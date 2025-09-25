Sirat marca un hito: la nueva ola del cine español rumbo a los Oscar 2026

El anuncio de que Sirat, bajo la dirección de Oliver Laxe, será la película que represente a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los próximos Premios Oscar 2026 ha sorprendido al mundo del cine español. Esta elección, que deja fuera a contendientes de gran peso como Romería, ha generado un torrente de análisis y reacciones tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y no es para menos: pocas veces una propuesta tan arriesgada y sensorial ha alcanzado tal proyección internacional y consenso crítico.

Sirat no es una obra cinematográfica convencional. Comienza con una fiesta rave en el desierto marroquí, donde la música electrónica, creada por Kangding Ray, envuelve al espectador en una experiencia casi hipnótica. En medio de este bullicio, dos forasteros —interpretados por Sergi López y el joven Bruno Núñez— se embarcan en la búsqueda de una hija y hermana que desapareció hace meses. Lo que podría haber sido un simple thriller se transforma en una road movie existencial, salpicada de elementos de parábola religiosa y reflexiones sobre los límites de la libertad, el fracaso del progreso y la decadencia moral actual.

La película, ganadora del Premio del Jurado en el pasado Festival de Cannes, ha logrado conectar con el público a pesar de su complejidad. Sus cifras en taquilla son reveladoras: cuarta en recaudación durante su estreno en España, con un promedio por sala solo superado por grandes superproducciones internacionales, además de un impresionante debut en Francia, donde se convirtió en la tercera película más vista con 1,2 millones de dólares recaudados en su primer fin de semana.

Un cineasta en trance: Oliver Laxe y su visión

Oliver Laxe se está consolidando como una de las voces más singulares del cine español contemporáneo. Nacido en París pero criado en Galicia, Laxe ha construido una filmografía coherente con trabajos previos como O que arde, Mimosas y Todos vosotros sois capitanes, siempre manteniéndose al margen de las tendencias predominantes pero con un notable alcance internacional. Todas sus películas han sido presentadas en Cannes y han recibido premios y reconocimientos.

En Sirat, Laxe se lanza a una propuesta formal radical: rodar con raveros reales, capturar escenarios naturales sin apenas efectos digitales y sumergir al espectador en una experiencia casi física. El propio director ha compartido que la película surge de su obsesión por los rituales, la muerte y la búsqueda de sentido ante los abismos: “La vida te empuja al abismo”, repite como un mantra.

Para Laxe, esta película es un viaje que obliga tanto a los personajes como al espectador a enfrentarse a sus propios límites. La travesía de los protagonistas se convierte así en metáfora de un tránsito universal donde la música, el desierto y los camiones que atraviesan paisajes imposibles actúan como símbolos de una búsqueda espiritual casi mística.

Éxito internacional y ruptura de moldes

El impacto que ha tenido Sirat va más allá del ámbito crítico. La película ha cosechado elogios por su valentía estética y su capacidad para incomodar y fascinar a partes iguales. No se trata de un cine complaciente: su representación del mundo rave, junto con su apuesta por el realismo y su tono frío han generado debates acalorados tanto en redes sociales como en coloquios multitudinarios tras las proyecciones.

En Francia, su estreno se ha convertido en todo un acontecimiento cultural. Con 311 copias distribuidas, Sirat ha superado a títulos comerciales y parece estar destinada a duplicar su recaudación española, posicionándose entre las películas españolas más exitosas internacionalmente recientes. La venta de derechos para casi todo el mundo refuerza aún más su proyección global; este dato entusiasma a los productores —entre ellos El Deseo y Movistar+— así como al sector cinematográfico que ve en Sirat un escaparate ideal para el cine español contemporáneo.

Curiosidades y datos locos de Sirat

En el rodaje participaron auténticos raveros que utilizaron sus propios nombres e historias personales, logrando así una autenticidad poco común en el cine español reciente.

Las escenas más arriesgadas, como las travesías en camiones por carreteras complicadas, se filmaron prácticamente sin cromas ni efectos digitales. El 90% del metraje es real, con actores y raveros al volante.

hace un pequeño cameo durante la rave inicial, mezclándose entre los asistentes como uno más. Para captar el ambiente auténtico de las fiestas rave, el equipo tuvo que ganarse la confianza durante años de comunidades alternativas hasta conseguir filmar una celebración genuina. La única norma fue: “La música no para en 36 horas”.

La carretera principal utilizada remonta sus orígenes a una ruta construida por la Legión Francesa para asediar a una tribu bereber, lo que añade una capa histórica y simbólica al relato.

El título Sirat hace referencia al puente que según la tradición islámica todos deben cruzar tras fallecer para alcanzar el paraíso; esto subraya el carácter alegórico y espiritual presente en toda la película.

Sirat en el ranking del cine español actual

A medida que se acerca su trayectoria hacia los Oscar, Sirat ya figura entre las películas españolas más relevantes del último tiempo. Su presencia en Cannes, su éxito comercial y su audacia formal le otorgan un lugar privilegiado. Al comparar con otros grandes títulos que han competido o representado a España recientemente ante los Oscar, este año destaca por romper moldes e impulsar nuevas narrativas:

Año Película Director Resultado Oscar Género/Enfoque 2023 La sociedad de la nieve J.A. Bayona Finalista, no ganadora Supervivencia, drama 2024 Romería Clara Roquet Preseleccionada, no finalista Drama rural, costumbrista 2026 Sirat Oliver Laxe En carrera Road movie, existencial

Entre las listas con las películas más esperadas para 2025,Sirat ocupa un lugar destacado junto a superproducciones y propuestas autorales. Personalidades del cine internacional como Pedro Almodóvar o Rodrigo Sorogoyen han alabado públicamente el coraje mostrado por esta cinta; esto refuerza la idea generalizada sobre el momento efervescente y renovador que vive actualmente el cine español.

Un impulso para el cine español

La selección de Sirat para representar a España ante los Oscar 2026 trasciende lo meramente simbólico; representa un compromiso firme por parte del sector cinematográfico hacia un tipo de cine capaz de dialogar con tendencias globales sin perder su identidad propia ni renunciar a formas experimentales. En tiempos donde la industria busca nuevas narrativas e interacciones con audiencias diversas, lo ocurrido con Sirat invita a cineastas, productores y espectadores a mirar más allá de lo habitual.

Durante los próximos meses es previsible que crezca aún más la conversación alrededor de Sirat. Las entrevistas con su director, análisis profundos durante festivales internacionales e incluso expectativas crecientes ante la gala del Oscar mantendrán viva esa llama encendida por una película que ya muchos consideran ha cruzado su propio puente hacia el nirvana del cine contemporáneo.