Lo que esta escultura de 12.000 años revela sobre el ego de nuestros antepasados

En la provincia de Sanliurfa, en Turquía, un equipo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento que ha dejado a la comunidad científica atónita: un pilar de piedra caliza con un rostro humano esculpido hace aproximadamente 12.000 años en el yacimiento de Karahantepe.

La emoción que generó este hallazgo fue tal que el profesor Necmi Karul, quien lidera la excavación, afirmó: «Fue la primera vez que encontramos una representación facial real. Fue un momento increíblemente emocionante».

Esta escultura, con rasgos faciales bien definidos, una nariz pequeña y cuencas oculares profundas, trasciende lo que podríamos considerar un simple retrato prehistórico.

Marca un avance significativo en la evolución del arte y la simbología humana: por primera vez, nuestros ancestros no solo esculpían figuras de animales o formas abstractas, sino que se lanzaban a retratar el rostro humano con detalle y expresión. Para la arqueobotánica Ceren Kabukcu, de la Universidad de Liverpool, «el hallazgo es un ejemplo evolucionado y altamente calificado de complejidad artística».

Ego, símbolos y el nacimiento de la autoimagen

El Neolítico representó una etapa de cambios profundos. Las comunidades pasaron del nomadismo a establecerse, comenzaron a domesticar animales y experimentaron con la agricultura. En este contexto, la escultura de Karahantepe proporciona pistas sobre el surgimiento del pensamiento simbólico y la auto percepción. El profesor Karul señala: «Puede que no represente a un dios o a un ser sobrenatural. Es más probable que simbolice una idea o concepto a través de la forma humana».

La evolución de representar animales hacia figuras humanas sugiere que los antiguos habitantes de Karahantepe estaban empezando a situarse como protagonistas en su propio universo simbólico. Como resalta Kabukcu, «no solo tallaron una cara, sino que añadieron expresión. Esa adición de significado apunta a una visión del mundo más compleja».

¿Ego o comunidad? La dimensión social del arte prehistórico

El arte monumental en esta región, que incluye los conocidos pilares en T de Göbeklitepe y los hallazgos en el Levante, como la escultura Nahal Ein Gev II en los Altos del Golán, evidencia que las primeras sociedades humanas ya cultivaban una cultura simbólica compartida mucho antes del advenimiento de la escritura. La profesora Natalie Munro, perteneciente a la Universidad de Connecticut, destaca el asombro entre los especialistas al comparar las esculturas: «Ver una cara tan similar en dos lugares tan distantes es realmente fascinante».

Los expertos coinciden al afirmar que este tipo de arte no era simplemente un fenómeno aislado; constituía una corriente cultural extendida desde el Levante hasta Anatolia, reflejando intercambios e identidades colectivas en expansión.

Curiosidades y datos locos: lo que no sabías de las esculturas de 12.000 años

La escultura encontrada en Karahantepe es la primera representación facial clara descubierta en el lugar, después de años encontrando piedras talladas con formas humanas poco definidas.

Los antiguos escultores supieron dotar a sus creaciones de expresión y emoción miles de años antes del surgimiento de la escritura.

En Arabia Saudita, arqueólogos han descubierto más de 130 esculturas rupestres de animales a tamaño real, algunas alcanzando hasta 1,8 metros de altura, datadas también hace unos 12.000 años.

Los detalles observables en las figuras animales —como patas, hocicos y cuernos— sugieren una observación directa y posiblemente un significado ritual o simbólico detrás de cada imagen.

En el desierto de Nefud, los artistas prehistóricos trabajaban en cornisas frente a acantilados, arriesgándose por su arte.

Algunas esculturas saudíes muestran especies extintas, como el uro, junto a camellos y gacelas, ofreciendo una ventana al ecosistema del pasado.

Ranking de hallazgos que cambiaron la visión sobre el ego ancestral

Puesto Hallazgo Lugar Relevancia principal 1 Pilar con rostro humano de Karahantepe Turquía Primera expresión clara del rostro humano 2 Esculturas rupestres de animales a tamaño real Arabia Saudita Arte monumental y realismo prehistórico 3 Rostro humano de Nahal Ein Gev II Altos del Golán Similitud estilística con Karahantepe 4 Monumentos de Göbeklitepe Turquía Complejidad ritual y social temprana 5 Paneles de arte rupestre en Nefud Arabia Saudita Marcadores de rutas y recursos vitales

Más allá del arte: ¿qué nos dicen estos descubrimientos sobre la mente humana?

Estos descubrimientos invitan a replantear nuestra imagen tradicional sobre las primeras sociedades humanas. Lejos del estereotipo del simple sobreviviente, los habitantes de Karahantepe, así como los que habitaron el desierto Nefud o el Levante eran individuos y comunidades dotados con aguda conciencia simbólica. Eran capaces no solo de crear arte monumental sino también situarse como protagonistas activos dentro su propia narrativa.

El arte rupestre monumental encontrado en Arabia Saudita no solo demuestra habilidad técnica; también parece haber funcionado como un marcador para recursos vitales, facilitando movilidad y supervivencia ante entornos extremos. Además, refleja una identidad colectiva robusta y un sentido profundo de pertenencia.

El eco del ego prehistórico en la actualidad

La escultura hallada en Karahantepe junto con sus compañeras pétreas en Arabia Saudita y el Levante son más que meros testigos mudos del pasado; son espejos donde aún hoy nos reflejamos. Nos muestran cómo desde tiempos remotos ha existido ese impulso por dejar huella, ser vistos y recordados. Tal vez sea cierto que el verdadero origen del ego radica en nuestra capacidad para imaginar un rostro —ya sea propio o ajeno— grabado sobre la dura superficie dela piedra.