¿Quíen paga el salón de baile que construye Trump en la Casa Blanca demoliendo parte del Ala Este?

Trump y el salón de baile de la Casa Blanca.

La imagen de una retroexcavadora desmantelando parte del Ala Este de la Casa Blanca ha dado la vuelta al mundo.

No se trata de una simple restauración, sino del comienzo de un salón de baile monumental, que ha sido impulsado directamente por Donald Trump.

El coste estimado ya alcanza los 250 millones de dólares, un monto que, según el presidente, no será asumido por los contribuyentes, sino financiado completamente a través de donaciones privadas provenientes de grandes empresas y particulares adinerados, además de una aportación menor por parte del propio mandatario.

Se prevé que el salón esté terminado antes del mes enero del año 2029; promete ser uno de los legados más visibles e igualmente controvertidos asociados a la era Trump. Para algunos representa una ambición moderna; mientras para otros es símbolo claro derroche y prioridades desajustadas respecto a las realidades sociales estadounidenses.

Lo cierto es que nadie puede negar que el relato histórico relacionado con la Casa Blanca cambiará para siempre; así queda servida una polémica digna del mejor espectáculo político.

Quién paga realmente el salón de baile

En un contexto marcado por recortes federales y un prolongado cierre del gobierno, la financiación de este proyecto ha suscitado intensas discusiones en Washington. Trump ha insistido en que la obra se lleva a cabo “sin coste alguno para los contribuyentes estadounidenses”, destacando la generosidad de “patriotas comprometidos, grandes empresas y, claro está, del propio presidente”.

Entre los invitados a la cena benéfica celebrada recientemente se encontraban representantes de empresas como Amazon, Apple, Lockheed Martin, Coinbase, Meta, Palantir y Microsoft. Además, el CEO de Carrier Global Corp se ha ofrecido a donar el sistema de climatización para el nuevo salón, aunque aún no se ha hecho público el valor exacto de esa contribución.

La Casa Blanca ha prometido transparencia y anunció que publicará una lista con los nombres de los donantes. Sin embargo, hasta ahora no se ha revelado ninguna identidad, lo que alimenta las especulaciones y críticas sobre posibles conflictos de intereses y falta de supervisión pública sobre las influencias derivadas de estas aportaciones.

Un salón de baile a la medida de Trump: dimensiones y excentricidades

La fascinación de Trump por crear un gran salón en la Casa Blanca no es nueva.

En 2010 ya había planteado esta idea a Barack Obama, quien no le dio luz verde. Ahora, ese sueño toma forma en un espacio acristalado que ocupará unos 90.000 pies cuadrados, casi duplicando la superficie total del edificio principal junto con las alas Este y Oeste. Este nuevo salón podrá albergar hasta 999 personas, superando ampliamente la capacidad del actual Salón Este, que apenas acoge a unas 200 personas.

El diseño refleja los gustos personales del presidente e incluye:

Suelos revestidos en mármol

Columnas doradas

Lámparas elaboradas en cristal y oro

Techos adornados con incrustaciones doradas

Cristales blindados

Espacio suficiente para llevar a cabo una toma de posesión presidencial

El nuevo salón será tan amplio como un campo profesional de fútbol, convirtiéndose así en el espacio cerrado más grande jamás edificado dentro de la residencia presidencial.

Curiosidades y datos locos

Este ambicioso proyecto ha generado numerosas anécdotas y datos sorprendentes:

Trump afirma que ningún presidente anterior “ha sabido construir un verdadero salón de baile”, asegurando que el suyo será “el más espléndido del país”.

Durante más de 150 años, la Casa Blanca ha funcionado sin un salón amplio para bailes, lo que ha obligado a usar carpas en sus jardines para eventos multitudinarios.

El lujo extremo proyectado para este nuevo espacio ha llevado a comparaciones con los palacios imperiales rusos o con los salones en su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida.

La demolición ha obligado a reubicar temporalmente las oficinas de la primera dama y su equipo, quienes serán modernizados durante las obras.

El coste supera notablemente el asociado a reformas históricas anteriores, como fue el caso del Balcón Truman construido en 1948.

Ranking de excentricidades presidenciales en la Casa Blanca

A lo largo del tiempo, varios presidentes han dejado su impronta con reformas llamativas en la Casa Blanca. Aquí un ranking con algunas reformas y caprichos más destacados:

Puesto Presidente Reforma/Capricho Coste estimado 1 Donald Trump Salón de baile monumental (2025) 250 millones USD 2 Harry S. Truman Balcón Truman (1948) 200.000 USD 3 John F. Kennedy Renovación decorativa y mobiliario (1961) 2 millones USD 4 Richard Nixon Sala privada para cine y bolera (1973) 500.000 USD 5 Barack Obama Huerto orgánico creado por la primera dama (2009) 100.000 USD

Críticas y debate público: la historia frente al espectáculo

El proyecto ha enfrentado severas críticas desde diversas aristas políticas y culturales. Miembros del Partido Demócrata lo han tildado como “el salón destinado a los multimillonarios cercanos a Trump”, denunciando que mientras el país enfrenta niveles récord de desigualdad social se invierten cientos de millones en una obra considerada vanidosa.

La Sociedad de Historiadores de la Arquitectura ha expresado su “profunda inquietud” ante las alteraciones propuestas e insiste en que debe haber claridad total así como un debate público exhaustivo antes ejecutar cambios estructurales significativos en este patrimonio nacional.

Asimismo, aún está pendiente la aprobación definitiva por parte de la Comisión de Planificación del Capital Nacional, aunque según las normativas vigentes esta entidad carece jurisdicción sobre demoliciones o trabajos preliminares en terrenos federales; solo tiene autoridad sobre aspectos constructivos propiamente dichos.