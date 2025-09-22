Angelina Jolie se pone ‘estupenda’: «Amo a mi país, pero actualmente no lo reconozco»

Las luces de Toronto y San Sebastián han presenciado este septiembre un fenómeno inusual: el regreso de Angelina Jolie a la atención internacional con Couture, bajo la dirección de Alice Winocour.

Este filme, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y luego en la sección oficial de San Sebastián, no solo destaca por su acceso sin precedentes a los entresijos de la icónica casa Chanel, sino también por la sinceridad emocional que transmite su protagonista.

Durante la presentación del filme, Jolie expresó: «Amo a mi país, pero actualmente no lo reconozco».

Esta frase ha resonado en titulares alrededor del mundo, convirtiendo su paso por los festivales en un tema relevante más allá de lo cinematográfico. La actriz interpreta a Maxine Walker, una cineasta estadounidense que viaja a París para asistir a la Semana de la Moda.

En esta interpretación, se muestra tanto vulnerable como crítica, lo que se alinea con el tono de una película que aborda temas como la identidad, el cuerpo femenino y las presiones que impone la industria de la moda.

Couture se ha establecido como una propuesta altamente discutida del año.

Esto se debe tanto a su enfoque innovador hacia el mundo fashionista como a la sinceridad mostrada por Angelina Jolie, tanto en su actuación como en sus declaraciones públicas.

La actriz ha logrado convertirse en un símbolo de vulnerabilidad y compromiso; así su retorno trasciende lo meramente promocional: es también un llamado a repensar el arte, nuestra identidad personal y el país al que pertenecemos.

Alice Winocour ofrece con Couture una perspectiva completamente diferente a lo que generalmente se muestra en las películas sobre moda. El guion evita caer en clichés y, gracias a un permiso histórico, sitúa su acción en el corazón del showroom y del taller de Chanel. Por primera vez, una ficción se adentra en la cotidianidad de las costureras, presentando un punto de vista femenino y obrero, alejado de la idealización de los directores creativos masculinos.

Así, la película se convierte en una investigación sin precedentes del cuerpo femenino, no solo desde el desfile sino también desde el esfuerzo y la invisibilidad de quienes mantienen viva esta industria. Jolie entrega una interpretación introspectiva junto a Louis Garrel, Ella Rumpf y Garance Marillier, dentro de una trama que entrelaza crisis personal, arte y moda.

Otro gran regreso: Claire Denis y África

Simultáneamente al fenómeno Jolie-Winocour, la cineasta Claire Denis ha vuelto con Le Cri des Gardes, una película ambientada en África durante su infancia.

Este filme también ha sido presentado dentro del mismo circuito festivalero e introduce una visión intensa y claustrofóbica sobre el colonialismo; sin embargo, para muchos críticos resulta algo excesiva y agotadora en términos narrativos.

Su análisis sobre memoria y conflicto histórico contrasta con el enfoque contemporáneo hacia la moda que presenta Couture, enriqueciendo así el debate cultural actual.