La inteligencia artificial descubre más de 300 nuevos geoglifos en Nazca: el desierto peruano transforma su historia

La extensa llanura de Nazca, en el sur de Perú, ha sido durante mucho tiempo uno de los grandes enigmas de la arqueología a nivel mundial. Sus misteriosos geoglifos, que solo pueden ser apreciados desde el aire, han dado lugar a teorías diversas: desde calendarios astronómicos hasta mensajes dirigidos a divinidades. Ahora, una nueva ola de asombro sacude a la comunidad científica: una inteligencia artificial ha logrado identificar más de 300 figuras nuevas diseminadas por el desierto, casi duplicando el número conocido hasta ahora.

Este descubrimiento, conseguido en tan solo seis meses, representa un hito importante. Lo que a generaciones de arqueólogos les llevó décadas, la IA lo ha alcanzado en un tiempo récord. Entre los nuevos hallazgos se encuentran aves, orcas, llamas y figuras humanas que evocan rituales y sacrificios. Así, el catálogo visual de los Nazca se expande y con ello surgen más preguntas sobre su cultura.

¿Cómo ha logrado esto la inteligencia artificial?

Durante años, la exploración en Nazca dependía de sobrevuelos, imágenes satelitales y largas caminatas bajo un sol abrasador. Sin embargo, factores como la erosión, la vegetación y la inmensidad del terreno complicaban cualquier intento por descubrir nuevas figuras. Aquí es donde la IA juega un papel crucial.

El sistema, basado en aprendizaje automático, fue entrenado para identificar patrones específicos en miles de imágenes aéreas. Así ha podido detectar geoglifos que son prácticamente invisibles al ojo humano, diferenciando las líneas creadas por el ser humano de las marcas naturales del paisaje.

La IA es capaz de distinguir entre patrones naturales y artificiales con una precisión sin precedentes. Esto ha permitido identificar figuras inéditas como orcas, llamas y escenas humanas potencialmente relacionadas con rituales. El proceso es veloz: lo que antes requería años ahora se resuelve en meses.

Uno de los aspectos más relevantes de este hallazgo es el vínculo entre las nuevas figuras y los antiguos caminos del desierto. Muchas imágenes aparecen junto a rutas utilizadas por los Nazca para desplazarse, lo que refuerza la hipótesis de que estos geoglifos servían como señales visuales para quienes transitaban por la llanura.

Algunas figuras humanas recién descubiertas parecen representar rituales o sacrificios, abriendo así nuevas interpretaciones: ¿fueron meros símbolos religiosos o también jugaron un papel en la organización social y cotidiana de la comunidad?

Los geoglifos podrían haber funcionado como señales para peregrinos o viajeros. Además, las escenas relacionadas con sacrificios y vida diaria sugieren que las líneas tenían un significado más allá del ámbito ceremonial.

IA y arqueología: una tendencia imparable

La revolución tecnológica que ha llegado a Nazca no es un fenómeno aislado. En nuestros días, la inteligencia artificial y el procesamiento de imágenes se están aplicando en sitios arqueológicos alrededor del mundo. Drones, escáneres 3D y bases de datos interactivas están cambiando radicalmente cómo se estudian los vestigios del pasado.

Los expertos han señalado varias tendencias emergentes:

Digitalización del patrimonio : crear modelos virtuales y reconstrucciones permite estudiar y conservar restos sin necesidad de intervenir físicamente en el sitio.

: crear modelos virtuales y reconstrucciones permite estudiar y conservar restos sin necesidad de intervenir físicamente en el sitio. Acceso global : cualquier persona puede explorar réplicas digitales de los geoglifos desde cualquier rincón del planeta.

: cualquier persona puede explorar réplicas digitales de los geoglifos desde cualquier rincón del planeta. Colaboración internacional: equipos provenientes de Japón e Italia han liderado recientes hallazgos en Nazca, evidenciando la importancia tanto de la cooperación como de la inversión tecnológica extranjera.

Novedades culturales y desafíos para su conservación

El auge de la arqueología digital está redefiniendo cómo se gestiona el patrimonio cultural. La sostenibilidad y conservación son temas centrales del debate actual; aunque la tecnología actúa como aliada también presenta retos importantes. El cambio climático y las presiones humanas amenazan con poner en peligro los geoglifos; por eso los investigadores ya están utilizando IA para anticipar qué figuras podrían estar más vulnerables y cómo protegerlas ante lluvias intensas y la erosión, enemigos acérrimos para las líneas nazqueñas.

La digitalización permite documentar figuras antes de que desaparezcan.

Además, hoy se promueven modelos más inclusivos y colaborativos en gestión cultural que combinan ciencia, tecnología y participación comunitaria. El acceso abierto junto con divulgación online están democratizando el conocimiento e impulsando la protección del patrimonio inmaterial.

Curiosidades sorprendentes sobre Nazca

El desierto de Nazca nunca deja de asombrar:

Algunas figuras solo pueden ser vistas completamente desde el aire, alimentando así la leyenda sobre cómo los antiguos Nazca “pensaban a lo grande”.

Entre las nuevas imágenes destacan animales poco comunes como orcas, ajenas al entorno inmediato del desierto; esto sugiere posibles contactos o creencias vinculadas al mar.

Las líneas han perdurado a lo largo de los siglos gracias al clima extremadamente seco; sin embargo, el cambio climático podría alterar este equilibrio milenario.