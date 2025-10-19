‘Orgullo y pasión’: la película que reunió en España a Sophia Loren, Cary Grant y Frank Sinatra, con Adolfo Suárez como extra

En la primavera de 1957, la meseta española se convirtió en un inmenso plató cinematográfico.

Sophia Loren, Cary Grant y Frank Sinatra eran los protagonistas de Orgullo y pasión, una ambiciosa producción dirigida por Stanley Kramer que transformó la Guerra de la Independencia en una aventura al puro estilo de Hollywood.

El rodaje tuvo lugar bajo el sol abrasador y el polvo de lugares emblemáticos como Ávila, Segovia, El Escorial y Santiago de Compostela. La trama, sencilla pero poderosa, giraba en torno a un grupo de guerrilleros españoles que, con la ayuda de un oficial británico, intentan evitar que un gigantesco cañón caiga en manos napoleónicas, arrastrándolo por media península en una odisea repleta de pólvora, amor y romanticismo.

La llegada del equipo cinematográfico alteró el día a día del lugar.

Miles de curiosos se acercaban para ver a las estrellas mientras un ejército de técnicos y figurantes españoles se integraba en la producción.

En solo tres días de rodaje en la muralla de Ávila, se movilizaron alrededor de 5.000 personas.

Entre los extras se encontraba un nombre inesperado: Adolfo Suárez, quien era entonces un joven abogado y secretario del gobernador provincial.

Más tarde se convertiría en presidente del Gobierno y figura clave durante la Transición.

Vestido como guerrillero y cubierto de polvo, Suárez compartió plano —aunque sin un primer plano reconocible— con esos tres íconos del cine mundial, corriendo repetidamente hacia la fortaleza sin ser consciente del destino histórico que le esperaba.

Hollywood descubre España

La elección de España como escenario no fue casualidad. Durante los años 50, el país comenzaba a abrirse a las grandes productoras estadounidenses, que veían en su diversidad paisajística, su riqueza monumental y sus costes accesibles una alternativa ideal a los estudios californianos.

Orgullo y pasión marcó el inicio de las grandes superproducciones hollywoodenses filmadas en suelo español, dejando una huella inmediata: la presencia estelar de Sophia Loren, Cary Grant y Frank Sinatra atrajo miradas internacionales y permitió que millones descubrieran la majestuosidad de la muralla de Ávila, el esplendor arquitectónico de El Escorial y la belleza singular de la Praza do Obradoiro en Santiago de Compostela.

Los actores se alojaron durante semanas en lujosos hoteles, pero también disfrutaron del ambiente local visitando bares y plazas donde interactuaron con los habitantes. La prensa regional siguió cada paso del rodaje con entusiasmo: desde los paseos de Loren, ya una estrella emergente, hasta las escapadas nocturnas de Sinatra y Grant.

Las anécdotas no tardaron en surgir: desde las dificultades para mover el enorme cañón por las empinadas calles de Ávila, hasta cómo los lugareños quedaron fascinados por los gestos amables y cercanos de Loren, quien probaba tapas mientras conversaba con los técnicos.

Curiosidades y datos locos del rodaje

El cañón protagonista medía casi 17 metros y requirió decenas de bueyes junto a cientos de figurantes para ser transportado por los campos y ríos de Castilla y León y Galicia .

y . Durante una escena espectacular, la muralla de Ávila estuvo cerca de sufrir daños considerables, lo que llevó a las autoridades locales a intervenir para proteger este valioso monumento.

estuvo cerca de sufrir daños considerables, lo que llevó a las autoridades locales a intervenir para proteger este valioso monumento. Se reclutó a miles de vecinos para actuar como figurantes, atraídos por unas dietas generosas además del deseo de ver a las estrellas hollywoodenses tan cerca.

Aunque no aparece en ningún primer plano notable, Adolfo Suárez sí puede verse corriendo vestido como guerrillero en planos generales.

sí puede verse corriendo vestido como guerrillero en planos generales. El rodaje fue tan monumental que durante varios días se agotaron los suministros locales de pan y vino debido al gran número de personas involucradas con la película.

Impresionado por los paisajes españoles, el director Stanley Kramer consideró regresar para futuros proyectos; sin embargo, esa idea nunca se materializó.

consideró regresar para futuros proyectos; sin embargo, esa idea nunca se materializó. Poco después volvería a rodar en España Sophia Loren, cimentando su conexión con el país gracias a películas como El Cid o La caída del Imperio Romano.

Listas y rankings: Orgullo y pasión en la historia del cine rodado en España

Primera gran superproducción hollywoodense filmada en España : Orgullo y pasión (1957).

: Orgullo y pasión (1957). Top 3 actores internacionales más destacados rodando en España durante los 50 y 60 : Sophia Loren Cary Grant Frank Sinatra

: Localizaciones más significativas del rodaje : Muralla de Ávila El Escorial Segovia Santiago de Compostela (Praza do Obradoiro, Hostal de los Reyes Católicos)

: Figurantes ilustres en el cine español : Adolfo Suárez en Orgullo y pasión Según cuenta la leyenda, también aparece Juan Carlos I como espectador en El Cid.

: Películas históricas hollywoodenses filmadas en España con repartos internacionales : Orgullo y pasión (1957) El Cid (1961) La caída del Imperio Romano (1964)

:

Impacto y legado

A pesar de que Orgullo y pasión no logró conquistar a la crítica —IMDb le otorga un modesto 5.7 sobre 10— su impacto fue significativo dentro del panorama cinematográfico español. Este filme demostró que España era capaz de acoger grandes producciones e hizo posible que otros títulos icónicos siguieran su camino. La película transformó paisajes locales en escenarios globales e inició una relación duradera entre el cine estadounidense y geografía española.

La presencia efímera pero memorable de figuras como Sophia Loren, Cary Grant o Frank Sinatra recorriendo las calles históricas dejó una huella imborrable. Y ese joven Adolfo Suárez corriendo entre el polvo es quizás el mejor símbolo sobre cómo el cine puede entrelazarse con historias personales e influir sobre el destino colectivo.