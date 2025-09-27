Las 12 películas claves para seguir de cerca la carrera de los Oscar 2026

La cuenta atrás para los Oscar 2026 ha comenzado con fuerza.

Los estrenos en festivales han dado pie a una selección de películas que ya están generando debate en todo el mundo.

Con superproducciones, cine independiente y propuestas innovadoras, la carrera por la codiciada estatuilla se presenta más variada y abierta que nunca.

Desde el desierto marroquí hasta los laboratorios de ciencia ficción, el séptimo arte vuelve a demostrar que la imaginación no conoce límites.

Las 12 películas en el radar de los Oscar 2026

A continuación, un repaso a las películas que, según críticos y expertos, son imprescindibles seguir en la ruta hacia los premios.

Cada una ofrece su propia perspectiva, estilo y curiosidades, convirtiéndose en piezas clave para comprender el pulso actual de la industria.

Hamnet

Adaptación realizada por Chloé Zhao, basada en la novela de Maggie O’Farrell. La trama indaga en el dolor de la familia Shakespeare tras la muerte de su hijo. Ganó el Premio del Público en Toronto y brilla gracias al talento de Jessie Buckley y Paul Mescal. Curiosidad: Su producción cuenta con la participación de Sam Mendes y Steven Spielberg, lo que eleva aún más las expectativas. One Battle After Another

Este nuevo proyecto de Paul Thomas Anderson, protagonizado por Leonardo DiCaprio, narra el reencuentro de exrevolucionarios que se unen para rescatar a la hija de uno de ellos. Dato curioso: Su duración de 2 horas y 50 minutos ha sido defendida por críticos debido al sólido ritmo narrativo. Sinners (Pecadores)

Propuesta del director Ryan Coogler, donde dos hermanos gemelos deben enfrentarse a una fuerza oscura en el delta del Misisipi. Curiosidad: Este film marca el regreso de Coogler a las historias originales tras sus éxitos en Marvel. Bugonia

Dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone y Jesse Plemons. La historia gira alrededor del secuestro de una ejecutiva por teóricos conspiracionistas que creen que es un extraterrestre. Dato curioso: Lanthimos y Stone ya suman más de 20 nominaciones al Oscar juntos gracias a sus colaboraciones anteriores. Christy

Un biopic sobre la boxeadora Christy Martin, bajo la dirección de David Michôd y con Sydney Sweeney como protagonista. Dato interesante: La película aborda el intento de asesinato de su marido en 2010, añadiendo un nivel realista a su narrativa. A Big Bold Beautiful Journey

Una nueva aventura del director Kogonada, conocido por su estética delicada y su enfoque humanista. Curiosidad: El guion se inspira en relatos sobre viajes y redención personal. After the Hunt

Drama dirigido por Luca Guadagnino, que ahonda en la obsesión y el poder dentro del ámbito académico. Dato interesante: Guadagnino repite con parte del equipo responsable de Call Me by Your Name. Avatar: Fuego y ceniza

La tan esperada secuela de James Cameron promete ofrecer efectos visuales revolucionarios junto con una expansión del universo Na’vi. Curiosidad: Esta entrega incluye el rodaje subacuático más largo realizado hasta ahora, estableciendo nuevos récords en tecnología de captura de movimiento bajo el agua. Blue Moon

De la mano de Richard Linklater, esta comedia dramática aborda temas como las segundas oportunidades y la nostalgia por los años setenta. Dato curioso: El director continúa experimentando con narrativas temporales presentadas en tiempo real. Frankenstein

Una revisión del clásico realizada por Guillermo del Toro, centrada en el dilema ético relacionado con su creación. Curiosidad: El maquillaje y los efectos prácticos han recibido elogios en festivales por su impresionante realismo. Mickey 17

Ciencia ficción dirigida por Bong Joon Ho, con Robert Pattinson como protagonista. La película examina temas como la clonación y la identidad dentro de una colonia espacial. Dato curioso: Este es el primer gran proyecto del director tras su éxito con Parásitos. Sirât

Candidata española bajo la dirección de Óliver Laxe, seleccionada para representar a España en Mejor Película Internacional. Curiosidades: Auténticos raveros participaron aportando sus nombres e historias reales al rodaje. El 90% del metraje se filmó sin efectos digitales ni fondos azules. El propio director hace un cameo durante la fiesta inicial. La carretera principal utilizada tiene origen histórico relacionado con la Legión Francesa. El título hace referencia a un puente mítico islámico que conduce al paraíso.



Ranking y proyección internacional

La siguiente tabla muestra cómo se posicionan algunas de estas películas en el ámbito internacional, así como su impacto reciente en festivales:

Película Director Festival Destacado Éxito Internacional Temática Principal Sirât Óliver Laxe Cannes Distribución global, récord en taquilla Road movie, familia, rave Hamnet Chloé Zhao Toronto Premio del Público Drama histórico, Shakespeare Bugonia Yorgos Lanthimos Venecia Críticas excelentes Thriller, conspiración Mickey 17 Bong Joon Ho Estreno global Alta expectativa Ciencia ficción, identidad Christy David Michôd Sundance Elogios a la actuación Biopic, deporte, violencia

Curiosidades y datos sorprendentes sobre la carrera 2026

El director gallego Óliver Laxe es pionero al tener todas sus películas presentes en festivales internacionales destacados; ahora distribuidas en Estados Unidos por Neon, compañía que triunfó con Parásitos.

Si su película Romería es seleccionada, Carla Simón podría hacer historia al convertirse en la primera cineasta española con tres obras representando a España consecutivamente en los Oscar.

podría hacer historia al convertirse en la primera cineasta española con tres obras representando a España consecutivamente en los Oscar. Sorda, dirigida por Eva Libertad , es pionera al ser preseleccionada protagonizada por una persona sorda e incluir un equipo técnico inclusivo.

, es pionera al ser preseleccionada protagonizada por una persona sorda e incluir un equipo técnico inclusivo. Los actores Emma Suárez y Juan Diego Botto , miembros tanto de la Academia española como hollywoodense, han anunciado las candidatas españolas; algo poco frecuente.

y , miembros tanto de la Academia española como hollywoodense, han anunciado las candidatas españolas; algo poco frecuente. Este año se han registrado finalistas entre 57 películas españolas, estableciendo un récord que refleja la buena salud del sector cinematográfico.

El impulso renovador del cine español y mundial

La inclusión de Sirât dentro del panorama internacional ha revitalizado el interés hacia el cine español, que llevaba dos décadas sin lograr un Oscar a Mejor Película Internacional. Personalidades del calibre de Pedro Almodóvar han expresado públicamente su admiración por esta arriesgada propuesta que fusiona realismo con experimentación formal. La industria española celebra esta oportunidad para dialogar con tendencias globales mientras preserva su propia identidad.

La temporada 2026 se perfila como una de las más emocionantes e impredecibles que hemos visto últimamente. Entre títulos consagrados y voces emergentes, queda claro que diversidad, riesgo e innovación siguen siendo las mejores cartas para conquistar tanto a la Academia como al público internacional.