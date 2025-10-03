¿Qué son los ‘niños souvenir’?: infancia robada entre turistas y miseria

Las hermanas Esti, Aminah y Fatma fueron criadas por parientes en Indonesia mientras su madre trabajaba en Arabia Saudita.

En las plazas y mercados de Ciudad de México, Cuzco, La Paz y otras ciudades icónicas de América Latina, se repite una escena cada día: pequeños vestidos con trajes típicos posan junto a los turistas a cambio de unas monedas o algún regalo. Estos menores son conocidos como “niños souvenir”, un término que, lejos de evocar ternura, revela una realidad desgarradora.

En lugar de gozar del juego y la escuela, pasan sus jornadas en medio de la multitud, convertidos en una atracción más del turismo local.

Este fenómeno no es reciente, pero ha cobrado mayor fuerza en los últimos años.

Familias sumidas en la pobreza extrema recurren a esta práctica como medio de subsistencia. Los niños, algunos con apenas cinco años, pasan horas en espacios públicos, a veces hasta la madrugada, repitiendo sonrisas y poses para las cámaras.

Su infancia se desvanece entre las fotografías y la indiferencia de quienes los ven como parte del paisaje exótico de la región.

Realidad invisible: pobreza y exclusión

La existencia de los “niños souvenir” está marcada por la precariedad. Provienen de familias migrantes, muchas veces indígenas, que llegan a las grandes ciudades en busca de oportunidades que nunca se concretan. Sin acceso a servicios básicos, educación ni atención médica adecuada, estos menores quedan atrapados en un ciclo de pobreza casi imposible de romper.

De acuerdo con estimaciones recientes de organismos internacionales, más de 160 millones de niños en el mundo sufren retrasos en su crecimiento debido a la desnutrición y la pobreza extrema. En zonas rurales de Latinoamérica, solo el 25% de las niñas logra concluir la educación primaria antes del 2030; una cifra que pone de manifiesto el abandono institucional y social al que están sometidos estos menores.

La exclusión social no termina con la infancia. Los “niños souvenir” tienen escasas posibilidades de acceder a empleos formales cuando llegan a adultos y, en muchos casos, repiten el ciclo de marginación que vivieron sus padres. La discriminación, el racismo y la falta de oportunidades perpetúan un futuro sin esperanzas donde la miseria parece ser lo único seguro.

Curiosidades y datos locos: la otra cara de la moneda

Algunos turistas coleccionan fotos con “niños souvenir” como si fueran estampas para un álbum, sin conocer las historias ocultas detrás de esos rostros.

En ciertas localidades, los niños aprenden frases en varios idiomas para “conquistar” a los visitantes; a veces logran propinas mucho mayores que las que reciben sus padres.

Hay familias que organizan turnos entre hermanos para que todos “trabajen” y así maximizar el ingreso diario.

Se han documentado casos donde los niños han recibido regalos insólitos: desde entradas para museos que nunca podrán visitar hasta peluches que terminan revendiendo para comprar comida.

Entre la cultura y la explotación: dilemas y resistencias

Los “niños souvenir” representan una profunda contradicción. Por un lado, son símbolo de la riqueza cultural de sus comunidades; lucen trajes tradicionales y participan en rituales que para muchos turistas son el alma del viaje. Por otro lado, son víctimas silenciosas de una explotación que les niega derechos fundamentales.

La situación se complica ante la falta de políticas públicas efectivas. Los gobiernos locales suelen mirar hacia otro lado, justificando la presencia infantil como parte del “folklore” o “tradición”. Sin embargo, organizaciones sociales y defensores de los derechos infantiles subrayan que esta práctica vulnera gravemente los derechos fundamentales de estos menores y perpetúa desigualdades.

En algunos lugares se han iniciado proyectos para ofrecer alternativas: escuelas nocturnas, comedores comunitarios y talleres artísticos buscan devolverles algo del tiempo perdido. Pero el tamaño del fenómeno junto con la escasez de recursos hacen que estos esfuerzos resulten insuficientes frente a una realidad tan dura.

El futuro robado: ¿hay salida para los niños souvenir?

La historia detrás de los “niños souvenir” es la misma que viven miles de menores condenados a una vida marcada por la exclusión. La pobreza persistente, el racismo y el escaso acceso a educación les obligan a repetir ciclos generacionales llenos de miseria. Lo que debería ser una oportunidad dentro del turismo se convierte en escenario diario para su explotación.

Sin embargo, cada vez son más las voces que claman por un cambio real. La sensibilización entre turistas, el compromiso decidido por parte del gobierno y el trabajo incansable de ONG pueden abrir pequeñas puertas hacia un futuro donde estos niños no sean solo parte del paisaje turístico sino individuos con derecho a una infancia digna. Porque detrás de cada sonrisa capturada hay una historia lista para ser escuchada.

En el próximo viaje a Perú, Bolivia o México, tal vez sea útil recordar que esa sonrisa del “niño souvenir” encierra mucho más que un toque local; es el reflejo doloroso de una infancia atrapada entre necesidades apremiantes e indiferencia generalizada. Es también un recordatorio sobre lo mucho que nos queda por aprender sobre justicia social y empatía.