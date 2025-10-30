El misterio tras ‘La muerte de Marat’: claves tras una obra maestra o cuando el arte sirve de herramienta

El 13 de julio de 1793, Jean-Paul Marat, un periodista radical y figura central de la Revolución Francesa, fue apuñalado en su bañera por Charlotte Corday, una joven simpatizante de los girondinos, grupo moderado que se oponía a los jacobinos.

Marat padecía una dolorosa enfermedad cutánea que lo mantenía sumergido en baños medicinales durante horas, espacio donde también trabajaba: improvisaba un escritorio sobre una tabla de madera mientras redactaba sus apasionados artículos para L’Ami du peuple.

Corday, decidida a “salvar a Francia” del extremismo de Marat, logró entrar en su hogar bajo el pretexto de entregarle una lista con nombres de supuestos traidores.

Tras anotar esos nombres, Marat le aseguró que “serían guillotinados la semana siguiente”. En ese preciso instante, Corday le asestó una puñalada con un cuchillo de cocina que había ocultado entre sus ropas. Marat falleció casi al instante; Corday fue arrestada y guillotinada días después.

Jacques-Louis David, amigo cercano de Marat y destacado jacobino, recibió el encargo oficial para inmortalizar el trágico suceso.

No solo organizó el funeral, sino que pintó La muerte de Marat en cuestión de semanas, presentando la obra ante la Convención Nacional como un homenaje y una herramienta propagandística sin precedentes. Actualmente, esta obra se encuentra expuesta en el Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, ubicado en Bruselas.

Claves visuales: entre la realidad del crimen y la construcción del mito

La pintura es un ejercicio notable de contención y simbolismo. David elimina cualquier elemento superfluo: no hay lujos ni paisajes; tampoco aparece el cuerpo del asesino. El foco está completamente centrado en Marat, cuya figura —bañada por una luz suave— ocupa casi todo el lienzo. Su brazo derecho cae fuera de la bañera, con la pluma aún entre los dedos; mientras que su mano izquierda sostiene la carta que Corday utilizó para acercarse a él. En el suelo reposa el cuchillo ensangrentado; en la bañera queda visible la herida aún abierta. La sencillez es abrumadora: solo lo esencial para narrar el crimen y glorificar al mártir.

David idealiza a Marat dándole un rostro sereno, casi cristológico; su musculatura es juvenil y su piel tersa —un contraste notable con las llagas que cubrían su cuerpo durante su vida—. La postura recuerda a Cristo en El entierro de Cristo de Caravaggio; la herida evoca un estigma. David eleva a Marat a la categoría de santo secular, mártir por excelencia de la Revolución. La carta que sostiene lleva tanto la firma de Corday como una huella dactilar ensangrentada: prueba del crimen y evidencia del verdugo. Junto a la bañera se encuentra una caja de madera con otra carta —donde Marat asigna fondos a una viuda— que refuerza su imagen como hombre justo y compasivo.

Esta creación rompe con lo convencional: no es un cuadro histórico al uso ni bíblico ni mitológico. Es arte al servicio inmediato del ámbito político, concebido para ser mostrado públicamente con el fin de conmover y movilizar al espectador. David fusiona realismo —el escenario del crimen con objetos cotidianos— con un lenguaje clásico casi escultórico. El impacto es tal que algunos historiadores consideran La muerte de Marat como la primera obra modernista por su habilidad para convertir un hecho político en material artístico sin edulcorarlo.

Datos clave sobre La muerte de Marat

Año : 1793

: 1793 Técnica : Óleo sobre lienzo

: Óleo sobre lienzo Ubicación actual : Museo Real de Bellas Artes de Bélgica (Bruselas)

: Museo Real de Bellas Artes de Bélgica (Bruselas) Dimensiones : 165 x 128 cm

: 165 x 128 cm Tiempo de ejecución : Menos de cuatro meses tras el crimen

: Menos de cuatro meses tras el crimen Estilo: Neoclasicismo revolucionario

Impacto cultural y legado

La muerte de Marat superó las fronteras temporales inmediatas para convertirse en un emblema visual del Terror revolucionario; además abrió puertas al arte político contemporáneo. Su influencia puede rastrearse hasta movimientos posteriores —desde el realismo social hasta el arte conceptual— donde las imágenes funcionan como herramientas ideológicas.

La obra también plantea interrogantes incómodos sobre la relación entre arte y poder: ¿hasta qué punto debe un artista servir a una causa? ¿Es posible lograr neutralidad artística? David no tuvo dudas al respecto; dedicó su talento al servicio revolucionario diseñando fiestas políticas así como sellos y monedas para el nuevo régimen. Actualmente, La muerte de Marat sigue siendo objeto crucial para estudios debido a su capacidad única para combinar drama humano, propaganda y maestría técnica.

En definitiva: pocas obras han conseguido condensar tanta historia, emoción y debate dentro de un solo lienzo. La muerte de Marat es mucho más que un simple cuadro; se presenta como un documento histórico vital, un manifiesto visual poderoso y una lección perenne sobre las capacidades —y límites— del arte.

Curiosidades y datos sorprendentes

Marat no era jacobino “oficial” : A pesar de estar muy vinculado al grupo jacobino, nunca fue considerado miembro indiscutido. Su influencia provenía principalmente de su papel como agitador mediático.

: A pesar de estar muy vinculado al grupo jacobino, nunca fue considerado miembro indiscutido. Su influencia provenía principalmente de su papel como agitador mediático. David llegó al lugar del crimen : Acudió poco después del asesinato para comenzar a dibujar in situ, apoyándose en informes policiales y observación directa para captar cada detalle.

: Acudió poco después del asesinato para comenzar a dibujar in situ, apoyándose en informes policiales y observación directa para captar cada detalle. La enfermedad cutánea era real : Marat sufría dermatitis severa que lo obligaba a pasar horas inmerso en baños con sales minerales y vinagre. Esa bañera era tanto su oficina como su refugio.

: Marat sufría dermatitis severa que lo obligaba a pasar horas inmerso en baños con sales minerales y vinagre. Esa bañera era tanto su oficina como su refugio. Corday no intentó huir : Después de apuñalar a Marat, esperó ser detenida. Durante el juicio declaró: “He matado a un hombre para salvar a cien mil”.

: Después de apuñalar a Marat, esperó ser detenida. Durante el juicio declaró: “He matado a un hombre para salvar a cien mil”. Varias versiones del cuadro : Existen réplicas con sutiles diferencias. En una versión conservada en el Louvre , la caja muestra inscrita “N’ayant pu me corrompre ils m’ont assassiné” (“Como no pudieron corromperme, me han asesinado”).

: Existen réplicas con sutiles diferencias. En una versión conservada en el , la caja muestra inscrita “N’ayant pu me corrompre ils m’ont assassiné” (“Como no pudieron corromperme, me han asesinado”). David y Robespierre : Además de ser amigo cercano de Marat, David fue uno de los hombres más próximos a Robespierre y ocupó cargos relevantes como secretario (más tarde presidente) de la Convención.

: Además de ser amigo cercano de Marat, David fue uno de los hombres más próximos a Robespierre y ocupó cargos relevantes como secretario (más tarde presidente) de la Convención. El cuadro tenía “hermano”: Se exhibía junto a otro retrato revolucionario pintado por David llamado Le Peletier, hoy desaparecido. Ambas obras compartían dimensiones e inspiración visual en la Antigüedad clásica.

Los cuadros más influyentes sobre crímenes