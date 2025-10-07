  • ESP
El legado de Jilly Cooper: por qué aman sus novelas

Jilly Cooper es una de las autoras más queridas y reconocidas en la literatura popular del Reino. Su trayectoria, que abarca desde el periodismo hasta la creación de emocionantes sagas románticas, ha logrado conquistar el corazón de los lectores. Las novelas de Cooper, que entrelazan romance y crítica social con un toque de «bonkbuster», han sido y continúan siendo bestsellers desde los años 1980.

El atractivo de sus novelas

Jilly Cooper trasciende el rol de escritora; es una narradora excepcional que se especializa en tejer historias donde el romance se encuentra con la crítica social, todo ello en el contexto de la vida rural de la clase media alta en Inglaterra. Riders (1985), el primer libro de The Rutshire Chronicles, es un claro ejemplo de cómo sus obras han logrado ganarse el cariño del público. Con personajes como Rupert, Cooper da vida a tramas que fascinan y entretienen, sumergiendo a los lectores en un mundo lleno de emociones y reflexiones sobre la sociedad contemporánea.

