y anécdotas virales

La televisión española actual está llena de historias peculiares:

Mientras Valencia sufría una de las peores gotas frías de su historia en la que han muerto más de 200 personas, en el Congreso se votaba el nombramiento del Consejo de Administración de RTVE. Las redes ardieron acusando al Gobierno de oportunismo.

En pleno debate sobre bulos informativos, se recordó cómo El Plural, bajo dirección de Angélica Rubio, publicó datos falsos sobre un juez implicado en investigaciones sensibles. La propia Rubio defendió la necesidad de “información veraz” mientras era señalada por desinformar.

El salto entre medios es tan fluido que algunos tertulianos pasan directamente del plató al despacho político (y viceversa) sin apenas transición.

Listas top: Los fichajes más llamativos

Angélica Rubio — De periodista local a consejera tras años defendiendo al PSOE desde diversos medios. Mariano Muniesa — Especialista musical convertido en comentarista político vinculado a Podemos. Rosa León — Cantautora e histórica militante socialista ahora en el órgano rector televisivo. Exconcursantes — De realities al prime time informativo como analistas ciudadanos.

La tertulia espectáculo antes que la tertulia que enseña

Si en cualquier Facultad de Periodismo se ha enseñado siempre que los medios de comunicación deben formar, informar y entretener, la práctica audiovisual nos demuestra que las cadenas convencionales y sus tertulias se dedican a deformar, manipular y embrutecer. O eso parece al menos viendo al paisanaje. Aunque justo es decir que no en todas las tv’s se da este fenómeno o no con tanta intensidad al menos.

En cualquier caso, los que peinan canas son los que mejor ven cómo ha degenerado el género del tertulianeo. Y es que de aquellas lecciones magistrales de eruditos que era el programa La Clave de José Luis Balbín hemos pasado a discusiones barriobajeras protagonizadas por personajes de muy baja cualificación y formación pero con lengua suelta y desparpajo suficientes para disimular su incultura.

La industria televisiva española se mueve hacia un modelo híbrido donde las fronteras entre periodismo político, y espectáculo de masas aborregadas se desdibujan cada vez más. Las grandes cadenas no buscan conocimiento, rigor y pedagogía sino perfiles que generen polémica con la que obtener videos virales a la vez que efímeros y repercusión inmediata. Poco importa la independencia o pluralidad real. Con estos ingredientes, no es de extrañar que cada vez más personas busquen en las redes sociales o en los periódicos digitales lo que las televisiones convencionales no quieren o no pueden dar: rigor técnico y explicación y no manipulación de los problemas.

El funcionamiento de las televisiones de hoy afecta a la credibilidad informativa, la calidad del debate público y la percepción social sobre la imparcialidad mediática.